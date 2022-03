La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) de Linares organizó una Convivencia en la Almazara Andrés Aguilar. La actividad consistió en una visita guiada a la almazara, degustación de productos de nuestra tierra por cortesía de la Almazara y como final concurso de postres realzados con Aove cuya ganadora fue María Isaac.

La visita fue guiada por Carmen Aguilar una mujer joven que junto a su hermano Andrés gestionan la Almazara que su padre fundó en el 2009. Explicó desde el funcionamiento de las maquinas, procedimiento para extraer el aceite hasta su almacenamiento y posterior envasado y etiquetado. ”Es una empresa familiar con mas de 40 años de experiencia en el cuidado del olivar en distintos puntos de Jaén, desde el Parque Natural de Sierra Mágina de Larva pasando por las tierras Iberas de Cástulo, también en Arquillos, Bailén, Linares y Jabalquinto”. “Cosechamos las variedades como el conocido picual o el frutado arbequino. Contamos con una superficie de unos 9.000 metros cuadrados donde garantizamos la perfecta trazabilidad en todo su proceso que, en combinación con las tecnologías de vanguardia, nos ha permitido alcanzar los estándares más exigentes. Tenemos la marca registrada. Nuestro aceite está presente en países como Estados Unidos, Alemania o Italia, pudiendo encontrarla en restaurantes de reconocida reputación y nuestras tiendas gourmet de New York, Washington, Bethlehem, Annapolis y Lancaster”.

La presidenta de AFAMMER-Linares, Ángeles Isac García, explicó que “Hemos disfrutado de una jornada de convivencia, empoderamiento, afecto y complicidad de las mujeres de Afammer bajo la hospitalidad de la Almazara Andrés Aguilar, a la que agradecemos profundamente su implicación y su profesionalidad en la persona de la propietaria y gerente Carmen Aguilar a la que no solo agradecemos que nos haya atendido como autenticas reinas sino que en todo momento compartió con nosotros momentos singulares excepcionales y quedarán en nuestro recuerdo”.

“Estamos más unidas que nunca. Sabemos lo que hay que hacer y el proyecto común a seguir ayudándonos unas a las otras, empoderando a la mujer y aliviándolas en su carga compartiendo momentos entrañables de esos que no se olvidan”. “Desde Afammer Linares volvemos a reivindicar la situación en el que solo desde la unión, el trabajo conjunto, las ideas claras y saber el proyecto y el camino que tenemos que recorrer para conseguir los fines a los que nos hemos comprometido que no es otra cosa que ayudar a las mujeres sobre todo a las del ámbito rural ya que sentimos y sabemos que están mucho más desprotegidas y que ahí nos van a encontrar siempre a su lado. Felicitar a las empresarias de forma importante y determinante no solo a las que trabajan en el ámbito rural sino también en el ámbito urbano”. En definitiva felicidades a todas las mujeres que con el buen hacer y el magnífico encuentro que propiciamos ayer supimos disfrutar unas de las otras con total y absoluto hermanamiento”.

Por su parte, la coordinadora de la actividad, Francisca Montes Rosales, agradeció especialmente la implicación y colaboración de la Almazara Andrés Aguilar por ofrecer sus instalaciones para la actividad y posterior degustación de productos de nuestra tierra. También agradeció la asistencia de numerosas socias y de Yolanda Sáez que quisieron acompañarnos en este día. Recordó los motivos por los que la Naciones Unidas institucionalizaron en 1975 el 8 de Marzo, “ya que vieron la necesidad por la gran desigualdad que había entre mujeres y hombres”. Además, destacó que “en España hemos avanzado mucho en materia de Igualdad de Género pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, y para ello debemos remar hombres y mujeres junto con las instituciones y asociaciones para conseguir una igualdad real y efectiva en la que todos tengamos las mismas oportunidades”. “El 80% del territorio andaluz es rural, y actualmente hay casi 80.000 mujeres que viven en zonas rurales y no lo tienen fácil por ser mujer, por vivir en zonas con poca población y por cultura e ideales ya obsoletos”. Además destacó la necesidad de romper con la brecha de género, disminuir la tasa de paro femenino, acabar con todo tipo de violencia hacia la mujer, y subrayó la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad y el cumplimiento con los objetivos de la agenda 2030. Tenemos mucho que celebrar, pero también seguir construyendo un legado de igualdad y dignidad para las mujeres del mañana.