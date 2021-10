Los edificios son una parte fundamental del día a día y en ellos pasamos casi la totalidad de nuestra vida profesional y personal. Actualmente, estas construcciones representan el mayor consumo de energía de la Unión Europea y son las responsables del 40% del total del gasto energético. Además, hasta el 75% son ineficientes energéticamente, unos datos que chocan frontalmente con el objetivo de descarbonización 2050.

Por este motivo, y coincidiendo con la celebración, este jueves, 21 de octubre, del Día Mundial del Ahorro de Energía, desde la plataforma digital para la mejora del hogar, habitissimo, pretenden concienciar a la sociedad del impacto de su comportamiento sobre el medio y de la importancia de ser responsables para hacer un buen uso de la energía y conseguir así una mayor eficiencia en el uso de la misma.

Y es que, según los datos de la última encuesta realizada por habitissimo, el 32% de los españoles afirman que la factura energética es el gasto principal de su vivienda, superando los gastos hipotecarios o gastos de mantenimiento. Por este motivo, no es de extrañar que la preocupación por la mejora de la eficiencia energética de los hogares esté cada vez más extendida entre los ciudadanos. Pero, esta preocupación no tan solo se centra en la reducción de la factura energética de los hogares sino también existe una mayor concienciación sobre el impacto que tiene la vivienda sobre el medioambiente. Según los datos de esta misma plataforma, mientras que en 2020 sólo un 4% de los usuarios declaraba haber realizado alguna actuación en su vivienda cuyo objetivo principal estuviera relacionado con la eficiencia; en el segundo trimestre de 2021 este porcentaje crece hasta cerca del 50%. “Hasta ahora, muchas de las intervenciones que se realizaban si tenían impacto en la mejora de la eficiencia, pero el usuario final no reparaba en ello, mientras que, en los últimos meses, la preocupación explícita por esto es mucho mayor”, indican los expertos de habitissimo.

CÓMO DISMINUIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE NUESTRO HOGAR

Además de las intervenciones a mayor escala, como la instalación de las placas solares o el aislamiento envolvente del edificio o vivienda, existen pequeños cambios que podemos realizar en el día a día que pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares. Uno de estos cambios que desde la plataforma habitissimo recomiendan aplicar con la llegada del frío, es la utilización de termostatos para regular la calefacción a 20ºC, manteniendo una temperatura ideal y sin derrochar dinero.“Debemos ser conscientes que por cada grado de más, el gasto aumenta en un 7%. Por este motivo, contar con una buena graduación de la temperatura te puede ahorrar unos 100€ al año” afirman los expertos de habitissimo y añaden “Un forma de ahorrar en calefacción es subir las persianas durante el día para que entre la luz del sol y caliente la casa de forma natural y bajarlas por la cuando empieza anochecer para proteger la casa del frío.”

Hay que tener en cuenta, que la mitad del consumo energético del hogar responde al uso de la calefacción, por lo que sí se reforma la vivienda hay que elegir un buen aislamiento en las paredes exteriores y sustituir las ventanas viejas por otras de vidrio doble bajo emisivo y marcos de PVC. Además, hay que sellar puertas y ventanas, ya que el 25% del calor se fuga por las rendijas y grietas que puedan tener, por eso, para prevenir esta pérdida podemos instalar burletes de poliuretano o de caucho con lo que estaremos aislando del frío además del ruido.

Por otro lado, debemos vigilar la ubicación ideal de los radiadores. Uno de los grandes sitios donde instalarlos es bajo la ventana, de forma que el aire frío se caliente al pasar sobre el radiador. Esto crea una corriente de aire frío y caliente (el frío baja y el caliente sube), facilitando la recirculación a través del radiador, de hecho, un radiador debajo de una ventana es un 30% más eficiente. Otra forma de hacer circular el aire, son los ventiladores de techo, que aunque a primeras pueda resultar extraño, son muy útiles en invierno. Como el aire caliente tiende a subir, al hacerlo que gire al revés, provoca que el aire que hay acumulado en el techo sea empujado de nuevo hacia el suelo. De esta manera, en invierno, conseguimos un nuevo modo de optimizar la calefacción, con lo que disminuimos el gasto, o sea, ahorramos. La combinación de la calefacción con el ventilador provoca además la sensación de aire limpio y circulante, lo que convierte el ambiente en mucho más relajante.

Desde habitissimo recomiendan también revisar a conciencia los electrodomésticos y aparatos electrónicos para conocer el consumo y realizar una suma de las potencias. Además, es importante hacer un uso consciente de los electrodomésticos, pues suponen gran parte del gasto energético de la vivienda. Elegir electrodomésticos eficientes a nivel energético, apagar las luces cuando no sean necesarias, desconectar los dispositivos eléctricos que no se usen y aprovechar el calor del cocinado, son algunos hábitos que permiten ahorrar energía sin necesidad de hacer un gran desembolso.