La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha pedido al nuevo jefe de la Policía Nacional en Linares que siga cumpliendo con el objetivo básico de que los ciudadanos se sientan seguros y protegidos. Así lo ha señalado en su intervención para cerrar el acto de toma posesión del comisario Eufrasio Moral Martos como nuevo responsable de la Comisaría Local de la ciudad linarense. El acto, que ha sido presidido por la subdelegada, ha contado con la participación del alcalde, Raúl Caro; del jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, el comisario principal José Miguel Amaya, y el comisario jefe provincial, Adriano José Rubio.

Catalina Madueño ha destacado la amplia y sólida preparación de Eufrasio Moral Martos, “que le ha permitido protagonizar un trayectoria sobresaliente en los 36 años de carrera profesional. En este sentido, la subdelegada ha definido al nuevo jefe de la Comisaría local de Linares como “un policía todoterreno”, ya que ha ejercido sus funciones en todas las áreas que definen la labor policial: inteligencia y lucha antiterrorista, estupefacientes, delitos contra las personas, balística, delincuencia organizada, seguridad ciudadana y extranjería. Desde enero de 2021 y hasta su nombramiento, ocupaba el cargo de secretario general de la Comisaría Provincial de Jaén. Es natural de Villatorrres y posee las titulaciones universitarias de Magisterio, Criminología y Ciencias Políticas. “Esa formación sólida y contante es garantía de trabajo bien hecho en la nueva misión que ahora se le ha encomendado”, ha especificado la subdelegada en su discurso.

En este sentido, Catalina Madueño ha insistido en la necesidad de mantener el buen trabajo policial que se está haciendo en toda la provincia de Jaén y, también en Linares. “Tenemos que estar orgullosos de que en esta provincia haya una tasa de criminalidad que es prácticamente la mitad de la media nacional, seguridad que disfrutan todos los jiennenses y quienes no visitan y que convierten a Jaén en un referente de seguridad y, por lo tanto, de calidad de vida”, ha aclarado.

En este sentido, la subdelegada ha especificado que Linares tiene un índice de criminalidad de 25 infracciones penales por cada mil habitantes y ha remarcado que los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional resuelven más de la mitad de los delitos que se denuncian. “Son datos de los que podéis estar orgullosos porque merecen un sobresaliente”, ha dicho Madueño.

En concreto, se han registrado descensos en casi todos los delitos contra el patrimonio: hurtos (un 25,8 por ciento menos), robos con fuerza (un 28,57 por ciento menos) y robos con violencia en intimidación (un 8,33 por ciento menos). La subdelegada se ha referido especialmente a la lucha contra el tráfico de estupefacientes que realiza la Policía Nacional en Linares, un trabajo que ha calificado como “referente”. Al respecto, se han registrado 34 operaciones en las que se han detenido a 74 personas relacionadas con este tipo de actividad ilícita. Se han incautado 324 kilos de hachís, 3 kilos de cocaína, medio kilógramo de heroína, casi 4.000 plantas de marihuana y más de 100 kilogramos de cogollos de esta misma sustancia. Igualmente, se han aumentado las propuestas de sanción por tenencia de estupefacientes en un 66 por ciento.

La subdelegada también ha puesto en valor que los agentes asisten y protegen a unas 150 víctimas de la violencia de género en la ciudad y que han esclarecido el cien por cien de los hechos denunciados en el marco de este tipo de delincuencia: “La sensibilización y la atención son fundamentales para erradicar esta lacra que tanto dolor causa a las víctimas y a sus familiares”, ha agregado.

Por todo ello, la subdelegada ha dado la enhorabuena a la Policía Nacional por el trabajo realizado y ha animado a los agentes a seguir en la misma línea, sin autocomplacencias ni relajaciones: “En las Comisarías de esta provincia, no hay conformismo y que no se ceja nunca en el empeño de erradicar el delito y de conseguir que esta tierra sea hostil para los delincuentes. Tenemos que sostener el esfuerzo colectivo para mejorar esos buenos datos todavía más. Es la misión de consolidar un entorno seguro, que garantice nuestro sistema de derechos y libertades y nuestro modelo de convivencia pacífica”, ha especificado. La subdelegada ha concluido su intervención desenado éxito al nuevo comisario de Linares, “para hacer cumplir los objetivos marcados en esta ciudad, que no son otros que garantizar la convivencia, la seguridad, la libertad, el mantenimiento de la legalidad y el respeto a la Constitución”.