Corrupción – Foto: Tio Feli (Licencia Creative Commons)

En una de la movilizaciones ante la sede de Génova 13 en contra Casado, vi una pancarta en la que rezaba CASADO TRAIDOR. Leyendo aquel cartel y las desbandada de la militancia “pepera” a favor de la unidad en torno a la señora Ayuso, recordé lo de “prietas las filas” que se hacía cantar al salir de cierto colegio en los años sesenta. Y es que el de la unión es, junto al de la libertad, uno de los principales conceptos principales a defender en el campo de la derecha española. Claro que ambos y otros se enarbolan a su cínica manera. Está claro que, a la unidad a que se refería el del cartelito. no era a la de su partido ni a la de España. Lo de “apretar las filas”, por España y por los españoles todos no es algo que esté en buena de los españoles de hoy. Ya lo hemos visto haciendo una piña frente al covi19, ese enemigo común, ni defendiendo el prestigio en la Unión Europea. Como se ha demostrado, ni en uno u otro lance han seguido la orientación mayoritaria de la población y representación europea. Y es que esa España negra no entiende la unidad de la nación española si no la dirige ese sector tan democrático a su manera. Eso es, a su manera de entender la unidad, la libertad, la verdad y la democracia. De la corrupción no hablo, porque a la vista está que eso importa poco, a la hora de reprocharla y a la de votar. Veamos cada todo esto más despacio.

Ya he adelantado algunos aspectos que dará que pensar a quienes quieren la unidad que nace de la decisión conjunta buscada de manera democrática. No creo que los últimos episodios habidos en el PP sean ejemplos de unidad ni de democracia. Por supuesto que el conjunto de partidos tendrían que revisar sus conductas interna para adecuarse a la democracia avanzada que se fija en la C.E. Esto significa que han de darse mecanismos democráticos y deposición de dirigentes. En esa dirección se viene avanzando con elecciones primarias. En cuanto a la remoción de dirigentes, el de estos días no ha sido ejemplar ni en el respeto a las personas, ni a la honradez de la vida pública ni a la verdad, como se ha visto. En el caso del dirigente actual del PSOE, hubo un proceso mejorable en una forzada dimisión que acabó con una democrática aclamación de la base. Esperemos que al menos en ese aspecto acabe rectificando el PP.

En lo que lo tienen más difícil es en ejercer una oposición democracia más. No solo en lo anteriormente citado sobre pandemia y denuncia ante la UE. También en el vergonzoso bloqueo a la elección del Consejo General del Poder Judicial, con razones cambiantes a lo largo de toda esta legislatura, lo que ha llevado a poner en duda el proceder de parte de la Judicatura, en cierto modo esperable por el sesgo ideológico que indebidamente se mantiene. Pero aparte de esos episodios, hay más. Es el asunto de la corrupción, que como he dicho no le preocupa en absoluto a gran parte de la derecha, incluido el brazo mediático que viene jaleando la connivencia y parcialidad con esa lacra.. La falta de respeto a una decisión lícita y más que legítima por necesaria se ha enarbolado de manera tramposa y faltona contra la propia democracia. En lugar de no afrontar ni depurar la propia corrupción, en realidad ayuda a ocultarla mientras dice que ya no la hay a la vez que tilda de ilegitimidad a quienes si la afrontaron. Así y en esa línea, con el apoyado por el habitual bloque mediático colabora al olvido de la propia y se inventa o exagera la ajena. Así el “todos son iguales y si todos son así, que me roben los mío” que decía un conocido.

He hablado de democracia, corrupción y algo de la verdad que ha venido de herramienta para la versión de las anteriores. Recordando la verdad, me aparece la libertad que tanto blasona la admirada Díaz Ayuso. Claro que no la de las cañas, sino la de vivir que se negó a tanto anciano que no tuvo. hospital. Ahora explique de esa libertad a las familias, al parlamento, al ex Consejero o al juez.