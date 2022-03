El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén que se ha celebrado hoy ha incluido asuntos importantes, entre ellos el anuncio de una inversión extraordinaria que va a realizar la Diputación de 10,5 millones y que se destinará a la prestación de servicios municipales y a que los ayuntamientos puedan acometer proyectos de obras. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha sido el encargado de informar sobre esta medida que “hemos presentado hoy a los alcaldes y alcaldesas incluso antes de que la aprobemos en pleno con el objetivo de adelantar la entrega de estos fondos, que queremos que estén en manos de los ayuntamientos en mayo”.

En esta comparecencia, en la que Reyes ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, el máximo responsable de la Diputación ha explicado que esta partida de 10,5 millones de euros está conformada por el Plan Extraordinario de Ayuda a Municipios 2022, dotado con 8,1 millones de euros; la devolución de 2 millones de euros del Premio de Cobranza a los ayuntamientos a los que les gestiona sus tributos la Corporación provincial; y otros 400.000 euros de un Plan Extraordinario para las 9 entidades locales autónomas de la provincia.

Esta inversión es posible, según ha aclarado Francisco Reyes, porque “el resultado de la liquidación del pasado ejercicio presupuestario de 2021 ha arrojado un remanente positivo de Tesorería, que nos permite un año más poner en marcha medidas extraordinarias de apoyo a nuestros ayuntamientos en un momento complicado, cuando estamos saliendo de una pandemia y con las repercusiones que pueda suponer la invasión rusa de Ucrania”.

En total, ha insistido, “van a ser 10,5 millones los que vamos a dedicar a nuestros ayuntamientos con el objetivo de apoyarlos en el mantenimiento en la prestación de sus servicios y sus inversiones”, y eso es posible “por la buena, rigurosa y eficiente gestión económica que estamos llevando a cabo y a un nuevo esfuerzo de cooperación municipal, que deja patente el compromiso de esta Diputación con los ayuntamientos y los municipios, que son nuestra razón de ser”.

Respecto a los distintos capítulos que componen esta inversión, el presidente de la Administración provincial se ha detenido especialmente en el Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios, a través del que se distribuirán 8,1 millones de euros entre los 97 municipios jiennenses en función de su población. En la última década, ha sido norma que la Diputación apruebe cada año “estos planes de apoyo extraordinarios que han permitido, en momentos de dificultad, que los ayuntamientos pudieran cumplir con sus compromisos inversores y mantener la prestación de sus servicios”, ha recordado Reyes, quien ha apuntado el origen de estas medidas: “Primero fue la crisis económica, después la pandemia, cuando los ayuntamientos han tenido que hacer un ingente esfuerzo para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas, y ahora una nueva dificultad como es la invasión rusa de Ucrania y el efecto que ha tenido en el incremento del coste de la energía y las materias primas, lo que repercute sin duda también en las administraciones”.

Con este nuevo Plan de Apoyo a Municipios “realizamos un esfuerzo, dentro de la limitada capacidad económica que tiene la Diputación, especialmente en comparación con otras administraciones, para apoyar a los ayuntamientos en la prestación de los servicios básicos y en mantener un ritmo de inversiones que son fundamentales para el progreso de nuestros municipios”. Al respecto, ha puntualizado que “la Diputación solo cuenta con alrededor de 114 millones de su presupuesto de gastos no finalistas, lo que da muestra del esfuerzo que realizamos con este plan”.

Este programa, como ha puesto de relieve el presidente de la Diputación, “beneficiará más a los ayuntamientos de menor población, porque proporcionalmente van percibir un año más una mayor aportación de este plan”. Así, a los municipios de hasta 900 habitantes le corresponderán 53.000 euros; si cuentan entre 901 y 2.900 habitantes, 66.000 euros; desde 2.901 a 4.900, 83.000 euros; entre 4.901 y 9.900, 105.000 euros; desde 9.901 a 19.900, 129.000 euros; entre 19.901 y 49.900, 156.000 euros; de 49.901 a 99.900, 163.000 euros; y con más de 99.901 habitantes, 176.000 euros

El esfuerzo presupuestario realizado con este Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios “no se quedará ahí y al mismo se sumarán otras dos medidas extraordinarias: vamos a devolver un total de 2 millones de euros del Premio de Cobranza a los ayuntamientos que tienen delegados a la Diputación la gestión y recaudación de todos o algunos de sus tributos municipales” y, además, por primera vez pondremos en marcha un Plan Extraordinario dotado con 400.000 euros del que se beneficiarán las 9 entidades locales autónomas que existen en nuestra provincia, que repartiremos con el mismo criterio que ha seguido la Junta en otro plan similar que ha aprobado recientemente tras la modificación de la ley andaluza”.

