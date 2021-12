El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha recibido hoy al nuevo obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, después de que el pasado 27 de noviembre iniciara su episcopado en la Diócesis de Jaén. El presidente de la Administración provincial ha agradecido al prelado la visita institucional “al ayuntamiento de los ayuntamientos” y le ha deseado “lo mejor en una provincia religiosa, católica, en la que los jiennenses vivimos de manera especial este sentimiento. Desearle lo mejor para él y para la iglesia porque será lo mejor para la provincia de Jaén”, ha expresado Francisco Reyes.

En esta recepción, el presidente de la Diputación ha animado al obispo “a visitar toda la diócesis, los 97 municipios de la provincia de Jaén, donde quedará maravillado de sus gentes, su diversidad, su gastronomía o su inmenso mar de olivos”.

Por su parte, monseñor Chico Martínez ha agradecido el recibimiento y ha expresado su alegría por todo lo que ha ido conociendo y viviendo en estas dos primeras semanas al frente de la diócesis jiennense. “Dentro de este periplo de mis primeros pasos en esta santa tierra, me siento muy agradecido de que el presidente de la Diputación me reciba con tanto cariño en esta casa que es el centro de toda provincia, y lo hago con mucha alegría porque lo que voy conociendo en estas dos semanas es una maravilla. Estoy sintiendo que murcianos y jiennenses somos muy cercanos, me siento como en casa”, ha manifestado, a la vez que se ha ofrecido a “echar una mano en todo lo que pueda. Llego a esta tierra para servir a todo aquel que necesite de nosotros”.

En esta visita institucional, Sebastián Chico ha obsequiado al presidente de la Diputación con un Belén representativo de su tierra natal, mientras que Francisco Reyes ha hecho lo propio regalando al prelado un pack de aceite de oliva virgen extra Jaén Selección 2021.