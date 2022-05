El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido hoy una reunión con representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA), un encuentro en el que Reyes ha reiterado el apoyo de la Administración provincial a la UJA ante el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas que ha planteado el Gobierno andaluz. “Somos conscientes de la importancia de la UJA para nuestra tierra”, ha subrayado Reyes al término de este encuentro, de ahí que “hemos trasladado nuestro respaldo a esta plataforma, también el de la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, porque entendemos que en torno a nuestra universidad no debería haber debate político porque ha sido, es y tiene que seguir siendo clave para el desarrollo de un territorio como el nuestro”.

Para Francisco Reyes, no hay “la más mínima duda de que la UJA ha sido el hito más importante que ha habido en esta provincia en los últimos 30 años”, de ahí que “la gran mayoría de jiennenses no vayamos a permitir que por acción u omisión se ponga en riesgo la continuidad de nuestra universidad”. A su juicio, la propuesta de financiación “realizada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tenía un único objetivo: acabar con esta universidad, porque no garantizaba su financiación mínima y menos la puesta en marcha de nuevas especialidades como la Facultad de Medicina”.

Desde esta plataforma ciudadana, su coordinador, Alberto del Real, ha “agradecido” al presidente de la Diputación que los haya recibido y “la empatía que ha tenido con la plataforma en todos los momentos”. Sobre este encuentro, celebrado en la Sala Miguel Hernández de la Diputación y enmarcado en las reuniones que está manteniendo esta entidad con colectivos e instituciones jiennenses, del Real ha incidido en que “lo que queremos es que las instituciones de Jaén estén detrás de nosotros apoyando y defendiendo a la UJA en todos los ámbitos donde ejercen sus funciones”.

En cuanto al contenido de la reunión, el coordinador de esta plataforma ha señalado que “le hemos trasladado al presidente de la Diputación la gran preocupación que tenemos por el modelo de financiación de la UJA”. Al respecto, ha precisado que “sabemos que le arrancamos a la Consejería de Universidades de la Junta el aplazamiento de este modelo, pero aún sigue estando vigente, y lo que pedimos es una derogación del modelo de financiación de la Ley de Bases de junio de 2021 de la Junta de Andalucía”. En esta línea, ha añadido que “nos vamos a oponer cualquier orden y asignación de presupuestos a la UJA que tenga que ver con esa ley”.

Esta postura la ha justificado en que con esta nueva normativa la UJA “pierde peso en el sistema público de universidades de Andalucía, y eso no podemos aceptarlo”. Esta “gran preocupación” llevó a esta plataforma a impulsar unas movilizaciones que “hemos aplazado por el tiempo electoral en el que nos encontramos”, pero del Real ha aclarado que “les estamos trasladando a las autoridades que en cuanto se constituya el Parlamento andaluz vamos a estar desde el primer día defendiendo a la UJA, haciendo y estimando lo que consideremos oportuno para que siga teniendo una financiación que respete un modelo individualizado, su estructura básica, su crecimiento vegetativo y, sobre todo, su expansión natural”.

En esta dirección, ha subrayado que “no podemos aceptar que la UJA se congele tal y como está hoy y se quede así para siempre, esto no lo aceptaría nadie y la sociedad civil de la provincia de Jaén tampoco”. “Estaremos ahí, las movilizaciones las aplazamos hasta que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, que será cuando se active el calendario de movilizaciones y estaremos ahí como guardia pretoriana de la UJA para defenderla”, ha reiterado.

Alberto del Real ha explicado que de este encuentro con el presidente de la Diputación ha salido el acuerdo de que “se envíe a todos los ayuntamientos una propuesta en nombre de la plataforma con un texto de apoyo a la UJA”, un documento al que “esperamos que se sumen 95 consistorios jiennenses, después de que Jaén y Linares ya lo hayan hecho, porque toda la sociedad tiene que estar detrás de la UJA para defenderla y salvarla”.

En este sentido, ha asegurado que “no tenemos ninguna garantía de que el modelo que se ha aplazado no se vaya a aplicar, por la sencilla razón de que sigue estando vigente”, de ahí que haya avanzado que “estaremos muy atentos”. Es más, Alberto del Real ha advertido que “si tenemos que realizar, en función de las declaraciones de los responsables políticos, algún tipo de movilización excepcional en época electoral, no les quepa la menor duda de que igual que lo hicimos con la Facultad de Medicina no vamos a permitir ninguna afrenta más ni a la UJA ni a la provincia jiennense, porque la Universidad de Jaén es el corazón y la vertebración de nuestra provincia”.