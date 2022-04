El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, destaca que el resultado de la comisión de Hacienda celebrada este viernes para abordar el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2022 ha puesto de manifiesto la “soledad” del alcalde, Raúl Caro-Accino. “Nadie le cree. Está en una constante y alarmante huida hacia adelante”, afirma.

En este punto, el también concejal socialista lamenta la “poca cintura política” del regidor para debatir e intentar acordarun asunto de tanta relevancia para los linarenses como son las cuentasde la ciudad “Sigue sin ofrecer diálogo a la oposición, a pesar de la inestabilidad de su Gobierno. No puede presentarnos el presupuesto integro, con los informes que ha incorporado firmados hace tan sólo dos días,y convocar una comisiónel martes 3 sin tan siquiera1 día laboral para analizarlos. No es de recibo”.

Javier Perales asegura que las “prisas” de Caro-Accino solo pueden conducir al “desastre”, por lo que solicita la convocatoria de las comisiones sean necesarias para poder enmendar unas cuentas que, en su opinión, “no se ajustan a la realidad de crisis” que vive la ciudad. “Es un presupuesto que refleja la flojera que caracteriza a este Gobierno. Ni recogen las inversiones que Linares necesita, ni da respuesta a los problemas de los linarenses”, critica el dirigente socialista, que añade: “La estructura del borrador es tan ilógica cómo que es un corta y pega del presupuesto de 2020, con la torpeza de añadirle las bases de ejecución de 2017”.

El principal partido de la oposición ha dejado claro no solo su rechazo a las cuentas, sino al empeño de Caro-Accino de convocar pleno para el próximo 6 de mayo. “Es solo una puesta en escena de un alcalde y de un Gobierno que no trabaja ni deja trabajar, no quiere presupuestos, ni es capaz de tratar de acordarlos. Estamos peor que hace tres años y se empeñan en vender humo. Si no están dispuestos a trabajar por Linares que se pongan a un lado y dejen paso a los que sí creemos en esta ciudad”, advierte.

Insiste en que el regidorsigue sin abrir «ni un solo camino al diálogo» y solo quiere «imponer» su visión de las cosas, a pesar de que hay alternativas distintas que abogan por fortalecer a las empresas, lasclases trabajadora,y los parados que son los que están soportando el peso de la crisis derivada de la pandemia. “Son unas cuentas claramente ineficaces, ya que ahogan el crecimiento; no contemplan estímulos para el empleo, no contemplan ni un solo euro para inversiones en los barrios, y soninjustas y antisociales”, remata Perales.