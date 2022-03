El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Linares arropado por el Grupo Popular municipal, así como parte de la dirección provincial del partido. En la misma ha reiterado que “somos prudentes puesto que se trata de un procedimiento abierto y respetaremos siempre las decisiones judiciales y los plazos que marca la Justicia”. Dicho esto, ha mostrado su preocupación ante la falta de respeto que en los últimos días ha mostrado el Partido Socialista la justicia. “Estoy muy preocupado por determinadas manifestaciones del PSOE, un partido al que tengo muy experimentado tanto en Gobierno como en oposición y al que tenía por respetuoso”. Sin embargo, ya no es que “mandaran un comunicado en respuesta a unas declaraciones mías donde se usaran términos que venían a descalificar y dar una infame réplica a mis opiniones, sino que ayer el señor Perales puso en duda la independencia judicial y la profesionalidad de un funcionario público”.

Domínguez, como diputado autonómico, ha exigido al PSOE que “retire y pida disculpas por acusar a la delegada de Justicia de no mostrarse imparcial acusándola de asistir a la manifestación que organizó el pueblo de Linares en contra de la moción de censura”. Como ya ha explicado la propia delegada “no fue ella la que asistió sino la delegada de Turismo en ejercicio de su libertad como ciudadana y como cargo orgánico de su partido”. Parece ser, ha dicho el dirigente popular, “que la ‘pipirranada mental’ que unos tenemos, para otros ha pasado ya a categoría de ‘empanada mental’, confundiendo una delegada con otra, acusando públicamente de algo totalmente falso y no siendo después capaz de rectificar”.

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que “este despropósito no es culpa únicamente del PSOE de Linares, sino que hay un ideólogo mayor que se llama Francisco Reyes y es él quien tiene que dar muchas explicaciones por el bochornoso espectáculo que en estos días están dando los socialistas”. Reyes ha puesto hoy en tela de juicio la decisión judicial de dictar medidas cautelares a la que ha catalogado de “triquiñuela” pero en absoluto, “lo que hemos hecho en el Partido Popular y así seguiremos haciéndolo es agotar todas las vías democráticas para frenar este despropósito porque -ha vuelto a insistir- no hay motivos para esta moción de censura”. Para Domínguez lo único que motiva la moción de censura es “el interés partidista de coger sillones a un año de las elecciones”.

Ha explicado que “esto ya no se trata del PP o de Cs”, es el juez el que ha dictado un auto con medidas cautelares en el que señala que hay que entrar en el fondo de la cuestión a tenor de un informe del secretario del Ayuntamiento que es “claro y contundente”. Es decir, hay argumentos jurídicos suficientes para estudiar la posible anulación de la moción, hay que analizar la incompatibilidad de dos concejales del PSOE, “y a esa decisión judicial, Reyes está faltándole el respeto”.

El presidente de los populares jiennenses se ha referido también a las “irrespetuosas y lamentables” acusaciones que el señor Perales dirigió hacia el secretario del Ayuntamiento de Linares. “También exigimos una rectificación puesto que en las siglas del PSOE está la palabra ‘obrero’ y debería de hacer honor a ellas”. Al respecto ha dicho que le parecen “deleznables” las acusaciones de Perales hacia el secretario del Ayuntamiento, poniendo en cuestión su trabajo, y debería pedir perdón públicamente por ello porque, ante todo, debemos ser respetuosos con un funcionario público que, además, de gobernar ellos sería su secretario”.

Ha relatado que cuando los socialistas perpetraron esta “bochornosa” moción de censura “las instrucciones que le di a mis concejales fueron: primero Linares, segundo Linares y tercero Linares”. Y ha apostillado que “si otros partidos hubieran pensado lo mismo y hubieran puesto a Linares por delante estaríamos ante un escenario muy distinto”. El PSOE está haciendo mucho daño a Linares pero “no es Perales ni Palacios los que deben rectificar públicamente y pedir perdón, debe hacerlo Paco Reyes porque el partido que él dirigente en la provincia ha puesto en tela de juicio la independencia judicial, ha acusado a una delegada de la Junta falsamente y han cuestionado el trabajo de un funcionario”, ha insistido. Por tanto, Domínguez le ha pedido al PSOE que rectifique, que escuche al pueblo de Linares que ha dicho no a la moción de censura, y si en cualquier caso no están de acuerdo con el auto del juez “que recurran que para eso tienen 15 días, en lugar de atacar de forma deplorable a los demás”. Por parte del Partido Popular de Jaén “vamos a seguir siendo muy respetuosos con el procedimiento y muy prudentes”.

Por último, ha manifestado que tanto las palabras de Perales como de Reyes “ponen en evidencia su pataleta”. “El PSOE se nota que está nervioso porque se les acaba el tiempo para lograr sus objetivos partidistas”. Afortunadamente los linarenses “cuentan con nosotros para defender sus intereses, para decirles la verdad siempre, y para trabajar por el futuro de esta ciudad”. No existe el inmovilismo al que se refiere el PSOE, al contrario, “mientras que cuando ellos gobernaban solo hablaban de parques y jardines, ahora se han puesto sobre la mesa 11 millones para la remodelación del Linarejos, se ha hecho el ramal ferroviario, la playa de vías, se han cedido los terrenos de Santana, algo que se solicitó en numerosas ocasiones mientras ellos gobernaron tanto en la Junta como en Linares y que no ha sido una realidad hasta que no ha gobernado Juanma Moreno y el Partido Popular”. Era difícil que se instalaran empresas, ha continuado, “cuando no había terrenos porque el PSOE en la Junta no los cedía”.

