Por favor, léase desde una óptica jocosa, irónica.

Me dirijo así a ti, por la mutua confianza que tenemos y porque tu papá fue Vladimir Spiridonovich PUTIN. Así que no vayas a irte por los Cerros de Úbeda y pensar algo que no es, porque sé lo susceptible que eres y yo jamás me atrevería.

“Kamarrada”, te escribo, porque llevo tiempo sin saber personalmente de ti, ya no me llamas y cuando veo las intencionadas y destructoras noticias que los medios de comunicación capitalistas-fascistoides te lanzan en contra, me sumo en la más profunda tristeza.

No hay derecho a que envidiosos de tu persona, de tu buen hacer, quieran asfixiar a tu amada “Madre Rusia”, convertida felizmente gracias a ti, en “martillo de herejes” para ateos y masones negadores, de tu valía.

Sobradamente sabes de mi admiración por ti, Vladimir, porque has conseguido lo que ningún presidente anterior a ti ha sido capaz de hacer. Para muchos, tú eres nuestro referente en el planeta Tierra.

Sabes sobradamente que hay muchos que tiran por tierra tu “buen hacer” y que tienen un alma negra, carcomida por la metástasis ya que se comportan como sátrapas, tiranos, dictadores y autócratas. Pero no es tu caso ni de lejos y que te traten así, me duele, porque sabes que te aprecio.

Oye, por cierto, me ha encantado que hayas sacado tanques en Ucrania con la hoz y el martillo, cosa de la que no tienes que avergonzarte, porque hay rojos buenísimos como tú, y porque el martillo lo quieres para trabajar, y la hoz para cortar las espigas del grano que nos alimenta, aunque alguna vez te despistes y cortes alguna que otra cosa.

No tienes más que mirar a Marruecos, Siria… y 30 países más y aún me quedo corto, cuyos reyes y gobernantes no te llegan a la altura del zapato.

Y luego estás respaldado por el buen Kiril II, tu Patriarca ortodoxo moscovita, que te da buenos consejos espirituales. Y como la “ortodoxia, significa seguimiento de una doctrina recta”, pues hijo, lo tienes todo. Eres querido por tu pueblo, eres simpático, agradable, das participación a los que tienes alrededor…. Los escuchas y tienes muy en cuenta sus consejos.

Pero no entiendo una frase de Ghandi , y lo digo por ver si me ayudas. La frase dice así:

“Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron, están bien representados”

Recuerdo cuando estabas en el KGB y cómo fuiste escalando reconocimiento y subiendo escalones humanos. Estos se lo merecían, pues siempre fuiste un icono del valor.

Así que por favor, no te vengas abajo que mucha gente estamos contigo. ¡Puñetera envidia que te tienen, porque no son tan valientes como tú!

Y como últimamente te veo muy cabreado (ten cuidado con los botones rojos) te voy a mandar por email para que te distraigas un poco y no pienses mucho en los puñeteros y susodichos botones, unos juegos infantiles que están muy bien para evadirte, porque estos “maimónides” occidentales, intentan fastidiarte. Pero no les hagas ni puñetero caso, porque no están más que para joder al personal.

Entre los juegos están: La Oca… y tiro porque me toca (ten cuidado con el “tiro”). El parchís, chis, chis. Los Juegos Reunidos Geyper…

Y entre los tebeos y cuentos, he creído oportuno mandarte, para tu solaz, querido Vladimir, éstos:

Blancanieves y los 7 enanitos. Caperucita y el lobo. Zipi y Zape. Pepe Gotera y Otilio (Chapuzas a domicilio). 13 Rue del Percebe. Carpanta. Doña Urraca. Mortadelo y Filemón(Agencia de Información)… y cuando los hayas leído me llamas, que te mandaré más.