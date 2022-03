La delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano, ha presidido hoy en Linares una nueva reunión de la Subcomisión creada para posibilitar el uso por parte de Educación y de Justicia de los dos edificios de la antigua Escuela Politécnica Superior de Linares (conocida popularmente como Peritos), infraestructuras que son titularidad de la Universidad de Jaén (UJA). La Junta trabaja ya en un convenio con la UJA para posibilitar dichos traslados. El encuentro también ha contado con la presencia de los delegados de ambas áreas, Raquel Morales y Antonio Sutil, respectivamente, así como del alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino y representantes con la comunidad educativa del IES Santa Engracia y los órganos judiciales de la ciudad.

Maribel Lozano ha comunicado que ya se ha aprobado la inversión para la reforma de la que será la futura sede del IES Santa Engracia en este edificio. En total, la obra, que se ejecutará por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), organismo dependiente de la Consejería de Educación y Deporte, ascenderá a 1.750.000 euros. El otro edificio, a su vez, albergará la unificación de todos los juzgados de la ciudad.

Asimismo, la delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, Raquel Morales, ha explicado que gracias “a la colaboración entre diferentes instituciones ha sido posible solucionar tres problemas en beneficio de la ciudadanía y de Linares”. Así, ha explicado que la Consejería de Justicia, de quien depende el Registro de Fundaciones, “ha sido capaz en 15 días” de resolver un problema que “llevaba años atascado en la burocracia”, lo que ha permitido extinguir la Fundación Campus Tecnológico de Linares, que fue creada en su día para la construcción de los edificios de este complejo “pero que a día de hoy no tenía sentido, no tenía cargas económicas, ni activos, pero sí pasivos que ya los pagaba la Universidad”.

“Dentro de las competencias de esta Consejería está la Regeneración Democrática, y es una de nuestras banderas eliminar Fundaciones que no tienen ningún sentido como en este caso. La Universidad está muy satisfecha por haber desatascado algo muy importante y esos edificios del Campus ya son de su titularidad”, ha indicado Morales.

“El segundo y tercer problema que hemos solucionado es ese traslado de los juzgados y del IES Santa Engracia a los antiguos edificios de Peritos y en ese diálogo con la Universidad estamos en disposición de avanzar en un convenio que permita utilizar esos inmuebles”, ha añadido. En el caso de Justicia, este espacio permitiría reunificar las dos sedes judiciales existentes y solucionar los problemas actuales. “Es una reivindicación histórica que nos hacen las autoridades judiciales y que tenemos que saber dar respuesta. Hasta ahora nadie había buscado una solución, no se había buscado el consenso con el Ayuntamiento y la Universidad”, ha asegurado Morales quien ha agradecido a ambas instituciones, a Educación y a sus representantes la disposición y colaboración.

Por su parte, el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, ha manifestado que el traslado del IES Santa Engracia de Linares a uno de los edificios de antigua Escuela Politécnica Superior de Linares es una reivindicación histórica de su comunidad educativa. “Sin embargo, cuando entramos en el Gobierno nos encontramos con un proyecto que no daba respuesta a las necesidades de un centro escolar y que, a corto plazo, ocasionaría nuevas dificultades a su alumnado y a su claustro docente”, ha puntualizado. En este sentido, Antonio Sutil ha explicado que las instalaciones propuestas anteriormente para el traslado carecen de pista polideportiva, “una infraestructura indispensable en un Instituto de Enseñanza Secundaria”. Esta ausencia obligaría al alumnado a desplazarse, diariamente, a otra instalación para poder desarrollar las clases de educación física, con la consiguiente pérdida de horario lectivo y el riesgo asociado a la obligatoriedad de transitar una vía con tráfico, además de los perjuicios que conllevaría la ausencia de espacios al aire libre para su esparcimiento en el horario de descanso. Por último, el delegado ha indicado que la propuesta de acuerdo inicial con la UJA contemplaba una cesión de tan solo cuatro años, “con la intranquilidad continua que eso supondría para la comunidad educativa”. Una situación que ha sido solventada con la disolución de la Fundación Campus Tecnológico de Linares.