El Secretario General del PSOE de Linares, Javier Perales, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación, para hacer una valoración de la decisión judicial que ha suspendido de manera cautelar el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Linares, en el que mañana debería de haberse votado la moción de censura contra Raúl Caro-Accino, presentada por PSOE, IU y Cilu-Linares.

Perales ha dejado claro que la moción de censura no se va a retirar, entendiendo que precisamente es «ahora más necesaria que nunca». Del mismo modo el socialista ha acusado a Noelia Justicia de «haber vuelto a engañar» a los linarenses, ya que, recuerda, a pesar de haber hecho pública su intención de dimitir, la baja como tal no se ha producido. Ha recordado que hoy se debería de estar celebrando un Pleno Ordinario en la antigua Estación de Madrid, y que el mismo no ha sido convocado, hoy debería de habar sido el dia en el que teóricamente la edil de Ciudadanos debería de haber entregado el acta. Alerta Javier Perales de que se ha podido producir una posible «prevaricación administrativa» por haberse omitido el Pleno. «Hoy no se ha celebrado el Pleno, con la intención que haya sido, con lo cual veremos a ver nosotros si también tomamos medidas legales», ha alertado. «El alcalde debería de dimitir y el Equipo de Gobierno tienen ahora mismo la ciudad paralizada», ha concluido el Secretario General del PSOE de Linares.

En el vídeo de cabecera podéis ver las declaraciones de Javier Perales, esta mañana en la rueda de prensa.