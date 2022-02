El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado la “oportunidad histórica” que afronta Jaén y el conjunto de Andalucía gracias a los recursos procedentes de Europa que, en su opinión, tienen que servir “no solo para recuperar lo que hemos retrocedido durante la pandemia, sino para avanzar en la transformación de Andalucía” para que ésta se convierta en una comunidad “más competitiva, más digital, más verde e innovadora”.

Bravo ha puesto de relieve que “tenemos una enorme responsabilidad y un gran desafío entre manos” en la gestión de estos recursos durante su intervención en el acto de entrega de las Banderas de Andalucía para conmemorar el Día de Andalucía en Jaén se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

El consejero ha agradecido a los galardonados su contribución a “construir Jaén y por ser sus mejores embajadores, llevando su nombre más allá de los límites de la provincia”.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, ha resaltado el orgullo de celebrar el Día de Andalucía en Jaén: “Celebramos el 28 de febrero con la felicidad de lo que hemos logrado y con la esperanza hacia el futuro que tenemos para conquistar gracias al talento, el esfuerzo y el trabajo de nuestras gentes que viven en cada uno de los 97 pueblos y ciudades de Jaén”.

Además, ha lanzado un mensaje de optimismo a la sociedad jiennense: “Somos una sociedad fuerte, responsable, madura, solidaria y con gran capacidad de superación. Y esto es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos; pero no es suficiente. En momentos decisivos para nuestro futuro como los que atravesamos, necesitamos la tenacidad y la convicción que den firmeza a nuestros pasos. Ese es camino que hoy, simbólicamente, reemprendemos en la conmemoración del Día de Andalucía”.

De ahí que haya animado a continuar por el camino que marcan los abanderados que han sido galardonados por su esfuerzo, talento y tesón en distintos ámbitos de la sociedad: “Ahora nos toca transitar por otra senda. Seguir adelante con confianza, por el ascendente camino de los valores y de los principios que nos engrandecen como sociedad y que -año a año- comparten y nos transmiten nuestros abanderados. Creo firmemente que, si lo hacemos así, acertaremos”.

Galardonados

La Bandera de las Ciencias Sociales y Letras ha recaído sobre el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Se trata de una entidad garante de la independencia, libertad y profesionalidad de un colectivo que agrupa a 2.000 abogados en la provincia. En su faceta social, el Colegio ha impulsado numerosos proyectos solidarios entre los que destaca la campaña Euro Solidario, que en 2021 y en su décima edición, ha ayudado a 19 ONG y asociaciones jiennenses. También es de destacar que esta entidad ha situado la formación como una de sus principales líneas de trabajo con el fin de que sus colegiados estén formados en todas las ramas del Derecho y puedan mantenerse actualizados respecto a todas las novedades legislativas..

Francisco Díaz Flores, Curro Díaz, ha recibido la Bandera de las Artes. Torero nacido en Linares, cumple 25 años de alternativa. Tras siete años de novillero con picadores, tomó la alternativa el 1 de septiembre de 1997 en la plaza de toros de Linares junto a Juan Carlos García, que ejerció de padrino y de testigo, Sebastián Córdoba con toros de la ganadería de Valdemoro. Se trata de un diestro con amplio cartel en América y un referente para el aficionado taurino que busca el toreo artístico. En las últimas temporadas ha estado anunciado en las principales ferias taurinas de España, Francia y América.

Con la Bandera de los Deportes han sido distinguidos los deportistas jiennenses que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio: Sebastián Martos Roa (Huelma, 1989), que participó en la prueba de atletismo de 3.000 metros con obstáculos; Natalia Romero (Jaén, 1988), que compitió en atletismo en 800 metros; Ángeles Ruiz Castillo (Alcalá la Real, 1990) y Carmen Cano Ruiz (Mures, Alcalá la Real, 1992), ambas en hockey hierba. Cuatro jiennenses unidos por el deporte comparten la pasión por competir como seña de identidad. Deportistas que encarnaron el Espíritu Olímpico desde la provincia de Jaén y demostraron con su afán de superación que ningún reto es imposible cuando se trabaja con talento y tesón.

La Bandera a la solidaridad y la concordia ha reconocido a la Plataforma Social Salesianos, que trabaja por la promoción y pleno desarrollo de la infancia, la adolescencia y juventud en situación de desigualdad social. A través de su trabajo atienden las necesidades de las familias y de otros grupos en situación de vulnerabilidad: migrantes, mujeres, personas en situación de desempleo o con adicciones, entre otras. Es una organización transformadora de la sociedad, de los elementos que generan desigualdades y exclusión, y reconocida por su capacidad de denuncia de estas situaciones y de defensa de la justicia social. El año 2021 ha sido muy significativo para esta congregación, ya que se han conmemorado los 50 años de la llegada de los salesianos a la capital.

La Bandera a la Economía y Empresa ha distinguido al Grupo Avanza que, en 2022, constituirá un holding empresarial que organizará las diferentes líneas de negocio de la compañía, y que supondrá un antes y un después en su modelo de gestión de la propia organización. Este grupo viene operando desde 2010 y actualmente tiene una trayectoria consolidada, reconocida y es referente a nivel nacional. El desarrollo experimentado por la compañía en los últimos años, con una cifra neta de negocio para el año 2021 cercana a los 40 millones de euros y la diversificación de actividades, ha servido de base para tomar la decisión de crear una matriz para afrontar con garantía los diferentes hitos empresariales incluidos en su plan estratégico. Además, ahora construye unas nuevas instalaciones en el Parque Científico y Tecnológico Geolit. Cuenta con casi 400 profesionales y una red de cerca de 1.500 colaboradores repartidos y gestionados desde las diferentes delegaciones que mantienen por todo el país.

