El pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la provincia que se ha celebrado hoy la Diputación Provincial de Jaén se ha traducido en la aprobación de 43 de las propuestas presentadas por los tres grupos políticos con representación en la Administración provincial. De estas 43 resoluciones, 37 de ellas han contado con el voto afirmativo y unánime de los diputados que integran la Corporación provincial.

Mociones presentadas por el equipo de Gobierno

1. Impulso del Plan Director del Olivar (Aprobada por unanimidad)

2. Impulso a los planes municipales de lucha contra el cambio climático (Aprobada)

3. Creación de un espacio para visualización y puesta en valor de la vida y obra de Miguel Hernández (Aprobada por unanimidad)

4. Impulso a la Asociación Paisajes del Olivar en Andalucía, Patrimonio Mundial (Aprobada por unanimidad)

5. Asunción por la Junta de Andalucía de los gastos correspondientes a las medidas extraordinarias de prevención en los colegios públicos con ocasión de la Covid-19 (Aprobada)

6. Mejora del Plan AIRE de la Junta de Andalucía y reivindicación de un plan especial de empleo para la provincia de Jaén (Aprobada)

7. Apoyo al programa de empleo intensivo de la Diputación de Jaén por parte de la Junta de Andalucía (Aprobada por unanimidad)

8. Apoyo al programa “Bono digital” de la Diputación de Jaén por parte de la Junta de Andalucía (Aprobada por unanimidad)

9. Solicitar la aprobación del Plan Jaén Avanza (Aprobada)

10. Solicitar a la Junta de Andalucía la reanudación inmediata de las ayudas a la inversión empresarial en Andalucía (Aprobada)

11. Modernización de los servicios digitales a los ayuntamientos de la provincia de Jaén (Aprobada por unanimidad)

12. Para la modernización de los sistemas de información de la Diputación de Jaén (Aprobada por unanimidad)

13. La mejora de las competencias digitales de la ciudadanía (Aprobada por unanimidad)

14. Extensión de la banda ancha en la provincia de Jaén (Aprobada por unanimidad)

15. Impulso al mantenimiento del sistema callejero digital de Andalucía a través de la colaboración con los municipios de la provincia (Aprobada por unanimidad)

16. Confección de un mapa provincial de riesgos geotécnicos (Aprobada por unanimidad)

17. Adhesión al movimiento “Open Access” para el mantenimiento de archivos digitales en abierto (Aprobada por unanimidad)

18. Elaboración de un plan de digitalización turística que convierta a la provincia en un destino inteligente (Aprobada por unanimidad)

19. Desarrollo de un plan de comunicación y marketing turístico de los parques naturales de la provincia (Aprobada por unanimidad)

20. Actualización y modernización de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica mediante la promoción interna (Aprobada por unanimidad)

21. Propuesta de servicios para el despliegue en 78 ayuntamientos del módulo de movilidad para sanciones de tráfico SIT-sanciona (Aprobada por unanimidad)

22. Implantación nueva oficina virtual SPGR 3.0. Una nueva experiencia para el contribuyente (Aprobada por unanimidad)

23. Construcción de las instalaciones de depuradoras de aguas residuales urbanas de todos los núcleos de la provincia de Jaén (Aprobada)

24. Garantizar el abastecimiento de agua potable a los municipios de la provincia de Jaén ante la actual situación de sequía (Aprobada por unanimidad)

25. Incremento de financiación de la Junta de Andalucía de los servicios sociales comunitarios (Aprobada por unanimidad)

Mociones presentadas por el grupo del PP

1. Jaén provincia 5.0. Innovación y desarrollo tecnológico (Aprobada por unanimidad)

2. Reclamar una apuesta por el desarrollo del ferrocarril (Aprobada por unanimidad)

3. Fondos de reconstrucción, la gran oportunidad de la provincia. Gestión local (Aprobada por unanimidad)

4. Proyecto logístico “Puerta de Andalucía” y proyecto industrial de Martos (Aprobada por unanimidad)

5. Un compromiso con la capital de la provincia (Aprobada por unanimidad)

6. Decálogo de reivindicaciones al gobierno de la Junta de Andalucía (Aprobada por unanimidad)

7. Decálogo de reivindicaciones al Gobierno de España (Aprobada por unanimidad)

Mociones presentadas por el grupo de Cs

1. Inclusión de la A-306 como vía de comunicación prioritaria en Andalucía (Aprobada por unanimidad)

2. Impulso al ramal central del Corredor Mediterráneo (Aprobada por unanimidad)

3. Creación de la oficina permanente de Jaén ante la UE (Aprobada por unanimidad)

4. Impulso definitivo a la culminación de la autovía A-32 (Aprobada por unanimidad)

5. Culminación de la Autovía del Olivar (Aprobada por unanimidad)

6. Una conexión energética de calidad (Aprobada por unanimidad)

7. Un plan de atracción empresarial para la N-IV y los polígonos industriales de la provincia de Jaén (Aprobada por unanimidad)