Con estos 10,5 millones de euros, Francisco Reyes ha reiterado que “los ayuntamientos van a poder afrontar con más garantías sus necesidades de tesorería, prestar con calidad los servicios que tienen encomendados, acometer obras necesarias y mantener su ritmo de inversiones, además de cofinanciar la parte que les corresponda a la hora de ejecutar aquellos proyectos europeos a los que concurran, porque suelen ser cofinanciados”.

Una “importante inyección económica”, a juicio del máximo responsable de la Diputación, que se suma a la que “realizamos cada año a través del Plan Provincial de Obras y Servicios, que este año volverá a estar dotado con 14,1 millones de euros, y que sumados a los 10,5 millones extraordinarios suponen 24,6 millones de euros destinados por la Diputación a los ayuntamientos jiennenses”. “Sin duda, son cifras que corroboran el compromiso y la apuesta de la Administración provincial por los municipios jiennenses, y también la sensibilidad para atender sus necesidades, para lo cual apuramos nuestras capacidades económicas y presupuestarias”.

La gestión económica y presupuestaria que permite estas inversiones ha sido desgranada por Pilar Parra, quien ha destacado que “hemos cumplido las obligaciones contraídas con ayuntamientos y proveedores y al mismo tiempo hemos logrado un ahorro que nos permite acometer planes extraordinarios como el presentado hoy, porque preferimos invertir y no quitarnos deuda ya que ahora es momento de impulsar la reactivación económica y social de nuestros pueblos y de los hombres y mujeres de la provincia”.

De esta liquidación se desprende que el presupuesto definitivo “se elevó a más de 371 millones de euros”. Otros datos relevantes del presupuesto de 2021 fueron el nivel de ejecución, que superó el 101% del presupuesto inicial y el 73% del definitivo. Igualmente reseñable es “la cantidad destinada a inversiones, 66,2 millones de euros, que ascienden a 78,1 millones si tenemos en cuenta el gasto comprometido, que se ha inyectado en empresas, autónomos, asociaciones o colectivos, con lo que hemos dinamizado la actividad de la provincia”. En esta línea se enmarcan también “los 35,2 millones de euros en transferencias corrientes a ayuntamientos y empresas”, ha añadido Parra, quien ha subrayado igualmente que “los datos nos vuelven a situar como la Diputación andaluza que ejecuta mayor gasto por habitante, 434 euros frente a una medida de 239”, además de que el periodo de pago a proveedores es de 21 días.

Además de estos temas, en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén también se ha acordado, a propuesta del alcalde de Jaén capital, Julio Millán, que la próxima semana se celebre la junta asesora de este órgano y también otra reunión del consejo para abordar la cuestión de la financiación de la Universidad de Jaén.

El PP denuncia que Reyes ha convertido el Consejo de alcaldes y alcaldesas “en un bochornoso espectáculo totalmente antidemocrático”

El Partido Popular de Jaén ha denunciado que “Reyes y sus discípulos han convertido el Consejo de alcaldes y alcaldesas de la Diputación en un triste espectáculo alejado de la democracia”. Así lo ha dicho el portavoz de los alcaldes y alcaldesas del PP jiennense, Marino Aguilera quien ha señalado que “no es de recibo que los socialistas hoy hayan dado un bochornoso espectáculo” convirtiendo la reunión del Consejo en un continuo ataque a la Junta. Una vez más “utilizan las instituciones para hacer partido, usan un órgano como el Consejo de alcaldes y alcaldesas para hacer oposición al Gobierno de Juanma Moreno, tratando de suplir la incapacidad del PSOE para hacer con estos actos”. Ante una situación de grave crisis, de desabastecimiento, de inflación insostenible, el Partido Popular de Jaén ha pedido al Consejo que “apoyemos las reivindicaciones de los sectores más dañados, como transportistas, agricultores, ganaderos o pescadores, y sin embargo Reyes no ha querido que se hable sobre este asunto”, ha lamentado Aguilera. “La peor crisis que atraviesa España, una situación insoportable para las familias, y Reyes pasa palabra para poder seguir atacando a la Junta”, ha apostillado.

