Al ver como tantas personas sufren en su más cercana realidad los muchos daños de las guerras, de todas las guerras, pensamos algo más sobre el asunto. Ignoramos, tal vez porque nos interesa o porque así lo determinan quienes deciden lo que hemos de ver más, a veces hasta el hartazgo. Ahí, en esos excesos y en esas ausencias, en donde estaría la verdad y cierto antídoto contra la guerra, es la primera víctima que adelanto en título. Desgraciadamente hay consenso, ¡por algo será!, en que al sonar el primer disparo, la escasa verdad que hubiera desaparece aún más. Y es que a la guerra se llega por un conflicto previo, o incluso -como en este caso- por una guerra previa, de la que nos llegó poca o ninguna verdad. La verdad – vaya usted a saber hasta qué punto- nos llega es la del escenario militar que se podrá repetir más o menos, o que desaparecerá sin que se nos diga cómo acabó aquello. Desgraciadamente el drama de las personas de Ucrania es sangrante, tan sangrante como las de Palestina, y Yemen que sufren el acoso de Israel y Arabia Saudí respectivamente, que no cesa desde hace años. La verdad completa y rigurosa como antídoto contra la guerra es igual de necesario en momentos tan dramáticos como los presentes.

Evidentemente que hay una voluntad determinante que es el presidente de Rusia por ordenara la invasión de Ucrania. Sin embargo, debiera conocerse que hay una gran parte de personas rusas, en el país y fuera, que no respaldan la invasión, por lo que no debieran sufrir la injusta “rusofobia” surgida. Como esta falta de verdad rigurosa hay más y que debieran saberse, tanto para que acabe este drama con un armisticio rápido, como para llegar a una paz más estable. No se sabe porque no se quiere saberse ni explicarse bien algo previo sobre el escenario del conflicto: Tras la desaparición de la URSS y con ella el bloque comunista de Europa, Rusia es un país tan capitalista o más que el resto de los europeos, donde los magnates rusos llevan sus riquezas. Además estaría bien que se conociera que el propio Putin mantiene relaciones con Trump y otros elementos de la extrema derecha occidental, incluso española. En el tablero mundial sigue habiendo bloques, aunque ya no occidental y comunista como solían: Ahora ambos son capitalistas y lo del modo del gobierno y las complicidades a la hora de negociar ya importa menos, por no decir un comino.

Ahora los bloques o grupos son por el parné, aunque se mantenga cierta inercia del pasado. Podríamos decir que hay cuatro actores: China, EEUU, Rusia y E.U, si alguna vez llegara a unir la fuerza de los países que la conforman. Las inercias son dos, por un lado de proximidad y conveniencia, como se ve con claridad entre China y Rusia, o la de la U.E y EEUU. La otra viene dada por la estructura militar del pasado, en la que la OTAN y sus adherencias, no deja de complicar la clarificación de dominio. Veamos.

Con la desaparición de la URSS se llegó al acuerdo de que la OTAN no creciera para, supuestamente no cercar aún más a Rusia. Ese trato se rompió y los antiguos estados integrantes del bloque del Este viraron hacia Europa. Apretando más en esa dirección-así es o así puede parecer- los movimientos en Ucrania, con el posible crecimiento nacionalista en una zona de culturas y vivencias compartidas, así como el conflicto del Donbás en el Mar Negro desde 2.014, han de tenerse en cuenta en el actual conflicto. De por medio parece haber otro acuerdo, también incumplido en el mismo sentido que el citado de la OTAN. Cuando el bloque EEUU-EU avanza para eliminar más el cerco anterior de Rusia, y de camino insinuar el del gran competidor económico que es China, se puede entender que este país, aun desaprobando las acciones de Putin, no puede permanecer impasible ante la amenaza encubierta. Si miramos bien, veremos que junto al avieso Putin hay razones a no olvidar.

Habiéndose abatido la verdad al principio o antes de la guerra, luego sigue la propaganda o la censura. Convendría que cuando se habla de DDHH, tan vilmente masacrados por la actitud de Putin, no privar de los mismos en los países que nos decimos libres. Si tan convencidos estamos, y yo lo estoy, no nos hará daño conocer las razones del agresor tan fáciles de desmontar. La censura y la propaganda como señala el general José Enrique Ayala en Europa y en España. ¿Sirven de verdad las armas entregadas para que Ucrania detenga al ejército ruso ¿ Y dotar de armas a través del Fondo Europeo de Paz? Tiene sentido obligar desde determinadas instancias a la unanimidad de los 27 estados, cuando no se ha tenido para conformar una unanimidad así ante propuestas de la OTAN o EEUU? Esperemos que no se siga maltratando el derecho a la información para que esta guerra, como tantas otras traiga como efecto colateral el fascismo que tan cerca llama a nuestra puerta. Por ello, creo que hay que expresar siempre el No a Todas las Guerras, mientras las haya, que no faltan. Impidiendo de manera persistente la caída de la verdad, tendremos alguna esperanza.

