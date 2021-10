Fotos: Ayuntamiento de Linares

El Teatro Cervantes albergó en el día de ayer un acto de homenaje al casi centenar de linarenses que, altruistamente, ayudaron con la confección de mascarillas, reparto de alimentos… anteponiendo la salud de los demás a la suya propia en la maldita pandemia de Covid-19 de la que todavía no hemos acabado de salir.

“En total 160 nombres de hombres y mujeres de Linares que ya no están con nosotros.” Así ha comenzado el emocionado discurso del alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino, en el homenaje a los voluntarios COVID-19. El primer edil ha agradecido a cada una de las personas voluntarias su implicación. “La situación era dramática y necesitábamos ayuda. La pedimos y la tuvimos con creces”. “Hoy es el día para mostrar públicamente no sólo que estoy orgulloso de ser vuestro alcalde, sino que estoy muy orgulloso de que vosotros seáis mis vecinos”.

“Cuánto me gustaría que el mundo conociera este Linares. No el derrotista, no el de la mala cara, no el hundido, porque ese no es Linares. Linares es esto, sois vosotros. Es el solidario, el emotivo, el que ayuda, el que se pone a trabajar sin mirar a quién tiene al lado, el que se une ante la tragedia”, ha concluido Raúl Caro-Accino.