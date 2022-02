La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo ha corroborado lo que “ayer se vivió en Linares, que la ciudad, que los linarenses han visto como el cambio ha llegado, cómo se ha invertido en nuestro pueblo, uno de los más castigados, no solo por la crisis económica, sino por los abusos de los gobiernos del PSOE”. El único que a juicio de Hidalgo no ha sido capaz de percatarse del cambio ha sido Felipe López y sus compañeros socialistas pero es evidente “que no esperábamos otra cosa, el PSOE se ha vuelto demasiado previsible y solo buscan la forma de hacer política con un único objetivo: recuperar sillones”. Pero Linares está “harta” de la política “rastrera” de los socialistas, de que alguien que hundió esta ciudad “venga hoy a contar su película” en lugar de reconocer que “ni como presidente de Diputación, ni como consejero de Fomento, ni como nada, y ha tenido muchos cargos, fue capaz de hacer lo que Juanma Moreno en solo tres años”, ha manifestado Hidalgo. Por eso lo que le pasa a López y al socialismo jiennense es que les molesta ver “cómo Juanma Moreno se pasea por Linares recibiendo saludos y frases de agradecimiento, algo que no le ocurría a Susana Díaz y por eso rehuía de visitar Linares. Por eso nuestro presidente ha visitado Linares mucho más que Susana Díaz e incluso mucho más que el propio Felipe López”.

López “debería pensar mucho lo que va a decir” antes de hablar de Linares o de cualquier rincón de esta provincia porque “tanto él como todo el PSOE perdió todo el derecho a hablar de Linares cuando hundió la ciudad, cuando llevó a los linarenses al paro y les privó de cualquier oportunidad económica”. Además, para la parlamentaria andaluza, hoy López ha rozado el colmo del descaro al decir textualmente “que algún funcionario pueda hacer una afirmación por escrito como falsedad en documento público, aunque luego haya querido rectificar diciendo que no cree que nadie sea capaz”. Decir eso es “de una maldad política que no le hace ningún favor a nadie”. Por tanto ha exigido a López que “pida perdón a Linares por venir hoy a embarrar la alegría de una ciudad que ve cómo este gobierno de verdad está luchando por el cambio”. Oír a López hablar de “degradación” de las instituciones cuando “él mismo ha sido compañero de socialistas que luego han formado parte del Gobierno responsable de los ERES, de la Faffe y de tantos otros actos cuanto menos inmorales de quienes representan al pueblo con la confianza de las urnas deja en evidencia la poca credibilidad de sus palabras”. Hidalgo se ha referido al Gobierno de Juanma Moreno como un gobierno transparente, leal con Andalucía, volcado con el cambio y con la recuperación económica. “Nadie, ni siquiera el PSOE, puede acusar a este gobierno de no estar haciendo hasta lo imposible por restablecer una institución denigrada por 37 años de cortijos socialista”.

Además, ha hecho un repaso a las inversiones de Juanma Moreno en Linares, “aunque los linarenses son conocedores del esfuerzo de este gobierno y ni López ni nadie va a cambiar esa realidad”. Para la dirigente popular “lo único que ha demostrado López es ambición por recuperar el poder perdido, afán de protagonismo, y una inquina hacia quienes hemos acabado con su cortijo, pero ni una pizca de humildad, ni de autocrítica, ni de verdad”. Porque en Linares solo hay una realidad, y es que este Gobierno liderado por el PP está trayendo cambio. Es responsable de hacer dado un nuevo paso para la declaración de interés autonómico del Área Logística de Linares con la redacción del proyecto de actuación y estudio ambiental, trámites necesarios para esta declaración “que beneficiará al proyecto económico de la ciudad”. Además Linares ha sido el primer municipio en adherirse a la red ‘Ciudades Industriales’ para revitalizar el sector. “Es una iniciativa enmarcada en el Plan de Acción Crece Industria que tiene como objetivo implicar a las administraciones públicas en el desarrollo industrial local y en la atracción de inversiones destinadas a dicho sector económico”. El proyecto responde, además, al compromiso de Juanma Moreno de llevar a cabo medidas que favorezcan y fomenten la creación y fijación de empresas manufactureras y de servicios industriales en el territorio.

