Ayer miércoles, la sala Cine Bowling de Linares acogió el ‘Foro de Gaming y los eSports: nuevas oportunidades laborales en un sector en auge’, una jornada que se enmarcan dentro de los Foros Juventud con Futuro Linares 2022, promovidos por la Cámara de Comercio de Linares, la Fundación INCYDE, y que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil 2014-2020.

El objetivo final de estos programas es el de orientar profesionalmente a los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, dándoles la oportunidad de descubrir los yacimientos de empleo que el mundo gamer, en este caso, puede ofrecer.

EL MUNDO GAMER DE LA MANO DE LOS ESPORTS

Esta jornada ha contado con auténticos profesionales del mundo gamer con la presencia de algunos componentes de Team Heretics, uno de los equipos más importante en el panorama nacional. Formado por jugadores tan conocidos como Jorge Orejudo (conocido como Goorgo) y David Cánovas («The Grefg»), Team Heretics ha conseguido ser reconocido muy rápidamente participando en grandes torneos de videojuegos.

“Hay una gran oportunidad en los eSports porque es un sector que se ha creado desde 0 por el interés demostrado por la gente joven, y eso es bueno y malo. Malo porque es muy pequeño y está todo por hacer; y bueno porque hay una oportunidad tremenda. Hay todo por hacer, todo por imaginar, y hay mucho futuro por delante en este sector”, ha explicado Diego Soro, CSO de Team Heretics.

Por su parte, Rafael García y Francisco Pozuelo, fundadores de Train to Play, han contado cómo se especializaron en la preparación física de los gamers, haciendo en directo una valoración física del jugador profesional Matías Bonanno, del equipo Team Heretics.

«Cuando te dedicas a esto te das cuenta de que hay unos problemas y dolores asociados en el cuerpo que no se estaban abordando de la manera adecuada. Y si eso le pasa a jugadores aficionados, imaginaos a jugadores profesionales que pasan 8, 10, 12 horas al día jugando», han expresado los ponentes de Train to Play.

Más tarde, Laura Baza, Consultora Senior en Sport Talent, ha expuesto las profesiones más demandadas por el mercado dentro de los eSports. Entre ellas se encuentran científico de datos, analista de datos, ingeniero, programador informático, seguridad de la información, entre otras.

Adrián Abalde y Matías Bonanno, director deportivo y jugador profesional de Team Heretics, relataron a los asistentes cómo es el día a día de un equipo profesional. “En un día de competición, el análisis es muy importante. Entrenamos hasta 2 semanas antes de la competición. Pero un día antes me lo tomo de descanso para llegar con las ideas frescas”, relató Bonnano.

El director deportivo, Adrián Abalde, se adentró a detallar una de las facetas quizá más desconocida del mundo gamer: el acompañamiento a jugadores de psicólogos y fisioterapeutas, sobre todo cuando se enfrenta a competiciones internacionales con momentos de tensión.

EL FUTURO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO GAMER

El broche de oro a esta jornada se puso en la mesa redonda donde los ponentes presentes pudieron aportar sus conocimientos sobre el emprendimiento en los eSports y en los videojuegos.

Francisco Hermoso, guionista de Hunt the Night y administrador de Moonlight Games, ha afirmado que emprender en el sector de los videojuegos es una apuesta segura. “Si yo veo en el currículum de una persona que ha emprendido, seguro que tiene mi atención”.

“El secreto de las grandes empresas no está en las ideas, sino en la ejecución. Lo más importante es dejarse ver y darse a conocer, que la gente joven salga, se relacione y haga contactos”, palabras de Rafael Rodríguez, mentor de la Aceleradora de Empresas La Mina.

Rafael Valverde, uno de los fundadores de Train to Play, finalizó la mesa con una reflexión final muy importante: “si tenéis una buena idea, no la desechéis porque penséis que no es un buen momento”.

Como no podía ser de otra manera, el evento finalizó con una demostración con la gran final del torneo FIFA, un certamen organizado los días previos por Cámara de Comercio de Linares, en el que el joven que resultó ganador tuvo la oportunidad de jugar con el jugador profesional Matías Bonanno, reciente ganador de un campeonato mundial de este mítico videojuego.