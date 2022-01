La Universidad de Jaén (UJA) inició ayer y hasta el 28 de enero el periodo de exámenes de la Convocatoria ordinaria 1 del curso académico 2021-2022, facilitando la realización de las pruebas de manera presencial, dada la evolución de sexta ola de la Covid-19.

La Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas de la Universidad de Jaén, Hikmate Abriouel Hayani, indicó que desde el inicio de curso académico 2021-202, la institución universitaria ha apostado por la presencialidad, “no solamente en la impartición de clases, sino también en la evaluación del alumnado”.

Dada la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19, y de acuerdo con los protocolos de actuación del Gobierno Andaluz en relación con la presencialidad en las aulas, la Universidad de Jaén mantiene la presencialidad de los exámenes, salvo excepciones, como en el caso de alumnado de grupos de riesgo, “es decir, aquellos que no han podido asistir de forma presencial a sus clases podrán realizar sus exámenes en modalidad online”, aseguró Hilkmate Abriouel. En el resto de casos, cuando haya circunstancias asociadas a la Covid-19, los exámenes se realizarán de forma presencial, fuera del calendario académico, “no en el periodo establecido por las asignaturas, sino adaptando otra fecha para poder realizar cada examen de manera presencial, hasta la fecha de cierre de actas”.

En el caso del alumnado internacional, que no haya podido regresar a tiempo para realizar estos exámenes de forma presencial, “también se le ofrece la posibilidad de examinarse de forma no presencial”, afirmó. En general, se apuesta por la presencialidad en los exámenes de esta convocatoria, “debido al valor añadido que ofrece la presencialidad, no solo en la docencia, sino también en la evaluación”, apostilló.

Para la realización de los exámenes de la Convocatoria ordinaria 1 ante la evolución de la pandemia, la UJA ha elaborado una ‘Instrucción para la realización de los exámenes de la Convocatoria Ordinaria 1 del curso 2021-2022 (publicada el 22 de diciembre de 2021)’. En este sentido, los exámenes se podrán celebrar de forma presencial hasta la fecha máxima de cierre de actas, pero se debe salvaguardar y garantizar el período de revisión de exámenes, tal como está estipulado en el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Jaén.

Por otra parte, la Vicerrectora Abriouel subrayó que, para garantizar la seguridad durante la realización de los exámenes presenciales, se ha reforzado las medidas de prevención, “como el uso obligatorio de mascarilla, de gel hidroalcohólico, el evitar las aglomeraciones, etcétera. Todo ello, para crear un ambiente de seguridad”.