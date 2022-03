Los colegios ‘Tetuán’ de Linares, ‘General Castaños’ de Bailén y el Instituto ‘Veracruz’ de Begíjar han sido seleccionados hoy como ganadores de Jaén en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

En esta edición han participado 2.290 escolares de 37 centros educativos, bajo la coordinación de 43 profesionales de la educación de la provincia de Jaén.

Bajo el lema ‘El camino que nos hace iguales’, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. En Andalucía son en total 20.939 estudiantes y 391 profesores de 299 centros educativos.

La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Los trabajos seleccionados por el jurado de la provincia de Jaén para cada una de las categorías (la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional) han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: CEIP ‘Tetuán’ de Linares

Curso: 4º Primaria

Profesora: Lola Ortiz

Título del trabajo: ‘Juntos sumamos’

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: ‘General Castaños’ de Bailén

Curso: 6º de Primaria

Profesor: Antonio Navas

Título del trabajo: ‘¿Somos iguales o no?’

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Centro: IES ‘Veracruz’ de Begíjar

Curso: 2º de la ESO

Profesora: Beatriz Delgado

Título del trabajo: ‘El camino para la igualdad’

Creatividad al servicio de la Igualdad

En el cartel ganador de la categoría A aparece una primera fila con cuatro niños, seguidos de dos signos de suma que antecede a otra fila de otros cinco niños, después el signo de igual que da como resultado la palabra inclusión, escrita en braille, en signos y en castellano. Los ganadores han querido plasmar la idea de que todos y todas somos diferentes. “Debemos aprovechar esta diversidad y conseguir la inclusión de todas las personas porque nuestra diferencia nos hace peculiares y todos juntos sumamos y aportamos distintas formas de ver y sentir”, afirman en su descripción.

Los alumnos de Bailén, ganadores en la categoría B, han querido plasmar en su cartel “que la diversidad nunca es mala, por el contrario nos ayuda”, sostienen. Una fila de pequeños monigotes de colores encabeza el dibujo bajo un cielo coloreado con el lema ‘El que es diferente no se empobrece, se enriquece’, y en la parte inferior se observan varios carteles reivindicativos con distintos símbolos, como la bandera LGTBI, ‘Black lives matter’, ‘Stop bullyng’, o el de la plaz y el feminismo. “Queremos transmitir que todos somos iguales pero a la vez todos tenemos nuestras diferencias y han de ser aceptadas. Y debemos de recibir un trato igual y adaptado a nuestras necesidades”, explican en la descripción de su trabajo.

Mientras que el vídeo ganador de la Categoría C comienza con una sesión de clase en la materia de valores éticos a la que se incorpora una alumna ciega. Todos los alumnos aparecen con una careta de colores y a través de cartulinas se comunican para facilitar la vida de su nueva compañera, entender sus necesidades de movilidad y entender que ‘la inclusión es el camino’.

El jurado de Jaén ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por la directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, ha estado compuesto por la consejera territorial de la ONCE, Irene Jiménez, la maestra del equipo específico de Atención al Alumnado con Discapacidad Visual de la ONCE, Belén Díaz, la diputada provincial de Igualdad de la Diputación de Jaén, Rocío Zamora, el presidente de Diario Jaén, Eleuterio Muñoz, y el coordinador provincial del equipo técnico para la Orientación

Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Correro.

Los escolares ganadores pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.