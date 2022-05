La capital jiennense será el escenario donde se desarrolle el I Encuentro Nacional de Zarzuela, que tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 4 de junio. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha participado junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, y Alberto Puig, representante de la Compañía Lírica de Andalucía, en la presentación de esta programación, que incluirá conferencias, talleres y recitales en tres espacios diferentes: el Centro Cultural Baños Árabes, el Teatro Darymelia y el Teatro Infanta Leonor de Jaén.

Así, está previsto que el 26 de mayo se inaugure este Encuentro Nacional con una conferencia y una mesa de debate en los Baños Árabes en la que participarán profesionales del género, un acto que se clausurará con un recital lírico a cargo de la soprano Lucía Millán. Los días 26, 27 y 28 de mayo se celebrará un taller de interpretación que impartirá el director de orquesta Miquel Ortega dirigido a cantantes, repertoristas y directores, una actividad que se completará el sábado 28 de mayo con un recital lírico en el Teatro Darymelia a cargo del alumnado participante. Finalmente, el colofón al programa será una gran gala final con orquesta, cantantes y escenografía el sábado 4 de junio en el Teatro Infanta Leonor, un espectáculo en el que se repasarán algunas de las obras más populares de este género. Esta última representación será la única que tendrá coste, 10 euros, ya que el resto del programa será gratuito y tendrá acceso libre hasta completar el aforo.

En la puesta de largo de esta actividad que organiza la Compañía Lírica de Andalucía con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento jiennense, Ángel Vera ha justificado su celebración en el territorio jiennense porque “aunque mucha gente se pueda sorprender, nuestra provincia es un importante referente artístico dentro del universo de la zarzuela en nuestro país”. Al respecto, ha recordado que desde el año 2006 “existe en nuestra tierra un potente y nutrido colectivo artístico creado aquí en Jaén a través de la Compañía Lírica de Andalucía que se dedica a realizar y representar producciones líricas de gran formato y un gran despliegue de medios”.

En su intervención, el responsable cultural de la Diputación ha alabado el género teatral y musical de la zarzuela, que es “exclusivo de nuestro país, por lo que las administraciones públicas estamos obligados no solo a protegerlo, sino también a revitalizar e insuflarle vida como patrimonio cultural colectivo de carácter intemporal que es”. En esta línea, ha apuntado que “la zarzuela debería seguir el camino recorrido ya por el flamenco, que fue declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”, para lo cual es “necesario que hagamos llegar a la ciudadanía su conocimiento y disfrute como producto de consumo cultural”.

En este contexto se enmarca la celebración de este I Encuentro Nacional de Zarzuela, en el que se “profundizará sobre las distintas dimensiones académicas, científicas, económicas, culturales o puramente artísticas del género lírico”. La Diputación “no dudó en ofrecer su apoyo a este evento”, que incluirá un “variado programa de actividades” con el que “pretendemos encabezar a nivel nacional desde Jaén la revitalización de la zarzuela e impulsar la recuperación de la obra de compositores, intérpretes y autores andaluces en el rico campo del género lírico y la canción clásica andaluza”, ha apostillado Ángel Vera.

De esta forma, se va a facilitar que grandes producciones líricas lleguen a teatros y espacios escénicos jiennenses, y también se promoverá un foro abierto de profesionales que con carácter institucional, académico, técnico, artístico y de gestión aborde todos los aspectos de la realidad presente y futura de la zarzuela en España. Además, a través de los talleres que se organizarán se propiciará el encuentro entre los jóvenes talentos jiennenses que inician su carrera con otros profesionales y artistas más experimentados en el género.

Por su parte, José Manuel Higueras, que ha animado al público a asistir a las distintas actividades programadas, ha hecho varios agradecimientos: uno a Alberto Puig, “por su defensa de la zarzuela y por haber conseguido que este encuentro venga a Jaén para reflexionar sobre el presente y el futuro de este género”, y otro a la Diputación de Jaén, “que siempre apoya al Ayuntamiento en todos los eventos que le proponemos organizar”.

Finalmente, Alberto Puig ha dado las gracias a las administraciones “por respaldar este programa, que sin su apoyo no se podría llevar a cabo porque no son espectáculos sencillos”. En esta dirección, ha recordado que en Andalucía “apenas hay dos compañías dedicadas a la zarzuela, y en España no llegan a diez”, por eso “era importante hablar del género lírico y su futuro, porque es patrimonio de todos y parte de la memoria de nuestro país”. De hecho, ha recordado que entre 1850 y 1950 vivió su momento álgido “con 4.000 composiciones teatrales y musicales y fue el hilo conductor de esa época, porque no solo existía la zarzuela costumbrista, sino también la andaluza, la gallega… e incluso se exportó y también estaba la cubana o la filipina”.

Todo esto es lo que se pretende poner en valor entre el 26 de mayo y el 4 de junio próximos con este I Encuentro Nacional de Zarzuela, que contará con grandes referentes como el periodista Carlos Santos, el director Mikel Ortega, el investigador Emilio Casares, entre otros, y finalizará con una gran gala lírica “con la que queremos rendir homenaje a un gran conocedor de esta música, el jiennense Eduardo Lucas Bueso”, ha concluido Puig.