8. Adhesión de la provincia de Jaén al programa de la ONU Mujeres ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas (Aprobada por unanimidad)

9. Por el cumplimiento de la financiación de la Ley de Dependencia (Aprobada por unanimidad)

10. Servicio Salud Responde (Aprobada por unanimidad)

11. Declaración del Museo Íbero de Jaén como museo nacional (Aprobada por unanimidad)

Reyes resalta el apoyo de la Diputación a los ayuntamientos y exige mayor inversión para la provincia al Estado y la Junta

La Diputación de Jaén ha celebrado hoy un pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la provincia donde el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha puesto en valor el trabajo realizado por esta institución desde que se inició el actual mandato corporativo y, sobre todo, después de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. “La Diputación se ha amoldado a los tiempos, atendiendo lo urgente sin dejar lo importante, priorizando a ayuntamientos y familias, con la mirada en la continuidad de las inversiones, la creación de riqueza y empleo y blindando el Estado del Bienestar”, ha resaltado Reyes, que también se ha mostrado reivindicativo frente a los Gobiernos estatal y autonómico, a los que ha demandado más apoyo y “un plan especial de inversiones para la provincia de Jaén, que es una asignatura pendiente que tienen con nuestro territorio”.

Tras la toma de posesión de dos nuevos diputados, José Luis Agea por el Grupo Socialista y Eva María Sánchez por el Grupo Popular, se ha guardado un minuto de silencio por las 1.089 víctimas que hasta la fecha ha provocado el Covid-19 en la provincia jiennense, una pandemia que ha estado muy presente en el discurso del presidente de la Diputación jiennense, quien ha apuntado que “estamos en un escenario cambiante, en el que se está redefiniendo la manera en la que trabajamos, en la que avanzamos, en la que vivimos”. Un panorama repleto de incertidumbres pero que, a juicio de Reyes, “también ofrece oportunidades que debemos aprovechar”.

El presidente de la Corporación provincial ha profundizado en parámetros económicos “reales y objetivos” de la provincia, un escenario con luces y datos positivos como el menor descenso del PIB provincial jiennense respecto a otras provincias, la creación de más empresas, la buena campaña oleícola con mejores precios, el incremento de las exportaciones agroalimentarias o el de la población empleada en la industria, aunque también se ha detenido en problemas como el desempleo, que va a seguir como “el principal problema y el principal caballo de batalla”.

En este sentido, y aunque ha recordado que la Diputación “no tiene competencias en esta materia”, ha valorado la puesta en marcha de “los planes de empleo que hemos impulsado en los dos últimos años con un montante total de 40,8 millones de euros” y ha reivindicado un mayor compromiso de los Gobiernos nacional y autonómico a la hora de “adoptar medidas urgentes y ambiciosas en nuestra provincia para contrarrestar el desempleo, que incluyan políticas activas de empleo de alcance y con presupuesto”. “La provincia de Jaén no está pidiendo ser más que ningún otro territorio, estamos exigiendo tener aquello que nos corresponde”, ha apostillado el presidente de la Diputación jiennense.

Reyes ha vuelto a incidir en la oportunidad que suponen los Fondos de Recuperación de la Unión Europea que está gestionando el Gobierno de España. Para intentar aprovechar estos recursos, ha explicado que “ya hemos puesto en marcha y presentado en el seno del Consejo de Alcaldes el Plan de Actuaciones Dipujaén Proactiva, un conjunto de proyectos para acogernos a los fondos europeos que lleguen a través de las diferentes convocatorias tanto del Ejecutivo español como de la Junta de Andalucía”. En total, según ha desgranado, son “15 grandes proyectos con un presupuesto total de 810 millones de euros con los que mostramos que estamos preparados y tenemos marcadas las prioridades que recoge este análisis tras la pandemia y las nuevas oportunidades que se abren”.

