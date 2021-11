El Campus Científico-Tecnológico de Linares acoge durante hoy miércoles y mañana jueves la reunión de apertura del proyecto REFFECT AFRICA (Renewable energies for Africa: Effective valorization of agri-food wastes), una innovadora iniciativa coordinada por la Universidad de Jaén y co-financiada por la Unión Europea que persigue adaptar tecnologías de energías renovables a la valorización de residuos en África.

El acto inaugural de la reunión de arranque del proyecto ha contado con las intervenciones del Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, el Vicerrector de Investigación, Gustavo Reyes del Paso, y del profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica Superior de Linares, David Vera Candeas, coordinador del proyecto.

El Rector de la Universidad de Jaén ha declarado que se trata de un proyecto “muy relevante”, en primer lugar porque “pone el foco de atención en el uso de las energías renovables para proponer soluciones innovadoras a un problema socialmente muy importante como es el acceso a la electricidad, especialmente en un continente como África”. En este sentido, ha asegurado que, precisamente, esta iniciativa pretende demostrar que “a partir de los residuos de la agricultura y la alimentación se pueden generar energías renovables accesibles para la población”. En segundo lugar, ha destacado la potencialidad y solvencia del proyecto, como lo demuestra el hecho de haber obtenido la mayor puntuación de entre las 10 propuestas seleccionadas de un total de 142 presentadas en convocatoria.

Por su parte, el coordinador del proyecto ha explicado que en total son 29 los socios participantes, de 16 países, 5 europeos y 11 africanos. “En su mayor parte son socios del contienente africano, donde hay países en los que 3 de cada 4 personas no tienen acceso a la electricidad”, declaraba. “Nuestro grupo de investigación se dedica a la valorización de residuos y producción de energía eléctrica a través de los mismos, en el caso de la provincia de Jaén a través del potencial que ofrece el olivar, y vimos una oportunidad muy buena para aplicarlo en África”, explicaba sobre el punto de partida de esta iniciativa.

Características

REFFECT AFRICA tiene una duración prevista de cinco años y cuenta con un presupuesto de algo más de 8 millones de euros, de los cuales casi 7 millones están financiados por la Unión Europea, a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020. En cuanto a sus miembros participantes, el consorcio, liderado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Jaén, cuenta con socios de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Senegal, Nigeria, Tanzania, Uganda, Mozambique, Sudáfrica, Italia, Alemania, Noruega, España y Portugal.

Este consorcio diseñará tres gasificadores de residuos biomásicos, tres plantas piloto y las pondrá en funcionamiento para demostrar su potencia,l tanto para la generación de electricidad como de calor. De esta manera, el objetivo es lograr generar entre el 50% y el 100% de las necesidades de electicidad de las localizaciones de los prototipos mediante una tecnología conocida y robusta, que aún no ha sido adaptada a estas circunstancias específicas.

Además, se estudiará el desarrollo de otros usos de gran importancia para las poblaciones en las que se instalen. Por ejemplo, las plantas piloto serán una fuente de biocarbón, empleado como fertilizante; se espera que en la planta piloto de Marruecos se extraiga agua de riego de los alpechines que resultan de la extracción del aceite de oliva; se desarrollará un sistema híbrido de fotovoltaica y una etapa de esterilización por vapor en la planta en Sawla (Ghana) y un sistema de generación de electricidad, calor y frío en Durban (Sudáfrica), instalado en un mercado mayorista. Todas las plantas piloto incluirán también un pequeño laboratorio para la detección de patógenos y contaminantes en agua.

REFFECT AFRICA desplegará también una amplia etapa de formación en las tecnologías desarrolladas, en emprendimiento y en la economía circular, celebrando numerosos eventos en los países representados en el consorcio con los que se aspira a llegar a más de 2.000 personas. Además, REFFECT AFRICA aspira a desarrollar esas tecnologías con un importante componente de digitalización, permitiendo el acceso a los demostradores a investigadores en todo el mundo como ‘Living Labs’ disponibles online en todo el mundo y creando dinámicos mercados de biomasa alrededor de las plantas piloto.

En concreto, los 29 socios participantes en el consorcio del proyecto son: Universidad de Jaén (España), Institut National de la Recherche Agronomique Morocco (Marruecos), Dar Azzaytoune (Marruecos), Viaraya (Túnez), Olive Institute (Túnez), Aswan University (Egipto), NR-GYL (Marruecos), University Saad Dahleb of Blida (Argelia), Nasco Feeding Minds (España), University of Energy and Natural Resources Sunyani (Ghana), Sawla-Tuna-Kalba District Assembly (Ghana), University of Port Harcourt (Nigeria), SenEngineering International SA (Senegal), Ethekwini Municipality (Sudáfrica), Durban University of Technology (Sudáfrica), Eduardo Mondlane University (Mozambique), Bwiri Enterprise (Tanzania), Makerere University (Uganda), Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (España), Ficosterra S.L. (España), Ankron Water Services GmbH (Alemania), Adrian Letzner (Alemania), PS-ITECH Aksjeselskap (Noruega), Tree S.R.L. (Italia), Università di Pisa (Italia), Tifeo S.R.L. (Italia), Irradiare Investigacao e sedenvolvimento em engenharia e ambiente LDA (Portugal), Universidad de Huelva (España) y SOLAR FM (Túnez).