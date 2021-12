Desde la Escuela de Economía Social seguimos trabajando en el Proyecto Integra-T con la Economía Social y Solidaria, apoyado por Fundación “la Caixa”. Con este proyecto se presta asesoramiento a personas en situación de desempleo, con una atención centrada e integral para favorecer su inserción social y laboral, optimizando los recursos de la forma más eficiente posible.

Entre las actividades que desarrollamos se encuentran:

Estamos recibiendo muchas demandas de atención por parte de personas desempleadas o que desean mejorar su empleo con las que venimos trabajando sus itinerarios.

Varias empresas nos han contactado para que realicemos intermediación, a las cuales agradecemos la confianza depositada.

Hemos creado espacios en televisión y radio para sensibilizar sobre la necesidad de la mejora de competencias y de la empleabilidad como la forma más eficaz para responder a las demandas del mercado laboral actual.

Hemos realizado la presentación del proyecto a entidades con las que nos coordinamos habitualmente en el territorio como son entre otras, Cruz Roja Linares Juventud Fundación Don Bosco, Andalucía Emprende Fundación

Secretariado Gitano Fundación ONCE…

Queremos resaltar la importancia de la labor realizada por el equipo de voluntariado del proyecto bajo la supervisión de la Coordinadora en el territorio Ana Catalina Verona Nepo. Así mismo, del trabajo realizado por Raquel Pantoja en la coordinación de actividades, atención a personas usuarias, localización y detección de ofertas de empleo, dinamización del banco de recursos a través de canales on line puestos en marcha en el marco del proyecto y de Elena Guerrero, especialista en RRHH, trabajando en el estudio y análisis de las competencias clave delas personas que participan en el proyecto para poder acceder a oportunidades de empleo.

Testimonio de María Molina Nebrera.

¿Qué ha significado para ti tu participación en el proyecto Integra-t con la Economía Social y Solidaria?

“Pues para mí participar en el proyecto ha sido de gran ayuda porque me ha impulsado y me ha motivado aún más en mi búsqueda de empleo, además de conocer a personas increíbles y positivas. Llegó una oferta de empleo ideal para mí, me presentaron desde el proyecto y ahora estoy encantada trabajando y en un puesto que me gusta.”