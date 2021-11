Un total de 47 entidades de toda la provincia de Jaén han recibido hoy la placa identificativa que las acredita como inscritos en la Indicación Geográfica Protegida “Aceite de Jaén”. Esta entrega supone el primer gran acto público que organiza la IGP, que acaba de comenzar a certificar sus primeros aceites de oliva vírgenes extra. Cooperativas, almazaras, envasadores y comercializadores han subido al escenario de la Sala Guadalquivir de Ifeja para recibir este reconocimiento por parte de la mayor figura de calidad del sector oleícola en España.

El acto ha contado con la participación de Maribel Lozano, delegada del Gobierno andaluz en Jaén; Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno en Jaén; Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén; Pedro Bruno, diputado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén; María del Carmen Angulo, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura del Ayuntamiento de Jaén, y Manuel Parras, presidente de la IGP “Aceite de Jaén”.

En su discurso, Parras ha recordado que hoy es un día histórico porque la IGP celebra su primer acto oficial. “Queríamos organizar un acto de reconocimiento a todas las entidades que ya se han inscrito, que sirviese también para animar a otras entidades a que entren a formar parte de la IGP”, ha indicado. Parras ha planteado dos grandes objetivos a partir de este momento: seguir trabajando en la certificación y formación de las almazaras con menos experiencia en aceites de calidad y, por otra parte, promocionar el aceite con IGP “Aceite de Jaén” a nivel nacional e internacional. “Hasta ahora era una anomalía que, cuando se hablaba de Virgen Extra en el mundo, no se ubicara rápidamente a Jaén”, ha indicado. Parras también ha pedido que la IGP sirva para que Jaén eleve el porcentaje de aceite de oliva envasado que pone en el mercado y que permita que se apueste todavía más por la cosecha temprana en la provincia de Jaén.

Las entidades que han recibido su placa son Aceites Campoliva S.L.; Aceites Cortijo La Torre S.L.U.; Aceites de Maquiz S.L.; Aceites del Sur-Coosur S.A.; Aceites Guadalquivir SCA; Aceites Hacienda El Palo S.L.; Aceites Moral S.L.; Aceites Oro de Bailén Galgón 99 S.L.U.; Agrícola Pinos Claros S.L.; Aires De Jaén S.L.; Alcalá Oliva S.A.; Castillo de Canena Olive Juice, S.L.; Cooperativa Agraria Nuestra Señora del Pilar S.C.A.; Cortijo La Labor S.L.; Dcoop S.C.A.; Deoleo Global S.A.U.; EVOO Eximios S.L.U.; Explotaciones Bañón S.A.; Florencio Aguilera Martin; Interóleo Picual Jaén S.A.; JaénCoop S.C.A. de Segundo Grado; La Soledad XV SL; Mercaoleo SL; Montetucci SL; Monva S.L Oleícola La Loperana S.C.A; Oleícola Jaén S. A. ; Oleocampo S. Coop. And.; S. Coop. And. San Felipe Apóstol; S.C.A Virgen del Perpetuo Socorro; S.C.A Oleícola Baeza; S.C.A. Jesús del Camino; S.C.A. Ntra. Sra. del Carmen; S.C.A. Ntra. Sra. de Guadalupe; S.C.A. Nuestra Señora de la Encarnación; S.C.A. San Antonio Abad; S.C.A San Francisco; S.C.A. San Isidro Labrador; S.C.A. San Marcos de Canena; S.C.A. San Vicente; S.C.A Ciudad de Jaén; Scad. Coop. Andaluza “Unión De Úbeda”; Sdad Coop. Andaluza del Campo Ntra. Sra. de la Asunción y San José; Sdad. Coop. Andaluza del Campo Sagrado Corazón De Jesús; Sociedad Cooperativa Andaluza San Fernando, Sociedad cooperativa Andaluza Trujal de Mágina y Tándem Group Aove Íberos S.L.

José Gilabert, presidente de la cooperativa “San Vicente” de Mogón ha intervenido en nombre de todos los inscritos como primera entidad inscrita. “Estoy convencido de que la IGP tiene que ser un instrumento fundamental para poner en valor el olivar tradicional de Jaén, la agricultura familiar. Tiene que garantizar el origen y ayudar a lograr la excelencia en el aceite de oliva que se produce en la provincia de Jaén”, ha señalado.

“Aceite de Jaén” es la primera IGP de aceite de oliva reconocida en España y ya es la mayor figura de calidad del sector oleícola de nuestro país. La Indicación Geográfica Protegida “Aceite de Jaén” agrupa bajo un mismo distintivo de calidad todo el AOVE de la provincia de Jaén producido antes del 31 de diciembre en cada campaña.

