Miembros del grupo de investigación ‘Avances en Dirección de operaciones y tecnología” (SEJ627) de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) de la Universidad de Jaén (UJA) acaban de recibir un reconocimiento por un artículo publicado en la revista International Journal of Production Research en 2020, en el que aporta una clasificación novedosa de la investigación realizada hasta el momento sobre las interrelaciones entre las tecnologías del ámbito de la Industria 4.0 y un sistema de gestión, que pretende conseguir eficiencia y flexibilidad a nivel de la cadena de suministro, como es Lean Management, identificando lagunas y retos para la investigación futura.

El artículo lleva por título ‘Information and Digital Technologies of Industry 4.0 and Lean Supply Chain Management: a Systematic Literature Review’ y se encuentra entre los artículos más citados de esta revista para el periodo 2020 y 2021. En concreto, se sitúa en la octava posición de los artículos más citados, siendo el único escrito por autores españoles entre dichos artículos. Como señala el editor jefe de la revista, Alexandre Dolgui, con dicho reconocimiento “se pretende poner en valor las contribuciones de mayor impacto para el progreso del conocimiento en el ámbito de la investigación en dirección de la producción u operaciones”.

Los autores del trabajo son Miguel Núñez Merino, de Fujitsu/EPS Linares; Juan Manuel Maqueira Marín y José Moyano Fuentes, de la EPS de Linares, y Pedro José Martínez Jurado, del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.

El artículo aporta una clasificación novedosa de la investigación realizada hasta el momento sobre las interrelaciones entre las tecnologías del ámbito de la Industria 4.0 y un sistema de gestión que pretende conseguir eficiencia y flexibilidad a nivel de la cadena de suministro, como es Lean Management, identificando lagunas y retos para la investigación futura. Para ello, utiliza el ciclo de vida de la tecnología para clasificar las tecnologías en obsoletas, maduras y emergentes y, a continuación, estudiar su impacto en la eficiencia y flexibilidad de la cadena de suministro, o dicho con otras palabras, en Lean Management utilizado a nivel de cadena de suministro. Así, en las tecnologías obsoletas se analiza el impacto del EDI o intercambio electrónico de datos. Entre las tecnologías maduras se estudia el papel de los sistemas de código de barras, los sistemas de radiofrecuencia (RFID), las tecnologías web de comercio electrónico, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) o las tecnologías avanzadas de fabricación o AMT. Entre las tecnologías emergentes se analiza el papel sobre la eficiencia y flexibilidad de la cadena de suministro de tecnologías tales como, Cloud Computing, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Vehículos Autónomos o Big Data.

El trabajo forma parte de una tesis industrial realizada por Miguel Núñez en el seno de Fujitsu, que versa sobre el papel que las tecnologías de la información desempeñan en la flexibilidad y agilidad de las empresas dirigida por los profesores José Moyano, Juan Manuel Maqueira y Carlos Alberto Castaño. La tesis está cofinanciada por el Plan Operativo de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén y por Fujitsu.

La revista goza del máximo prestigio, ya que se sitúa en el primer cuartil y, más concretamente, en la segunda posición de un total de 84 revistas del Journal Citation Reports (JCR) en el campo de Operations Research and Management Science con un índice de impacto de 8,588 en 2020.