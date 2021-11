La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, ha presentado hoy el proyecto de presupuestos de la Administración provincial para 2022, unas cuentas públicas que crecerán un 7,57% hasta alcanzar los 290 millones de euros y que aumentan en todas las áreas. Estos presupuestos, que la vicepresidenta ha presentado hoy también ante el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial) y que se debatirán en pleno el próximo 29 de noviembre, son “expansivos, constructivos, valientes, sociales, inversores y, por tanto, generadores de empleo”, según ha señalado Pilar Parra.

En total, el presupuesto se incrementa en 20,4 millones de euros respecto al de 2021, un aumento que ha sido posible “gracias al esfuerzo del Gobierno de España, que no solo no ha reclamado el déficit de la liquidación de 2020, sino que además ha aumentado en un 8% las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que es de donde se nutren principalmente nuestras arcas”. Con estos mimbres, la responsable económica de la Diputación apunta que se han elaborado unos presupuestos que son “fruto de una escucha atenta a las necesidades de la provincia, dentro de nuestras posibilidades económicas” y que, en líneas generales, “son equilibrados y realistas para poder cumplir nuestras obligaciones con terceros y pagar puntualmente a ayuntamientos, empresas y proveedores”.

Así, como ha explicado Pilar Parra, se trata de unas cuentas públicas que “apuestan por la cohesión social, incrementando el apoyo a los más vulnerables, y fortaleciendo los servicios sociales para blindar el Estado de Bienestar, cerrando brechas de pobreza, de dependencia y de desigualdad”. Para ello, una de las partidas que más crece es la referida al área de Igualdad y Bienestar Social, que pasa de 72,2 a 80,7 millones de euros, un 11,63% más. En este contexto, la vicepresidenta segunda de la Diputación ha puesto el foco sobre el incremento del dinero destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio. “En 2022 habrá 44 millones de euros para desarrollar esta prestación, 6 millones de euros más que el año anterior gracias a la mayor financiación del Gobierno de España a la Ley de Dependencia”, ha incidido.

Igualmente aumentará la partida dedicada a las dos residencias dependientes de la Administración provincial, “Santa Teresa” y “López Barneo”, en las que además se invertirán 2 millones de euros “para seguir apostando por la calidad y avanzando desde el actual modelo asistencial y hospitalario hacia centros de carácter hogareño y con más atención personalizada, con espacios para vivir que respeten la individualidad y la intimidad de las personas residentes”.

Otro de los capítulos en los que más se ha detenido Pilar Parra ha sido el del empleo porque este presupuesto “persiste en medidas de apoyo al tejido productivo, a la ganadería, a la agricultura y al empleo provincial”. En esta línea, ha resaltado también que “vamos a mantener un alto nivel de inversiones en obra pública, superando los 60 millones de euros”, para lo cual ha avanzado que “pretendemos captar fondos europeos para la recuperación” y ha añadido que en 2022 “volveremos a poner sobre la mesa un Plan de Empleo y Empresa, el tercero”.

Pese a no tener competencias en materia de empleo, la vicepresidenta segunda de la Diputación ha remarcado que “estas políticas conforman un capítulo muy importante de nuestros presupuestos, tratando de responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la creación de empleo”. Para ello, se van a impulsar diferentes iniciativas, entre las que Parra ha citado el incremento hasta los 6 millones de euros de la partida destinada al fomento de la implantación o ampliación de empresas que generen 15 empleos o más. De esta línea de ayudas, ha recordado que “en estos últimos años se han beneficiado 40 empresas que han generado 1.114 empleos gracias a esta financiación”.

Otras propuestas con las que la Diputación pretende generar nuevos puestos de trabajo son una partida de un millón de euros para seguir mejorando los espacios de alojamiento de empresas en el Parque Tecnológico de Geolit, “por el que mantenemos nuestra apuesta firme”, según ha puntualizado la responsable económica de la Administración provincial; o el aumento hasta los 150.000 euros de las ayudas a jóvenes universitarios para que puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales.

De igual forma, Pilar Parra ha puesto el foco en que este presupuesto también “incrementa la apuesta por la cultura y por una oferta turística estructurada, a la par que colabora en proteger, conservar y poner en valor nuestro patrimonio”. Al respecto, ha desgranado que las partidas que sustentan actividades culturales como “Jaén Escena” y los eventos populares crecen más del doble, hasta los 750.000 euros, y que también se recoge una cantidad de 300.000 euros para elaborar el Plan de Sostenibilidad del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Estas cuentas también incluyen recursos económicos para contribuir a la transformación digital. Entre otras partidas, ha detallado la nueva convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para dotarlos de herramientas digitales para la promoción turística, dotada con 300.000 euros; la reposición de equipos para procesos de información de los Servicios Sociales Comunitarios, a la que se destinarán 119.000 euros; o los 1,4 millones presupuestados para llevar a cabo la modernización de la Diputación y los consistorios en materia de ciberseguridad, entre otras.

En 2022 también se destinarán partidas, como ha adelantado Pilar Parra, “a favorecer la transición ecológica”. En esta línea, ha señalado una serie de iniciativas financiadas con fondos europeos para la rehabilitación de edificios donde al menos se destine un 30% del presupuesto a eficiencia energética. De esta propuesta, que contará con un presupuesto de 10,1 millones de euros, se beneficiarán todos los edificios de la Diputación y otros como el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, Geolit o el Centro Turístico del Tranco.

