Tras disfrutar de Maka, Los Chichos y Ladilla Rusa con PRMVR Jaén, el Auditorio de La Alameda vuelve a abrir sus puertas para que la música no pare. La cita es el próximo sábado 7 de mayo con Morreo y Zahara. La artista ubetense, recientemente ganadora de seis premios MIN de la música, presenta su nuevo trabajo, “Puta”, de una manera muy especial: la hará con su particular “Puta Rave”, Zahara presenta “La puta rave”. Las entradas ya están a la venta hasta agotar existencias https://entradasjaen.com/evento/prmvr_jaen-zahara-morreo/PRMVR-Zahara.

Tras haber interpretado su último disco durante todo 2021 y el inicio de 2022, Zahara afronta el periodo estival con un nuevo show completamente electrónico. El corazón de la propuesta está en el techno, donde las canciones de Zahara se remezclarán en una apuesta radical por las máquinas, un directo 100% dawless. Zahara estará acompañada por Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y las bailarinas Olga Suárez y Sara Hernández con una puesta en escena inspirada en las raves londinenses y berlinesas a las que Zahara ha asistido religiosamente en los últimos años. No faltarán temas insignes de larga duración, calificado por Mondosonoro como “disco del año. Entre otros sonarán en el Auditorio de la Alameda cortes tan potentes como Merichane, Berlin u5 o Canción de muerte y salvación.

Antes de que Zahara arrase el escenario, llega un dúo de puro pop para abrir la noche al ritmo de Morreo. Tan lanzados como su propio nombre indica, Morreo son Germán y Joseca. Dos andaluces afincados en Madrid que han convertido su amor por las melodías luminosas, el pop sesentero y la psicodelia setentera en su principal seña de identidad. Tras darse a conocer en 2019 con tres temas, «Cluedo», «Tinieblas» y «Formol», fue la pandemia de 2020 la que, junto al encierro voluntario, trajo la composición de los temas que forman parte de su nuevo álbum, “Fiesta Nacional” que presentarán el 7 de mayo en PRMVR Jaén.

Un mes lleno de música con PRMVR Jaén

A mitad del mes de las flores llegan otras dos citas imprescindibles con la música actual. De una parte, los amantes del trap y los sonidos más contemporáneos disfrutarán el próximo viernes 13 de los conciertos de Rojuu y La Zowi. Para los que busquen propuestas más alternativas, pero igualmente conocidas, con sonidos urbanos, electrónica y sonidos vintages el sábado 14 de mayo la cita es con Califato ¾, El Jose y Tiburona. Un trío de ases para una noche muy especial en el Auditorio de la Alameda. PRMVR Jaén está organizado por Oh, Salvaje y cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén, el Área de Juventud y el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén. Los menores de 18 años y de 16 años que asistan a los conciertos deberán acceder al recinto con la correspondiente autorización y con su tutor legal, respectivamente. Las entradas de toda la programación están a la venta en la web oficial www.primaverajaen.com.