El equipo humano que ha hecho posible la vacunación contra la Covid-19, que ha llenado de esperanza la lucha contra la pandemia y nos ha acercado a recuperar altas cotas de normalidad, ha sido reconocido con la Bandera a la Investigación, la Ciencia y la Salud. Estos profesionales han desempeñado una labor esencial más allá del cumplimiento de su deber, trabajando con profesionalidad, entusiasmo, calidez humana y con cercanía a los pequeños, informando y dando seguridad y confianza, respondiendo las dudas y adaptando su labor a las múltiples circunstancias personales.

La bandera a la Proyección de la Provincia ha recaído sobre el diseñador de moda Leandro Cano, nacido en Ventas del Carrizal, un pequeño núcleo de la sierra de Jaén que pertenece a Castillo de Locubín. Fue seleccionado para participar como diseñador novel en los premios Puerta Europa de la pasarela Cibeles Novias de Madrid, donde se alzó con el tercer premio. En mayo de 2011 logró el primer premio en el concurso Almacén de Ideas de la Pasarela Abierta de Murcia gracias a los cuatro looks de su proyecto final de carrera. Cuenta, además, con el premio Dedal de Oro 2014, ha sido finalista de los Premios Nacionales de la Moda que otorga el Ministerio de Industria en la categoría de Joven Valor, además de optar al International Woolmark Prize en Europa. Su trayectoria ascendente se confirmó al ganar el premio Who’s On Next 2017, el galardón que otorga Vogue España a las jóvenes promesas de la industria y que cuenta con el patrocinio de Inditex. Sus prendas están confeccionadas en España por auténticas artesanas y cuentan con el favor de celebrities como Lady Gaga o la actriz española María León.

La Bandera al Mérito Medioambiental ha distinguido a Lácteos Romero Peláez (Quesos y Besos) y Juana Extremera. Esta última es titular, desde hace 33 años, de una explotación ganadera en Valdepeñas de Jaén, con 300 cabezas de caprino. El rebaño cada día sube a pastorear las 93 hectáreas de la explotación en la Sierra del Trigo, al sur de la provincia, un auténtico paraíso rural. Francisco Romero Extremera, hijo de Juana y maestro quesero, y Silvia Peláez, su mujer e ingeniera química industrial, tras haberse visto obligados a emigrar a otras regiones, decidieron hace cinco años regresar a su tierra para recuperar una tradición familiar que se mantiene viva desde hace cuatro generaciones, la fabricación de quesos y para ello crearon la empresa Lácteos Romero Peláez S. L. El año pasado, “Olavidia Quesos y Besos” obtuvo el galardón World Cheese Awards 2021, que lo convirtió en el mejor queso del mundo. Asimismo, anteriormente, en el 32º Salón de Gourmets celebrado en Madrid en 2018, el queso de pasta blanda con la marca “Olavidia Quesos y Besos” fue el ganador de su clase y también fue elegido el Ganador Absoluto en 2018.

La Bandera de los Valores Humanos ha reconocido la labor de la Asociación Síndrome de Down de Jaén. Se puso en marcha en 1991, con el objetivo fundamental de trabajar desde la sensibilización, información y asesoramiento, acompañando y, sobre todo, apoyando a las familias. Cuenta con un equipo de profesionales como psicólogos, psicopedagogos, logopedas, maestros, fisioterapeutas o trabajadores sociales, así como voluntarios, con los que desarrolla diversas líneas de trabajo que van desde la atención a familias o la puesta en marcha de programas de formación profesional o de autonomía personal hasta la colaboración con centros educativos o iniciativas dirigidas al tiempo libre o el deporte. Hoy con 30 años de trayectoria atiende en torno a 215 personas con Down o discapacidad intelectual de todos los rincones de la provincia. Su labor en decisiva para seguir avanzando en la defensa de los derechos de las personas con Síndrome de Down y sensibilizar a la sociedad sobre la igualdad de oportunidades.

El arquitecto Luis Berges Roldán ha recogido la Bandera a la Especial Trayectoria tras toda una vida copada de experiencias que lo han convertido en un referente en su campo. Ha alternado la arquitectura urbana con la restauración de monumentos. En 1984 recibió la Medalla de Honor de Europa Nostra por los trabajos de restauración del conjunto de los Baños Árabes y del Palacio de Villardompardo en Jaén. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En su calidad de pintor y dibujante es autor de varias obras: Dibujando en Jaén (1967), con prólogo de Fernando Chueca Goítia; Caserías de Jaén. Arquitectura del Olivar (1997); Arquitectura rural de la Sierra de las Cuatro Villas (1978-80); Dibujando en el Camino de Santiago (2004); Arquitecto Berges, 1981-1939 (2006), y Dibujando en Baeza (2008). En 2014 fue nombrado “Natural de Jaén” por la Universidad de Jaén. Luis Berges también ha realizado investigación sobre la arquitectura en nuestra provincia y, sobre todo, ha hecho una labor magnífica de divulgación científica, con numerosos libros espléndidos.