En este presupuesto también reciben un tratamiento especial las personas jóvenes y las mujeres. De hecho, como ha resaltado la vicepresidenta segunda, el Plan Provincial de Juventud se incrementa en más de un 25%, hasta los 575.000 euros. Y, por supuesto, la cohesión territorial, que es “una prioridad en estas cuentas, con las que aspiramos a devolver al mundo rural su capacidad de generar prosperidad y oportunidades”, según ha enfatizado Pilar Parra, quien ha recordado la ejecución de programas como Reto Demográfico, dotado con 5,5 millones de euros, la inversión de más de 600.000 euros para el desarrollo de cultivos alternativos o el incremento de la Ayuda a Domicilio, que permitirá que el número de empleados que genera, en su mayoría mujeres, alcance los 2.212.

En definitiva, como ha precisado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con este presupuesto “daremos más servicios a nuestros ayuntamientos, a los que transferiremos más recursos económicos contribuyendo así a que se haga más obra pública”. De esta forma, “aunque seguiremos siendo la administración con menor capacidad económica, seremos la que más licitemos en la provincia”.

Además, “avanzaremos en reducir la brecha social, reforzaremos nuestra etiqueta medioambiental, impulsaremos la transformación digital de las administraciones locales, invertiremos en cultura y apoyaremos a los profesionales que la hacen posible, potenciaremos una oferta turística singular, estructurada y sostenible, y facilitaremos la creación de puestos de trabajo vinculados a la industria, la agricultura, el empleo autónomo y otras ocupaciones vinculadas al medio rural, manteniendo así vivos nuestros pueblos”, ha concluido Parra.

El PP de Jaén señala que el proyecto de presupuestos de la Diputación para 2022 “merecerían una enmienda a la totalidad porque es decepcionante y no responde a las necesidades de la provincia”

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, Miguel Contreras ha mostrado la “decepción” que suponen los presupuestos del ente provincial presentados hoy. Unas cuentas que son una demostración del fracaso de las políticas del señor Reyes y que “merecerían una enmienda a la totalidad”. El panorama que se plantea para 2022 con respecto a los ingresos que recibirá la Diputación procedente de otras administraciones es positivo. Contreras ha señalado que el ente provincial recibirá en torno a 20 millones más por la participación en los ingresos del Estado, y también aumentarán los ingresos por parte de la administración andaluza para la prestación del servicio de Dependencia. “Es decir, el señor Reyes recibirá más fondos que nunca y sin embargo siguen sin utilizar el dinero para mejorar los servicios que presta”, ha lamentado. Por tanto, lo que se ve es que estos presupuestos “no son para nada ambiciosos” pues lo único que vuelve a aumentar considerablemente son los gastos corrientes.

Para el dirigente popular, “el aumento de ingresos debería de servir para que Diputación prestara más y mejores servicios pues hasta la fecha, los servicios que presta el Gobierno de Paco Reyes dejan mucho que desear”. Además, son unos presupuestos que prevén una fuerte inyección de fondos europeos, “fondos que el señor Sánchez se niega a que Diputaciones y Ayuntamientos los gestionen. Fondos que además ya iban a llegar el pasado año y no llegaron”, ha apostillado. Por tanto, “no solo vemos cómo las inversiones solo aumentan aproximadamente un millón de euros y, además, de los 31 millones previstos para inversiones, un tercio se dejan pendientes de los fondos europeos”, por lo que según el portavoz popular, “mucho nos tememos que esos fondos no llegarán y otro año más las partidas de inversiones se quedarán sin ejecutar como viene denunciando el Partido Popular año tras año”.

Por el contrario, el gasto corriente sigue aumentando en torno a un 8%. Es decir, Diputación recibirá más ingresos que “solo se traducen en mayor gasto corriente y que, por tanto, no llegarán a los Ayuntamientos”. Es decir, lo que el Partido Popular de Jaén vuelve a denunciar es que el incremento de los ingresos no servirá para mejorar la situación de los municipios de la provincia pues el Plan de Cooperación sigue congelado en los 14 millones de euros. “Creemos que los mayores ingresos deben repercutir en transferencias a los ayuntamientos en lugar de quedarse en la gestión diaria de la Diputación, y por tanto, quedarse al servicio del PSOE”.

En definitiva, “las cuentas para 2022 de la Diputación no son la que esta provincia necesita, pues otro año más veremos cómo las carreteras seguirán sin mejorar, los ayuntamientos sin recibir transferencias de capital para financiar las obras que tienen que acometer para mejorar sus servicios”, ha lamentado Contreras. Para el Partido Popular de Jaén estas cuentas son decepcionantes, “no es el presupuesto que se esperaba de una administración que debería de haber estar a la altura de las circunstancias, no es el presupuesto de la recuperación que necesita la provincia, no es el presupuesto que generará esperanza entre los jiennenses para quedarse en sus pueblos y, por tanto, no es el presupuesto que, a priori, apoyará el PP de Jaén”.

En este sentido, el dirigente popular ha informado que “nosotros haremos nuestras propuestas para mejorar este proyecto de presupuestos ya que el que ha presentado el PSOE no responde a las necesidades de la provincia”. “Esperamos diálogo por parte del señor Reyes porque una provincia debe construirse y avanzar con el apoyo y el trabajo de todos”, ha concluido.