Y continuando con el empeño del Gobierno del cambio por recuperar a una ciudad a la que el PSOE hundió con “inquina” en la más absoluta “miseria, sin trabajo, ni futuro”, Hidalgo ha señalado que se ha reactivado el Polígono Los Rubiales de modo que las parcelas de AVRA están casi todas ocupadas lo que demuestra la apuesta por el empleo. Se ha asignado a la Unidad aceleradora la ampliación de la planta de Sonae Arauco, que prevé una inversión de 25,3 millones y la creación de 275 empleos ligados a la construcción y al desarrollo de la actividad. Por supuesto ha sido este Gobierno de Juanma Moreno el que ha cumplido con una demanda histórica de la ciudad, la revitalización del Parque Empresarial Santana. El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre una transferencia de crédito a la Consejería de Transformación Económica por importe de 6,4 millones de euros para la mejora de las infraestructuras del Parque Empresarial de Santana cedidas al Ayuntamiento en febrero de 2021 en el marco del Plan de Reacción Inmediata de Linares. Esta inversión se va a ejecutar durante 2022 y 2023 para revitalizar el parque empresarial linarense, ampliar la oferta de suelo y de construcciones de uso industrial e impulsar la implantación de nuevos proyectos empresariales en la ciudad. “El Plan de Reacción Inmediata de Linares constituye una apuesta por la industria, la innovación, las nuevas tecnologías y el medio ambiente a través de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo en la comarca, con la revitalización del parque de Santana pero también con la conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz”, ha apostillado la diputada autonómica. Y gracias a eso Linares cuenta con empresas como Evolutio que llega al Parque Empresarial Santana que hay que recordar que “es propiedad de la Junta y que ha cedido los terrenos, como los linarenses pedían hace años y los socialistas jamás hicieron”. Ya hay un plan de viabilidad que está siendo atractivo para las empresas. “López sabe que esa empresa llega gracias a que este gobierno está intentando hacer atractiva para las empresas a Linares, independientemente de que luego esta empresa solicitara una ayuda a Diputación como cualquier otra firma puede hacer”. Esa es la diferencia entre gobierno del PP y del PSOE, que con Juanma Moreno llegan las empresas y con los socialistas no, aunque ya existían las ayudas de Diputación. “Entendemos que esto a López le moleste, porque ni a López ni a nadie del PSOE le importa Linares, ni le importan sus vecinos, ni le importa crear oportunidades de empleo, solo le importa que a la gente le vaya mal porque solo así creen que tendrán una oportunidad de recuperar su sillón, es decir, solo el importan los votos, su propio interés como están demostrando ahora con el planteamiento de una moción de censura que no tiene ningún sentido”.

Por último, Hidalgo ha recordado que hay muchas más actuaciones que este Gobierno andaluz ha hecho en Linares además de las que apuestan por el empleo y la reindustrialización. Así se ha referido a la reforma del Centro Residencial de personas con discapacidad Zaytum; el apoyo a la actividad de la Cámara de Comercio de Linares; la ampliación de la EDAR; los 9.2 millones para la remodelación del Estadio Municipal de Linarejos; los 600.000 euros para el parque Deportivo la Garza; el traslado del IES Santa Engracia de Linares al antiguo edificio de Peritos; la ampliación de espacios para FP en el IES Cástulo de Linares; o la mejora de espacios para Ciclos formativos en el IES HILMICE. “Si Felipe López quiere más, que deje de hacer guerra sucia y deje gobernar a Juanma Moreno, porque es inmoral exigir lo que ellos no han hecho en 37 años”, ha concluido.