Reyes ha convertido hoy el Consejo de alcaldes y alcaldesas en un acto de ‘autobombo’ y se ha encargado, “como tanto le gusta hacer a la izquierda, de aleccionar a sus alcaldes y alcaldesas para que todas las intervenciones fuesen para elogiar la política de la Diputación y criticar a la Junta, negando la evidencia de las grandes inversiones que el Gobierno de Juanma Moreno ha traído y trae a esta provincia”. Es curioso, ha dicho el dirigente popular, porque “hace tres años no usaban el Consejo de alcaldes y alcaldesas para atacar a su Gobierno andaluz, y entonces sí que había motivos para hacerlo”. Y lo más antidemocrático de todo esto es que “mientras que Reyes sí ha permitido a sus alcaldes y alcaldesas hacer sus intervenciones contra la Junta, nos ha impedido a los alcaldes del PP debatir sobre los asuntos que verdaderamente preocupan a día de hoy a los jiennenses”. En este sentido, el portavoz de los alcaldes populares ha asegurado que “Reyes ha cortado nuestros debates en el más típico comportamiento dictatorial”.

Aguilera ha denunciado por tanto que el PSOE haya vuelto a hacer partido usando una institución pública, “tal y como hacían en la Junta, porque eso es lo único que saben hacer bien, convertir las administraciones en su cortijo”. Reyes es capaz de, en una de las situaciones de mayor emergencia, liquidar su presupuesto con 62 millones de euros guardados en cajones sin gastar y dote el Plan de Apoyo a Municipios únicamente con 10 millones. “El PSOE va a tratar de engañar a los jiennenses diciendo que sube la dotación en dos millones de euros, pero hay que recordar que en 2021 Reyes redujo en seis millones el presupuesto para el Plan de Apoyo por lo que lo que ha pedido el Partido Popular es que, teniendo en cuenta que hay 62 millones en los cajones, se recuperaran los 14 millones, igualándolo con la dotación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios”.

Por último, el dirigente popular ha expresado la satisfacción del Partido Popular de Jaén porque “por fin nuestras reivindicaciones han sido escuchadas y se reconozca la financiación a las ELAS”. Porque para el PSOE, las entidades locales autónomas han sido las grandes “olvidadas y marginadas” y el PP en muchos plenos, en muchos debates de presupuestos y del estado de la provincia “ha exigido una y otra vez que se reconociera a las ELAS, a lo que Reyes incluso dijo que mientras él fuese presidente de la Diputación no existiría financiación para las ELAS”. Quizá este cambio de actitud se deba “a que 2023 está próximo y quiera hacer méritos para tratar de seguir gobernando la Diputación lo cual demuestra el nerviosismo del PSOE porque saben que ha llegado el momento de pintar de azul libertad la Diputación”. En cualquier caso, y sea por el motivo que sea, “nos alegramos mucho de este cambio de opinión porque los vecinos de las ELAS merecían dejar de ser ciudadanos de segunda”, ha afirmado Aguilera.

Eso sí, ha dicho que “esperamos que la dotación económica sea suficiente y no les dé solo limosnas para callarlas a un año de las municipales, aunque viendo que el Plan de Apoyo a Municipios solo está dotado con diez millones, no podemos esperar mucho de Reyes para las ELAS”. Además, “queremos que este plan de apoyo, que se debe ir incrementando año tras año, beneficie a las ELAS que ya durante este año 2022 ejercen sus competencias”. En cuanto a los criterios a la hora de hacer el reparto del dinero, desde el Partido Popular de Jaén consideran que “lo primordial es que se tenga en cuenta el número de habitantes, así como el grado de necesidad de infraestructuras básicas. Asimismo, se exigirá que el hecho de aprobar este plan de apoyo no suponga una merma en los ingresos que tengan los ayuntamientos asignados a través de los planes de cooperación y que este “hito casi histórico”, sea el inicio de una nueva forma de tratar y considerar a las Entidades Locales Autónomas para que se les dé participación para acceder a programas, ayudas y subvenciones de la Diputación.