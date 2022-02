El Partido Popular de Linares considera injustificada la propuesta de moción de censura presentada esta mañana con el apoyo de PSOE, IU y CILU. La presidenta local, Mariola Aranda, afirma que “se trata de una moción sin argumentos sólidos y que no responde al interés general de la ciudad”. “No hay justificación para que en el último año de legislatura se dinamite a un equipo de Gobierno que está cumpliendo con su trabajo, siendo leales a sus ciudadanos y cumpliendo con el compromiso que se les encomendó en las pasadas elecciones municipales”. Aranda ha subrayado que “la moción no es contra el alcalde, ni contra su equipo de Gobierno, sino que es contra la ciudad de Linares y responde al interés de algunos partidos de posicionarse de cara a las próximas elecciones locales de 2023, ya que han dejado de pensar en los linarenses para coger el sillón”. “Está claro que los que han presentado esta propuesta no quieren que Linares prospere, quieren paralizar la ciudad”.

La presidenta popular ha destacado además el buen trabajo desempeñado por el Grupo Municipal Popular, “que ha trabajado y seguirá trabajando en nuestras distintas áreas de gestión por el bienestar de nuestra ciudad, a pesar de la propuesta de moción de censura”. Y recuerda que “en este tiempo se ha conseguido que llegaran muchos proyectos ilusionantes para la ciudad, con el apoyo de la Junta de Andalucía”. En este sentido, ha afirmado que, si prosperase la moción, “el Ayuntamiento, con un cambio de Gobierno, se paralizaría hasta mayo-junio, justo un año antes de la próxima cita electoral municipal”. Por último, Aranda ha agradecido “el apoyo a todos los linarenses, y las muestras de cariño que nos están haciendo llegar ante la indignación de que la moción de censura prospere”, y ha pedido a los proponentes “que se lo piensen, por el bien de Linares”.

Por su parte, el coordinador general del Partido Popular de Jaén, Luis Mariano Camacho Núñez, ha expresado su “‘no’ a la moción de censura, y ‘no’ a un día triste para el futuro y el desarrollo de Linares”. Camacho ha recordado que “hoy sobre las 10.30h se presentaba esta propuesta, y es una auténtica pena porque es una moción de censura política basada en el constante ansia de poder que tiene la izquierda, PSOE e IU”. “Hay muchos proyectos en juego, por fin había una comunicación fluida y un buen diálogo del Ayuntamiento con otras Administraciones, y ahora que Linares está despegando, ahora que por fin bajan las tasas de desempleo y que se está consiguiendo que vengan grandes empresas a Linares, presentan una moción de censura para condenar a los linarenses al ostracismo y la falta de oportunidades”. “El PP ha estado en su sitio y siempre estará en su sitio, y sus concejales han trabajado hasta la extenuación, y han sido los únicos que han sido un partido serio en el Ayuntamiento”. “Y estamos aquí para decir que nosotros no vamos a abandonar el barco, que Linares merece un Grupo Municipal Popular serio como lo ha sido hasta ahora, con ganas de trabajar y estar en la pomada, y vamos a seguir trabajando, luchando y apostando por la ciudad de Linares”.

El coordinador general del PP de Jaén asegura que “por todo ello, vamos a apoyar todas las acciones que la sociedad civil quiera llevar a cabo”. Y apela a la responsabilidad de CILU “para que pare esta sinrazón, porque son los únicos que realmente pueden hacerlo, que escuchen a los linarenses, que escuchen el clamor de Linares”, y afirma que “todavía hay una oportunidad para el futuro de la ciudad y la tienen ellos en sus manos”. “Aún falta la votación y en sus manos estará el ostracismo, la falta de desarrollo, la parálisis, el desempleo y aquellos fantasmas que hemos vivido durante tanto tiempo”.