El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega, presentó hoy la Campaña de Grados y Dobles Grados 2022-2023 de la institución universitaria, que bajo el lema ‘Elige UJA’, contempla una oferta académica de 50 títulos de Grados y Dobles Grados, así como 11 Dobles titulaciones Internacionales, que abarca todas las ramas del conocimiento y que presenta como novedad la implantación del Grado en Medicina.

En el acto, el Rector estuvo acompañado por miembros de su Equipo de Gobierno, así como por los responsables de las facultades y escuelas politécnicas superiores de la UJA. En la mesa presidencial le acompañaron: la Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanza, Hikmate Abriouel Hayani; la Vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la UJA, Eva María Murgado Armenteros; la Vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Ruiz Ramos, y el Director de Secretariado de Acceso a la Universidad y Relaciones con los Centros de Secundaria y Ciclos Formativos, Javier Muñoz Delgado.

Bajo el lema ‘Elige UJA’, en la Campaña de Grados y Dobles Grados 2022-2023 se ha querido trasladar a los futuros estudiantes “que la Universidad de Jaén es uno de los mejores destinos universitarios para formarse y para vivir la experiencia universitaria”, dijo. Como todos los años, los protagonistas de la campaña son estudiantes que han colaborado en el desarrollo del spot promocional. Este año fueron: María Águila Cuadrado, Ainhoa Negrillo de la Chica, Bobby Kanasuah, Elena Cárdenas Vargas y Francisco Manuel Extremera Méndez. “No podíamos tener mejores embajadores que nuestros estudiantes, nuestra querida Generación UJA de la que forman parte cerca de 70.000 egresados y egresadas de la UJA”, afirmó.

En total se ofertan 50 títulos, de ellos 10 dobles grados, que abarcan todas las ramas del conocimiento: Arte y Humanidades, 5 títulos; Ciencias, 3; Ciencias de la Salud, 4 títulos; Ciencias Sociales y Jurídicas, 16, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación (3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA), e Ingeniería y Arquitectura, 22 títulos repartidos entre ambas escuelas politécnica superiores de ingeniería de Jaén (10 títulos) y Linares (12 títulos).

Como novedad principal, el Rector destacó la incorporación a la oferta académica de la UJA del Grado en Medicina, “que supone la culminación de un proyecto en el que llevamos mucho tiempo trabajando y que permite consolidar nuestra rama de Ciencias de la Salud”. Asimismo, aseguró sentirse “muy satisfecho con este logro que representa un hito importante para nuestra Universidad y para la provincia de Jaén”, a la vez que reiteró su agradeció por el “magnífico trabajo realizado” a su Equipo de Gobierno, así como el apoyo recibido de todos los colectivos sociales implicados, especialmente SAS y al Colegio Profesional de Médicos.

También destacó el número de plazas de nuevo ingreso, que en este curso 2022-2023 se ofertarán 2.990 plazas (a las que habría que añadir las de programas de internacionalización). Esta oferta está en la línea de la matrícula de estudiantes de grado de nuevo ingreso en la UJA.

Fechas importantes

Por otra parte, el Rector de la UJA informó de que existen 2 fases de preinscripción. La primera fase o fase ordinaria, en la que se ofertan todas las plazas disponibles, cuyo plazo de presentación de solicitudes es del 23 de junio al 1 de julio. Y la segunda fase o fase extraordinaria, en la que solo se ofertarán las plazas que hayan quedado libres, tras la primera fase, cuyo plazo de presentación será del 27 al 29 de julio. Recordó que no hay plazo de preinscripción en septiembre, ya que la fase extraordinaria de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) se llevará a cabo en el mes de julio, al igual que el año pasado, en el que por primera vez se adelantó a este mes la prueba que antes se hacía en septiembre.

