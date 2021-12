El rey del pop y el rey del rock se dan cita este viernes en Jaén con el espectáculo “Leyendas”, que trae a la capital las canciones con las que muchas generaciones han crecido, se han enamorado y han vivido los momentos más importantes de su vida. Ese es el gran legado que dejan las discografías de Queen (Freddie Mercury) y Michael Jackson, con una selección de canciones inolvidables que pondrán en escena un gran elenco de bailarines, ofreciendo un show espectacular que llenará el Teatro Infanta Leonor el próximo viernes 17 de diciembre.

Las entradas para asistir a esta irrepetible cita con dos clásicos de la música de nuestras vidas ya están disponibles en el Punto Piturda de Calle Álamos 8 de la capita y también para su compra a través de Internet en https://www.giglon.com/todos?idEvent=leyendas—el-concierto-jaen. Las entradas tienen un precio de 20 euros más gastos de gestión anticipada y de 26 euros en la taquilla. La apertura de puertas está prevista para las 20:15 horas y el espectáculo dará comienzo a las 21:00 horas.

Consigue ya tu entrada y prepárate para corear temas tan conocidos como Smooth Criminal, Thriller, We will rock you, Bohemian Rapsody y muchos más con “Leyendas”, un espectáculo producido por Piturda Eventos y Ocio Jaén y Good Music Sound.