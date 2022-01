La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha redoblado su apuesta por apoyar al sector editorial y a las papelerías y librerías ampliando el crédito en dos ocasiones de la convocatoria de subvenciones de 2021 para adquisición de lotes bibliográficos por parte de las bibliotecas municipales integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. De este modo, la provincia de Jaén se beneficia de un total de 53 ayudas a ayuntamientos con bibliotecas integradas en la citada red por importe total de 185.000 euros.

“Estas ayudas permiten estimular la actividad del eslabón más débil de la cadena del sector editorial, el de las pymes. Las dos ampliaciones de crédito son una clara muestra del compromiso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico con las librerías de barrio que contribuyen al fomento de la lectura en todos los rincones de la provincia y de Andalucía”, ha valorado el delegado de Fomento, Jesús Estrella.

Inicialmente, la convocatoria de 2021 benefició a 17 municipios por un total de 65.000 euros. Los ayuntamientos perceptores de las subvenciones fueron Jódar, Campillo de Arenas, Villacarrillo, Los Villares, Marmolejo, Torreperogil, Castillo de Locubín, Navas de San Juan, Lahiguera, Úbeda, Canena, Segura de la Sierra, Mengíbar, Villatorres, Estación Linares-Baeza, Quesada y Bailén.

El 17 de diciembre de 2021 se publicó la Orden de 10 de diciembre de ampliación del crédito previsto en la convocatoria de subvenciones para sumar 935.000 euros a la anualidad de 2021. En la provincia de Jaén, esta ampliación ha supuesto 100.000 euros más para 29 bibliotecas municipales de los municipios de Lupión, Arquillos, Baños de la Encina, Torrdelcampo, Villarrodrigo, Begíjar, Orcera, Alcalá la Real, Mancha Real, Villanueva de la Reina, Huelma, Rus, Arroyo del Ojanco, Torreblascopedro, Peal de Becerro, Guarromán, Martos, Torredonjimeno, Jimena, Porcuna, Baeza, Beas de Segura, Villardompardo, Jamilena, Aldeaquemada, Cambil, Alcaudete, Cabra del Santo Cristo y Pozo Alcón.

Por último, el 3 de enero del presente año se ha publicado la nueva ampliación de crédito por la Orden de 22 de diciembre de 2021, que ha hecho efectiva una suma adicional de 205.000 euros a nivel andaluz. Ello ha beneficiado a siete ayuntamientos más de la provincia de Jaén, en concreto, los de Arjonilla, La

Iruela, Lopera, Cazorla, Huesa, Fuensanta de Martos e Ibros, con un total de 20.000 euros.

Asimismo, en la convocatoria de 2020, la Consejería concedió 37.500 euros a nueve municipios. De este modo, el plan de estímulo llegó a Villatorres, Villacarrillo, Bailén, Torreperogil, Arjona, Alcalá la Real, Jódar, Jimena y Canena.

El Gobierno de Juanma Moreno aprobó el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

El decreto-ley creó un mecanismo extraordinario de ayudas para garantizar el apoyo urgente al sector editorial y del libro a través de una línea de subvenciones para la adquisición de lotes bibliográficos para las bibliotecas municipales integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Dado que las ayudas tienen como objetivo la reactivación del sector editorial a través del aumento de los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales, eran subvencionables los gastos de adquisición de lotes bibliográficos, nuevos o usados, y en cualquier formato, de las siguientes materias: Obras de referencia (diccionarios, grandes obras, etc.), infantil y juvenil (narrativa, etc.), literatura (poesía, novela, ensayo, etc.), ciencias y Andalucía. Asimismo, se permite escoger cualquier otra temática que, a criterio de la persona u órgano responsable de la biblioteca, se considere de interés para la población potencialmente usuaria de los servicios a prestar por la biblioteca.

Para ayudar a las librerías, se establece una exigencia para la concesión de la subvención, el que las adquisiciones de los lotes bibliográficos se realicen en las librerías existentes en el municipio o en la entidad local autónoma en la que se encuentre ubicada la biblioteca y, en su defecto, en el entorno geográfico más cercano.

Los municipios o entidades locales autónomas con una población igual o inferior a 5.000 habitantes reciben 2.500 euros y los que tienen una población superior a 5.000 habitantes, 5.000 euros.