Oferta académica y el bilingüismo

También, manifestó que esta oferta académica, que incluye tanto grados como dobles grados, “supone la consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y del bilingüismo. En efecto, este próximo curso se ofertarán 10 títulos dobles (denominados también Programa Conjunto de Estudios Oficiales –PCEO-), entre los que me gustaría destacar el Grado en Administración y Dirección de Empresas con docencia enteramente en inglés (Bachelor’s Degree in Business Administration and Management) del cual ya se implantó el cuarto y último curso en 2021-2022 lo que supone su consolidación definitiva”.

Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho, y Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad); la Escuela Politécnica Superior de Jaén (Doble Grado en Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Grado en Ingeniería Mecánica, y Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial, y la Escuela Politécnica Superior de Linares (4 PCEO): Doble Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación).

Dobles titulaciones internacionales

Además, de cara al próximo curso, se continúa con la apuesta por las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta con 11 dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica; Filología, y de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania Reino Unido y Argentina.

Como novedad, este curso se celebrarán dos nuevos dobles grados internacionales: la Doble titulación en el Grado en Turismo con la Universidad UADE (Argentina), y la Doble titulación en el Grado en ADE con la Universidad de Edge Hill (Reino Unido).

Finalmente, destacó otros aspectos singulares de la oferta académica para el próximo curso 2022-2023, como es la “continúan su andadura los nuevos planes de estudio de los grados en Historia del Arte, y Geografía e Historia, entrando ya en su segundo curso”, que abrirá en un futuro la posibilidad de poder ofertar un plan de estudios conjuntos a partir del tercer curso, “reforzando así la disciplina de Arte y Humanidades de la Universidad de Jaén”. Por otro lado, señaló que la Universidad de Jaén sigue manteniendo de manera exclusiva en el Distrito Único Andaluz dos grados. “El Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica es el único en Andalucía que habilita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía, abriendo al estudiantado la puerta a una profesión con una creciente oferta de empleo en el sector y donde, dado el descenso de estudiantado en estos estudios a nivel nacional desde hace una década, existe una importante necesidad en el mercado de trabajo de estos titulados”. Otro es el Grado en Estadística y Empresa, “igualmente una titulación singular de la UJA y que sólo se oferta, además, en otra universidad española, prepara al estudiantado para abordar la realidad empresarial especializándolo en el campo de la producción y marketing a partir de una sólida base en estadística e investigación operativa”.

Por último, resaltó que todos los títulos de grado de las diferentes ramas de la ingeniería ofertados por la Universidad de Jaén están distinguidos por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y la European Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).

Campaña de comunicación

El objeto de la rueda de prensa de hoy fue presentar la Campaña de Grados y Dobles Grados 2022-2023, en la que se da a conocer “una oferta de calidad, viva y que se adapta a las demandas del mercado, una oferta que se corresponde con la imagen de nuestra Universidad de Jaén, una universidad moderna y dinámica, que aúna al mismo tiempo cercanía e internacionalización, y que está fuertemente comprometida con la sociedad, con su entorno y con la sostenibilidad”, subrayó.

El Rector aseguró que esta apuesta por la excelencia y por la responsabilidad social se ve reflejada en el posicionamiento que actualmente ocupa la UJA en algunos rankings internacionales. Estos puntos fuertes que tiene la institución “hemos querido reflejarlos en la campaña de comunicación, en la que bajo el lema ‘Elige UJA’, se ha querido trasladar a los futuros estudiantes “que la Universidad de Jaén es uno de los mejores destinos universitarios para formarse y para vivir la experiencia universitaria”. En este sentido, se ha presentado la vida universitaria en la UJA como un conjunto de experiencias que ofrecen al futuro estudiante la oportunidad de internacionalizarse (con más de 650 convenios para realizar movilidad internacional), de vivir la actividad deportiva y cultural, de adquirir una formación integral, disfrutar de una convivencia diversa y plural, conocer la senda del emprendimiento y la inserción laboral (con cerca de 1.400 convenios activos para realizar prácticas de empresa) y, en definitiva, de crecer personal y profesionalmente.

