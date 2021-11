El concejal popular, José Luis Roldán, lamenta la actitud que considera “hipócrita y partidista” del PSOE de Linares en relación a algunas de las propuestas para el mantenimiento, conservación e incremento de zonas verdes de nuestra ciudad debatidas a través de una moción que presentaron en el último pleno. Roldán explica que “estamos completamente de acuerdo en apostar por una ciudad más verde y más sostenible, pero la postura de los socialistas en el asunto del césped sintético es una auténtica contradicción”. “Por un lado piden que el Ayuntamiento de Linares elimine este material colocado en rotondas y otras zonas comunes para sustituirlo por especies adaptadas al clima de nuestra ciudad, alegando perjuicio medioambiental para la flora autóctona de nuestra región”. “Pero mientras tanto, en otros Ayuntamientos jiennenses en los que ellos sí están gobernando, esta preocupación medioambiental no existe y tienen zonas de césped artificial como elemento ornamental”. “Es incongruente su manera de hablar y de actuar con los municipios de Jaén en los que gobiernan, donde las entradas y rotondas están llenas de este material como Andújar, Larva, Úbeda, Torredonjimeno o Jódar”. “Sin duda, se trata de una prueba más de la doble vara de medir de este partido según esté gobernando o no, una actitud lamentable porque a todas luces no vela por el interés general o por el compromiso medioambiental, sino que responde a criterios meramente políticos”. “Centrar el debate político en temas como éste, viendo cómo dejaron Linares, demuestra la falta de altura de miras y de talla política de estos dirigentes”.

En este sentido, Roldán subraya que “el PSOE no valora el esfuerzo que está realizando el equipo de Gobierno de la ciudad, del que forma parte el Partido Popular, para embellecer Linares”. “Sin duda, nuestras fuentes del Paseo de Linarejos lucen espléndidas, con nueva vegetación, y reduciendo costes de mantenimiento con partes de césped artificial; también se están arreglando las entradas de la ciudad, y estos son solo algunos ejemplos de actuaciones que aportarán una buena imagen para todas las personas que visiten Linares”. “Ahora vienen a pedir más zonas verdes, que se use agua no potable para el riego y políticas para un desarrollo urbano sostenible, algo en lo que estamos completamente de acuerdo, pero les recordamos que van tarde, y les preguntamos por qué no se preocuparon por esto cuando estaban en el poder”. “Durante 20 años los socialistas tuvieron la ciudad abandonada en este aspecto, pero es ahora cuando se dan cuenta que hay poca sombra y que se carece de zonas verdes”. “Y es que ahora exigen que, en poco más de dos años de legislatura, el nuevo equipo de Gobierno solucione todos los problemas que ellos mismos crearon”.

El concejal popular señala que “el PP sí ha demostrado desde el primer minuto su preocupación por potenciar la ‘marca Linares’ y hacer propuestas para mejorar la imagen de la ciudad, cumpliendo con nuestro programa electoral”. “Apostamos por un nuevo modelo de ciudad, y nuestros esfuerzos irán dirigidos a mejorar el entorno urbanístico embelleciendo las zonas que más lo necesiten”. Por último, Roldán pide a los socialistas “que dejen, por favor, de cuestionar todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la imagen de nuestra ciudad con el fin de atraer visitantes e impulsar el sector comercial, turístico y hostelero”, y les invita a “que se suban al carro para levantar a Linares, y que arrimen el hombro para recuperar su potencial”.