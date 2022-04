La cofrade linarense África Ramírez Amo, hermana de la Oración en el Huerto, abrirá mañana con sus palabras, en el Teatro Cervantes, la Semana Santa de Linares 2022. Será allí donde pronuncie su Pregón, siendo presentada previamente por su amigo y mayordomo de su cofradía, Isacio Ocaña Santana. Este tradicional acto, organizado por la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías, tendrá lugar a partir de las 20:00 horas y en él actuará la Banda Sinfónica Ateneo de Linares.

África Ramírez tendría que haber pregonado la Pasión linarense en 2020, pero no fue posible por culpa de la pandemia de covid-19. El año pasado, debido a circunstancias personales de la propia pregonera, tampoco pronunció su pregón. Pero este 2022 ya sí será el definitivo y, por fin, ‘la Chica’, como la conocen cariñosamente en su hermandad, se encargará de abrirle su corazón al público y a la Semana Santa de su querida ciudad.

Ramírez Amo vive con especial ilusión, emoción y cierto nerviosismo la cuenta atrás que la llevará hasta su gran momento como pregonera. Hace apenas unos días, la Agrupación de Hermandades y Cofradías celebró una misa en su honor, en la Parroquia de San Francisco, en la que Sebastián Pedregosa Reche, consiliario de la Agrupación y pregonero de la Semana Santa del 2021, le brindó palabras de apoyo y cariño. Además, la presidenta del ente cofrade linarense, Mari Provi Hurtado, obsequiaba a África con unas pastas para guardar su pregón.

“Espero no llorar mucho en el pregón porque, cada vez que me pongo a leerlo para ensayarlo, me pongo a llorar. Voy a contar vivencias sobre mi Semana Santa, aunque no todas, porque contar tantas sería imposible hacerlo. Mi primera estación de penitencia la hice con la Hermandad de la Santa Cena, cuando tenía unos 6 ó 7 años, y eso fue lo más grande que pude vivir en ese momento. Desde entonces he estado toda la vida vinculada a la Semana Santa, a través de diferentes hermandades y después en mi Hermandad de la Oración en el Huerto desde 1987”, señaló la pregonera.

Nacida el día 8 de marzo de 1957, África contrajo matrimonio con Perfecto Culebra, es madre de dos hijos, Perfecto y Antonio, y abuela de cuatro nietos. A finales de la década de los ochenta entra, junto a su marido, en la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Oración en el Huerto con Isacio Ocaña como hermano mayor; África comenzaría a ejercer el cargo de camarera del Cristo. Desde entonces ha pasado por diferentes cargos directivos, siendo además la encargada de la caseta de Feria y de la Cruz de Mayo de su hermandad. En el año 2016 comenzó a ejercer el cargo de hermana mayor y, en la actualidad, es camarera de la Virgen de Gracia, aunque siempre ha sido, es y será una trabajadora incansable por y para su hermandad desde cualquier posición.