Además, a través de esta campaña “no solo pretendemos poner en valor todas las experiencias y posibilidades que la UJA ofrece a los futuros estudiantes, sino también las que ofrece la propia ciudad y provincia de Jaén, posicionando Jaén como un destino universitario atractivo para atraer a estudiantes nacionales e internacionales. De ahí, que el lema principal “Elige UJA, se haya complementado con otros mensajes como “elige tu destino, elige tu experiencia””.

Respecto a las acciones de comunicación que se realizarán en el marco de esta campaña, además de las basadas en soportes tradicionales (prensa, radio, TV y publicidad exterior), se realizará una campaña de marketing digital tanto a nivel general, como para los grados estratégicos. Asimismo, puso de relieve el portal de “Estudios” accesible en la página web de la UJA y en el que se recoge toda la información de interés relacionada con la oferta académica, matrícula y servicios ofrecidos al estudiantado.

También se ha editado un spot promocional de la campaña para la que se ha seleccionado la sintonía “The Future is now”, con la que se pretende poner de relieve la decisión tan importante que supone para los estudiantes elegir un Grado y que marcará el rumbo de su futuro.

Ránkings

Y esta apuesta por la excelencia y por la responsabilidad social se ve reflejada en el posicionamiento que actualmente ocupa la UJA en algunos rankings internacionales. Así, junto al ranking de Shanghái 2021, en el que la UJA se sitúa entre las 800 mejores universidades del mundo, “me gustaría destacar nuestra posición en los dos últimos rankings que se han publicado: Young University Ranking 2022, editado por THE (publicado en el mes de febrero), en el que la UJA repite entre las 300 mejores universidades del mundo con menos de 50 años y ocupa la segunda posición a nivel andaluz», dijo. El Rector añadió que la UJA mejora en las cinco dimensiones que se valoran (docencia, investigación, influencia de la investigación, perfil internacional e ingresos de transferencia de conocimiento), y especialmente en las relacionadas con la investigación e internacionalización, lo que pone de relieve nuestra mayor orientación investigadora y la capacidad de atraer estudiantado y profesorado extranjero.

Ranking THE Impact 2022 (publicado en el mes de abril), en el que la UJA se sitúa como líder tanto a nivel nacional como andaluz, y entre las 200 mejores del mundo, por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Estos resultados suponen el reconocimiento externo del impacto que tiene nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa y que representa una de nuestras señas de identidad», apuntóRanking THE Impact 2022 (publicado en el mes de abril), en el que la UJA se sitúa como líder tanto a nivel nacional como andaluz, y entre las 200 mejores del mundo, por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos resultados suponen el reconocimiento externo del impacto que tiene nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa y que representa una de nuestras señas de identidad.

FoCo

Por otra parte, Juan Gómez manifestó que en la Universidad de Jaén “entendemos la formación universitaria como una formación integral y por ello ofertamos un Programa de Formación Complementaria, Programa FoCo”, que incluye más de un centenar de cursos y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas, “que permiten a nuestro estudiantado complementar y ampliar la excelente formación especializada que recibe en nuestros grados”.

El Programa FoCo tiene como núcleo el programa de formación en competencias académico profesionales de la UJA. Se trata de un programa singular y subvencionado íntegramente por la UJA para todo el estudiantado de grado y postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos en formato semipresencial. Este programa se oferta anualmente, y abarca de forma estructurada y sistemática las competencias transversales, Soft-Skills, más demandadas en el entorno laboral: comunicación (oral, escrita y no verbal), trabajo en equipo, inteligencia emocional y liderazgo, preparación de un currículum vitae y una entrevista de selección de personal, así como valores como los derechos humanos, la responsabilidad social, o el compromiso frente a la crisis ambiental.

La oferta de formación complementaria incluye también otros programas específicos que profundizan en las competencias transversales, como los de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Empleabilidad y Emprendimiento, o el novedoso programa FoCo-DIgcomp, en competencias digitales. La oferta FoCo se completa con Cursos de Idiomas, y actividades de Formación Complementaria Específica de Titulaciones.