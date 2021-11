Espacio Rampa acoge una nueva exposición, en esta ocasión “Del ser humano”, del artista Maldomado. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de enero, los martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas, de manera totalmente gratuita y previa solicitud en la web de Rampa (www.rampa.pro). La inauguración se celebró el viernes, con la asistencia del alcalde de Linares, Javier Caro-Accino.

El artista linarense Emilio Maldomado huye de convencionalismos y encasillamientos. Pero esa decisión personal no quiere decir que este pintor no sepa por dónde discurre el arte y la creatividad. El resultado es una obra coherente en el fondo y en la forma, que se adentra por los terrenos del expresionismo y, hasta cierto punto, del simbolismo y de la pintura conceptual. Algunos de sus cuadros son auténticas esculturas en relieve. Pero, lo más importante sin duda, es que Maldomado tiene un lenguaje propio y una manera de decir las cosas con su pintura. Posee una sólida formación artística. Maldomado utiliza además de acrílico y óleo, elementos variopintos en lo que se conoce por reciclado como semillas, pasta de papel, barnices, madera, etc.

“Cuando el ser humano puso su pie en la luna por primera vez, yo lo puse en la Tierra. En la ciudad donde Islero remató faena. No tengo memoria de mi primera respiración ni de mi primer dibujo. Mi primer poema se traspapeló en los anaqueles del tiempo. Todo lo que expreso pasa por el tamiz de la subjetividad y la pasión por lo que hago. La curiosidad es la rienda que dirige la locura de mi proceso”, manifiesta el artista.

Sobre Rampa

Rampa es un proyecto cultural nacido con el objetivo de convertir Linares y la provincia de Jaén en una referencia del arte contemporáneo a nivel nacional. La iniciativa está

impulsada por Belin, artista linarense de proyección internacional, y la artista mexicana Ana Karina Cruz.

El objetivo principal de Rampa es crear y desarrollar proyectos en espacios abiertos, crear lazos de trabajo entre artistas locales y empresas, además de la difusión del arte andaluz a nivel global.

Rampa es un proyecto cultural con el que se quiere convertir a Linares y la provincia de Jaén en una referencia del arte contemporáneo. Uno de los elementos principales del proyecto es Espacio Rampa, un oasis de arte y creatividad ubicado en Linares desde donde se desarrollan acciones artísticas, se facilita el trabajo a los artistas, a las galerías y a las empresas socialmente responsables.