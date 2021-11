La Junta de Andalucía ha vuelto a recortar los planes de empleo para la provincia de Jaén, aseguran desde el PSOE. Lo ha hecho al convocar un plan con cargo a la ITI por el que destinará 14,9 millones de euros a los ayuntamientos, es decir, 9 millones menos que en 2018, cuando, aseguran, el Gobierno socialista de Andalucía envió 24 millones de euros para generar puestos de trabajo en los 97 municipios.

“La Junta vuelve a golpear a Jaén en materia de empleo. Convoca un plan a través de la ITI, es decir, con fondos europeos, con menos de 15 millones de euros, como si fuese una cosa extraordinaria, cuando la Junta del PSOE transfería 24 millones de euros de manera ordinaria a través de sus planes anuales”, resume Mercedes Gámez.

La parlamentaria socialista afirma que “éste es el cambio a peor” que ha traído el PP a la Junta de Andalucía, puesto que en 2019 ni siquiera convocaron los planes de empleo, en 2020 lo hicieron con un recorte de 7,5 millones de euros y ahora, cuando está acabando 2021 y después de innumerables presiones, convocan un plan de empleo que no llega ni a 15 millones de euros. “Una Junta de Andalucía que tiene más dinero que nunca gracias al Gobierno de España y a los fondos europeos, y que nadie sabe dónde está destinando esos fondos”, reprocha.

Gámez recuerda que la provincia de Jaén tiene más de 50.000 parados “que no se merecen este desprecio y este ninguneo del presidente Moreno Bonilla, que prometió crear 46.000 empleos en la provincia de Jaén, un plan de reindustrialización y otro de inversiones extraordinarias”. “Todo era una gran mentira. No sólo no han traído planes nuevos, sino que se han cargado y deteriorado los que había en marcha con el PSOE”, sentencia.

En este punto, advierte que un Gobierno socialista en Andalucía habría destinado en esta legislatura al menos 72 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia en planes de empleo, mientras que a día de hoy la Junta de derechas “apenas ha sido capaz de destinar 30 millones de euros” en 3 años. “Ésa es la diferencia entre un gobierno progresista como el que había en 2018 y un gobierno de derechas como el que sufrimos ahora en Andalucía, al que sí le sobra dinero público para despilfarrarlo en propaganda y autobombo en los medios”, apostilla.