El ‘Foro de Tecnología, Digitalización y Economía Verde: Nuevas profesiones del Futuro’ ha acogido en Linares a más de 120 jóvenes menores de 30 años. Este evento forma parte de un proyecto nacional en las que se incentiva a descubrir nuevas oportunidades de empleo y formación, denominados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE).

La sede de la Aceleradora de Empresas de La Mina ha acogido esta edición de los Foros Juventud con Futuro Linares 2022, promovido por la Cámara de Comercio de Linares, la Fundación INCYDE, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil 2014-2020.

Ayudar a los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil a adentrarse en todas las oportunidades laborales que actualmente demandan los sectores más punteros, como la tecnología y la digitalización, es el objetivo final de estos programas.

«En los últimos años, nos dimos cuenta que el paso que necesitaba Linares para impulsar su desarrollo económico era la innovación y la digitalización, y este tipo de foros nos permite seguir recordando la necesidad de la formación en estos sectores para que los jóvenes interesados sepan qué es lo que actualmente están demandando este tipo de empresas, conozcan por dónde va el futuro, los procesos de transformación que desde las mismas se están generando y qué se va a necesitar de ellos», ha expresado María Jerez Carrillo, gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y servicios de Linares.

Por su parte, en la presentación del foro, Raúl Caro- Accino Menéndez, alcalde de Linares, ha suscrito las palabras de Jerez y ha añadido que estas iniciativas no solo «exponen entre los jóvenes estas nuevas vías que tienen a su disposición para formarse o recualificarse en un mercado con alta empleabilidad sino que también ayudan al objetivo final, que es la captación de más empresas porque Linares es una ciudad que apuesta por la tecnología, por la innovación y la digitalización».

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN, NECESARIAS EN EL MERCADO LABORAL

La jornada ha arrancado con la ponencia ‘La Revolución del Talento Digital: Why cloud skills matters’, en la que Dario Mazzela, gerente del Programa de Habilidades Digitales en Amazon Web Services, ha puesto en valor la utilidad de los servicios en la Nube dentro de la transformación digital de las empresas y ha recalcado que se necesitan especialistas que dominen esta tecnología que está “detrás de herramientas y aplicaciones que se usan hoy día para todo” porque, según ha apuntado, el “30 por ciento de las ofertas del sector IT se quedan vacías actualmente al no contar con profesionales con habilidades digitales avanzadas!

Más tarde, Kisco Jiménez, CEO en Scuud Technologies, ha dado una interesantísima lección sobre el metaverso, un entorno que actúa de metáfora del mundo real, donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio. “El metaverso es una realidad que se está construyendo ahora y que demanda de muchos profesionales y muy diversos”, ha expuesto, y ha señalado una amplia lista de profesiones ligadas al metaverso para que los jóvenes se hiciesen una idea de las posibilidades que se abren ante sus ojos, storytellers, diseñadores de juegos, ingenieros de softwares, Tech Legal, analistas de datos, etc.

Jiménez ha animado a los asistentes a que den el paso y se adentren en este sector. “Si os interesa este mundo, formaos. Estáis viviendo en una época en la que tenéis acceso a información y formación muy valiosa de una manera muy sencilla. Tenéis que formaros”.

MESAS REDONDAS: MERCADO ACTUAL Y EXPECATIVAS

Posteriormente, Fundación INCYDE, Next Generation Spain y Cámara de Comercio de Linares han realizado una mesa redonda donde se ha tratado sobre los puntos clave que el mercado laboral espera de los jóvenes.

Natalia Molina, XXX de Next Generation Spain, ha compartido con los asistentes tres claves del sector de la innovación y la tecnología en el contexto actual en el que vivimos, marcados por una digitalización forzosa: la continua formación, el pensamiento crítico y la flexibilidad. “ Hay que tener curiosidad, tener hambre constante de conocer más y aprender. Sea para la empresa en la que estás trabajando como para otra”, ha expresado.

Por su parte, Germán Robles, de Fundación Incyde, ha puesto en valor durante su ponencia el poder de los programas STEM, ahora mismo las principales vías de acceso en el sector, y ha resaltado las habilidades básicas en los profesionales que trabajan en ellos o, en el caso de estos jóvenes, lo que, a su juicio, deben reunir: “capacidad de adaptación, trabajo en equipo y competitividad”.

Julia Carmona, responsable de formación y empleo de la Cámara de Comercio de Linares, ha repasado las líneas de colaboración de la institución jienense con las empresas locales y ha explicado los caminos que, junto a otras organizaciones, están recorriendo para facilitar la implantación de estos nichos de empleo como, por ejemplo, los proyectos PICE o las ferias FP Dual, entre otros.

La segunda mesa redonda ha abarcado las reflexiones sobre las nuevas profesiones del mercado laboral de Linares han sido protagonistas.

Alfonso Sánchez, country manager Spain BAUFEST, ha arrancado la ronda de intervenciones señalando que no solo es importante la captación de talento sino también su retención apostando por las personas ayudándolas a crecer en su carrera profesional, con una retribución flexible o una flexibilidad horaria, entre otros beneficios que repercuten en el salario emocional.

Por su parte, Noelia Justicia, directora general de Luz y Gas en MLC, quien también ha hablado de la retención del talento, ha puesto en valor que la rentabilidad de las empresas pasa por la competitividad que puedan ofrecer, “algo imposible de conseguir sin tecnología y perfiles dinámico y con capacidad de adaptación”.

Juan Manuel Linares, responsable de operaciones CCD Linares en LogiRAIL, ha reflexionado sobre “el empleo de calidad” que puede y deber seguir implantándose en Linares para que los jóvenes de Linares o de zonas próximas “se queden por y para Linares”, a través del reconocimiento y con un plan de carrera adaptado.

Por parte de la empresa Evolutio, Laura Mendiguren, career experience manager; y Manuel Martos, business Unit manager, han informado a los asistentes de una iniciativa que dicha empresa tiene en marcha, un centro de talento, dirigido a personas acaban sus estudios y les acompañan en primeros pasos de su vida laboral. “El objetivo es que en 6 meses las personas están preparadas para un puesto de trabajo”-

Y TODAVÍA HAY MÁS: GAMING Y LOS ESPORTS

Tras esta sesión matinal, por la tarde, este encuentro de aprendizaje e inspiración prosigue con el Foro de “Gaming y los eSports: Nuevas oportunidades laborales en un sector en auge”, en el que se cuenta con la experiencia de ponentes que vienen directamente de equipos gaming profesionales, así como con charlas donde se abordará en profundidad el entrenamiento especializado para gamers.