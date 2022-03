La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, ha vuelto a ponerse en contacto con el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, para abordar la cesión de los terrenos de Santana en el municipio. Le ha solicitado una reunión para poder desbloquear un asunto de “vital importancia” para el desarrollo industrial en el municipio.

“No entendemos los retrasos en el procedimiento. Llevamos más de un año trabajando en este proyecto y no progresamos. A finales de julio del pasado año, se iniciaron contactos a nivel técnico entre nuestras administraciones y no se ha producido ningún avance sustancial en nuestra petición inicial, a diferencia de la celeridad y apoyo económico que su Consejería ha mostrado en el caso de Linares donde los activos de SANTANA presentan idéntica problemática”, explica en la misiva.

En concreto, la alcaldesa vuelve a insistir en que la cesión de los activos de Santana en La Carolina es una de las prioridades del equipo de Gobierno para afianzar y fomentar el desarrollo industrial de la capital de las Nuevas Poblaciones: “Son una herramienta básica en nuestra estrategia municipal de atracción, generación y consolidación de empresas”. Y es que, según detalla, se trata de una superficie de más de 41.000 metros cuadrados, de los que 30.000 son suelo industrial y, el resto, el edificio.

En este sentido, recuerda que, el pasado mes de enero, se volvió a enviar una carta reclamando un proceso similar al que había recibido el Ayuntamiento de Linares y que, desde entonces, se sigue sin soluciones. “Lo dije en ese momento y lo vuelvo a repetir. La Carolina no puede esperar más. Estamos necesitados de nuevas inversiones y de políticas que contribuyan a mejorar la capacidad industrial de nuestro pueblo”, apunta Reche al tiempo que censura la no disponibilidad de la Agencia Idea de presupuesto para la realización de obras en el complejo a pesar del mal estado en el que se encuentra el espacio, situación que se agrava con el paso de los años.

La alcaldesa reclama una reunión con el consejero para poder explicarle la situación y buscar juntos las soluciones necesarias: “No solo el inicio de los trámites para la financiación de la adecuación de los terrenos, sino también que se agilice el proceso de delegación de competencias y que se articulen subvenciones y líneas de financiación que incentiven la instalación de empresas en el municipio. Es decir, “algo parecido” a lo anunciado por el presidente andaluz para Linares: millones para impulsar startup e iniciativas empresariales”.

Reche no quiere hablar de trato de favor de la Administración andaluza con Linares, pero sí que se pregunta por la causa de la demora que el proceso está teniendo en La Carolina en comparación con la rapidez en la que todo se puso en marcha en Linares.