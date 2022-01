Javier Bris, Portavoz de Cilu-Linares pide al alcalde que diga “los motivos reales de suspender la cabalgata de Reyes como estaba acordada” y considera que “sistemáticamente toman decisiones políticas arbitrarias, improvisadas y sin fundamento que impactan en la seguridad ciudadanía y que cualquier día van a costarnos un disgusto” a la vez que afea la actitud de la concejala de Policía Local, Mayte López, quien “ni está ni se le espera” según ha concluido el portavoz.

De otro lado, la formación local linarense considera que “la concejala de Festejos, Auxiliadora del Olmo, ha faltado a su palabra y tras acordar una cosa en comisión, ha adoptado otra decisión de forma unilateral ya que, una vez comunicado a todos los participantes, a hechos consumados, se nos convoca a una comisión de urgencia para no decidir nada, para contarnos lo que ya habían decidido sobre un asunto, la coincidencia entre Cabalgata de Reyes y partido de fútbol que se conocía desde hacía semanas”. Y, recuerda, “no están legitimados a tomar estas decisiones sin el resto de grupos porque no tienen mayoría”.

CILU-Linares agradece enormemente y pone en valor la disposición, profesionalidad y entrega de todos los participantes, colectivos y asociaciones de la Cabalgata de Reyes a la vez que lamenta que el equipo de gobierno les haya faltado al respeto cambiando de parecer en el último momento.

Linares Primero se suma a las críticas

Desde nuestra formación política con representación en la Corporación Municipal, no admiten bajo ningún concepto, que algo tan tradicional y popular como es la Cabalgata de Reyes, no se haya programado desde el Equipo de Gobierno municipal con el tiempo suficiente para que volviera a contar con la participación de todos los agentes implicados en el orden público, vecinales, etc., que garantizase el éxito y seguridad que este evento necesita en el tiempo que vivimos.

«No podemos admitir que se haga una cabalgata “no cabalgata”, habilitando un espacio en la Avenida de España donde de manera estática se cita a la gente para que acuda como si de una exposición se tratase. No conocemos las medidas de seguridad que se han tomado, ni

el tiempo de exposición al público, ni qué medidas se mantendrán para una participación fluida de los ciudadanos», critican.

Consideran que en Linares se podía haber llegado a establecer una cabalgata con las medidas de seguridad necesarías, que no perjudicase al comercio local ni a la ciudadanía, «si el Alcalde y su Gobierno local no hubiesen actuado de nuevo con la prepotencia a la que nos tienen

acostumbrados en la toma de decisiones unilaterales», concluyen.