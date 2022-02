Satisfacción en el PP de Linares por los «buenos resultados», dicen, de la gestión de los servicios sociales municipales en el último año. La portavoz local del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer Cernuda, destaca “la capacidad y el trabajo llevado a cabo por el área municipal de Bienestar Social, a cargo de la concejala popular Auxiliadora Del Olmo, para mejorar la atención a nuestros vecinos, ampliando y adaptando los recursos disponibles a las necesidades de los linarenses, y todo ello con las dificultades derivadas de la pandemia”. “Desde luego que todavía hay muchas cosas que mejorar, y nuestra concejala está haciendo un buen trabajo, porque los servicios sociales merecen toda nuestra atención, ya que conforman un pilar esencial en el estado de bienestar de una ciudad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y son el soporte de muchas familias”. “Se trata de un servicio que estaba muy mermado, y por ello se ha puesto todo el interés y dedicación para reflotarlo”. “Cuando asumimos este área tenía muchas carencias, y ahora se reconocen los avances que se han logrado y que se siguen consiguiendo en la consolidación de los servicios sociales comunitarios de la ciudad y en la estrategia ERACIS para el desarrollo de la zona”.

Ferrer recuerda que “desde que se asumió este área en el equipo de Gobierno municipal, se ha realizado una radiografía de su funcionamiento para poder poner soluciones a problemas enquistados desde corporaciones anteriores”, explica. “Así, por ejemplo, se ha apostado por la incorporación de personal para mejorar la atención a los usuarios, reforzando el servicio con tres trabajadores sociales para dependencia en el último trimestre de 2021, una trabajadora social para cubrir necesidades de distintos servicios, la incorporación de una psicóloga, una asesora jurídica, y la llegada de dos integradoras sociales, una trabajadora social y una psicóloga para el equipo ERACIS”. “Y además en este tiempo se han realizado varios procesos selectivos y en los próximos días se incorporarán un educador social y un trabajador social para cubrir bajas, un sociólogo y cuatro monitores socio-educativos”. “Se trata de una clara apuesta para ofrecer la mejor atención a nuestros vecinos, adaptando el servicio a la demanda y necesidades de nuestros usuarios, y posibilitando el desarrollo de proyectos que habían quedado paralizados o entorpecidos por la falta de personal”.

Por otro lado, Ferrer destaca “el encomiable trabajo que se está llevando a cabo por el equipo ERACIS en las zonas desfavorecidas de la ciudad, con atención y actividades para todas las edades con el objetivo de desarrollar una serie de valores, la adquisición de competencias, apoyo escolar, inserción laboral o prevención contra la violencia de género, entre otras”. “También hay que destacar el gran éxito de los programas de mayores, potenciando los talleres y actividades de dinamización, así como encuentros intergeneracionales, y el buen funcionamiento de los centros sociales de gestión municipal”, explica. “Además hay que poner en valor el contacto constante con el importante tejido asociativo local, así como el buen funcionamiento del Centro de Transeúntes o el Centro Ocupacional ‘El Piélago’”.

En este sentido, Ferrer también subraya el importante trabajo que se está llevando a cabo por esta Concejalía para la adaptación a la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, “algo que desde hace más de seis años se debería de haber hecho y no ha sido así”. Además “se ha puesto en marcha la realización del Plan local de infancia y familia, ya que Linares no lo tiene y es muy necesario, y a partir de ahí se podrán realizar los pasos firmes para declarar a Linares “Ciudad Amiga de la Infancia”, una iniciativa aprobada a través de una moción presentada por el Partido Popular en la anterior corporación y de la que hasta ahora no se habían dado los pasos necesarios para su cumplimiento”.

Por todo ello, la portavoz local del PP de Linares, afirma que “desde el Área municipal de Bienestar Social, dirigida por nuestra concejala Auxi Del Olmo, se está realizando un gran trabajo, y aunque queda mucho camino por recorrer, seguiremos trabajando en la misma dirección para ofrecer un servicio de calidad”. “Tenemos el firme propósito de conseguir una sociedad llena de oportunidades para todos, una sociedad con derechos y deberes, implicada con las personas, la familia, los mayores, los menores, las personas con capacidades diferentes, y desde el pluralismo cultural, porque queremos un Linares cohesionado y sin exclusiones sociales”. “Conseguir una auténtica sociedad de bienestar exige atender con dignidad a las personas que lo necesitan, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, por ello, reafirmamos nuestro compromiso con el buen funcionamiento de estos servicios sociales municipales, y continuaremos trabajando en esta dirección para ofrecer una atención de calidad a nuestros vecinos”.