Hay algo extrañamente reconfortante en que la temporada 2 de The Witcher se haya lanzado recientemente. Tal vez sea el hecho de que la segunda entrega de la serie de fantasía y acción llega casi dos años después del lanzamiento de la primera temporada en Netflix. O tal vez es porque visitamos montañas cubiertas de nieve y lugares helados como parte de esta temporada, que coincide con la época invernal del año.

Sin embargo, quizás se deba a que los fans de este tipo de género quieran ver series de calidad, y que sean al mismo tiempo convincentes y entretenidas para disfrutar durante los meses de invierno, al menos en el hemisferio norte.

La temporada 2 de The Witcher no solo mejora su primera parte, sino que esta nueva entrega de la adaptación de Netflix de las obras literarias de Andrzej Sapkowski es una secuela fascinante que ofrece un drama mágico y lleno de acción que deleitará y sorprenderá a los fanáticos de esta historia.

Adaptaciones: dos videojuegos y una serie

La adaptación de la obra de Andrzej Sapkowski se hizo primero para el videojuegos de CD Project Red. El juego mas famoso de serie ellos es The Witcher 3: Wild Hunt. Luego apareció la serie en Netflix que encantó a todos sus fans casi tanto o más. Pero entremedias, se lanzó el juego de cartas Gwent, un free-to-play que lleva a la pantalla de PC y smartphones toda la estrategia y acción con los naipes de Geralt de Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt

Probablemente, el aspecto más importante de dos de las tres adaptaciones, la serie de Netflix y el juego The Witcher 3: Wild Hunt, es el personaje Geralt de Rivia, el carnicero de Blaviken. Tanto en la serie como en el juego está muy conseguido. Por un lado su aspecto físico: pelo blanco y largo característico, expresión seria, ojos que cambian de color cuando toma sus posiciones y su presencia imponente. Por otro lado, su carácter también está muy bien reproducido.

Además, tanto en el juego como en la serie aparecen las espadas de brujo bien representadas (las de plata para los monstruos y la de acero para los hombres), el medallón del lobo y su yegua confidente, Sardinilla.

Gwent: The Witcher Card Game

Respecto al juego de Gwent, es similar a otros juegos de cartas que necesitan estrategia, como el póker, en sus partidas contar con la suerte como sucede en los juegos de ruleta o tragaperras, de nada servirá.

En The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent es uno de los pasatiempos favoritos de Geralt, el más juego de cartas más popular en toda Temeria, en el que los personajes y la tradición de The Witcher están representados a través de los naipes que se usan para simular un campo de batalla. En la serie de televisión, este juego ni se menciona.

Segunda temporada de The Witcher en Netflix

Comenzando justo después del final de la temporada 1, en el que al fin se conocieron Geralt (Henry Cavill) y Ciri (Freya Allan), la temporada 2 comienza con el dúo buscando a Yennefer (Anya Chalotra) después de la Batalla de Sodden Hill.

Después de que Geralt descubre que su antiguo amor supuestamente ha muerto, lleva a Ciri al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia y campo de entrenamiento para todos los Witchers.

Mientras los humanos, elfos, magos y monstruos del continente luchan por la supremacía más allá de los muros de Kaer Morhen, Geralt no solo se esfuerza por mantener a Ciri a salvo de estas fuerzas externas: también trata de protegerla de sus propios poderes misteriosos, que tienen el potencial de destruir el mundo si Ciri no aprende a controlarlos.

Que la relación entre Geralt y Ciri sea una de las tramas más importantes de la historia, eso no quiere decir que no haya otros personajes muy relevantes e inusuales en la temporada 2 de The Witcher.

Nos presentan al mentor de Geralt, Vesemir (Kim Bodnia) y sus hermanos Witcher cuando Geralt regresa a Kaer Morhen. Justo después, la llegada de una mujer (las mujeres no pueden ser Witchers) eleva la tensión en las relaciones entre Geralt y sus hermanos, lo que lleva a diversas situaciones en las que Ciri debe demostrar su valía a su familia ahora adoptiva. Irónicamente, Kaer Morhen se convierte en un lugar donde Geralt no puede defenderla, una situación que puede haberse convertido en una pesadilla para el protagonista, ya que no puede protegerla las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ciri, sin embargo, demuestra que no es fácil de convencer, se enfrenta constantemente a los desafíos que se le presentan y los resuelve con valentía, tanta que recuerda a su protector jefe. Dichos eventos actúan como precursores de tramas más importantes y mayores obstáculos a medida que avanza la temporada 2 y la serie en general.