En el repaso hecho al estado de la provincia, Francisco Reyes ha sumado otra “preocupación que ya afecta a todas las políticas que se aplican en esta Diputación desde las distintas áreas de Gobierno y en las que también exigimos la implicación del resto de administraciones”. Se trata de la despoblación, sobre la que ha afirmado que “aunque estamos lejos de otros territorios de España, especialmente en las comunidades autónomas de Castilla y León y en Aragón, es un problema latente que va a más y que, al igual que con los fondos europeos, debemos anticiparnos”.

Al respecto, ha apuntado que desde la Diputación “estamos trabajando en diferentes ámbitos de forma transversal bajo la marca ‘Yo elijo Jaén’ con el objetivo de generar oportunidades en nuestros pueblos, donde sigue siendo necesario mantener los servicios públicos y las infraestructuras de calidad”. En ese punto, ha enfatizado que “la pandemia no puede ser excusa para retroceder en la prestación de estos servicios, algunos de los cuales están sufriendo un deterioro importante, como la sanidad pública o la educación”.

Así, ha exigido a las administraciones nacional y autonómica “un plan especial de inversiones para la provincia de Jaén que incluya proyectos ambiciosos” y que se desarrolle de la mano de los ayuntamientos y la Administración provincial. En esta estrategia ha expuesto que deberían incluirse la actualización de los proyectos que estaban previstos en materia ferroviaria y de comunicaciones por carretera, entre los que ha citado la conexión por tren con Madrid y la A-32 en su totalidad. Además, ha incluido la necesidad de ejecutar kilómetros de autovías, ya sea en la vía que une Jaén capital con la autovía por Fuerte del Rey o por El Carpio.

También ha señalado la necesidad de “incentivar la llegada de proyectos empresariales ambiciosos y la apuesta por mejorar las infraestructuras con las que ya contamos en esta provincia para este fin, mantener y mejorar los servicios sociales, sanitarios y educativos en todo el territorio para garantizar que la población continúe con la calidad de vida que hace de nuestra provincia un territorio de oportunidades, algo en lo que no podemos dar un paso atrás, y por supuesto promocionar un empleo de calidad, sin dejar de lado el Estado de Bienestar por el que tanto hemos trabajado durante tantos años”. Un plan, en definitiva, “con partidas extraordinarias y concretas para Jaén que no sean las habituales que como provincia andaluza y española nos corresponden en cada ejercicio presupuestario”.

Francisco Reyes ha recordado el esfuerzo de la Administración provincial, que en 2020 “incrementó sus inversiones en casi un 59 por ciento con respecto a 2019, con un total de 72,6 millones de euros”, al igual que se hizo para ampliar la prestación de servicios sociales de cara a “garantizar el Estado de Bienestar cuando más necesario ha sido”. Así, se han aumentado partidas, en algún caso el doble, para atender a las familias, las situaciones de emergencia social y la Ayuda a Domicilio, que cuenta ya con un presupuesto de 77 millones de euros, más de 2.000 empleadas y 9.073 personas beneficiarias”.

Igualmente, ha añadido, “hemos acompañado en su enorme esfuerzo a nuestros 97 ayuntamientos a través de los planes de cooperación que se han aprobado de forma extraordinaria, contabilizándose 564 actuaciones con más de 49 millones de euros en lo que llevamos de mandato, 10 más que en el anterior”. Medidas, en definitiva, “para afrontar la situación que nos ha tocado vivir, la más compleja del último siglo”, que se han combinado con la inversión en infraestructuras que, “además de generar riqueza y empleo, repercuten directamente en el bienestar de los vecinos y vecinas de la provincia”. En esta dirección, ha destacado los 30 millones de euros invertidos en carreteras y vías de interés agrario y las “grandes y ambiciosas apuestas como el edificio Jaén Paraíso Interior o el propio Palacio de Deportes Olivo Arena”.

Francisco Reyes ha finalizado su intervención en este pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la provincia valorando que “esta administración ha estado a la altura” y ha anunciado que en los “ya menos de dos años que quedan de mandato, tenemos un rumbo muy claro para seguir apoyando a los ayuntamientos, trabajando para no perder el tren de los fondos de recuperación como provincia y exigiendo lo que nos corresponde ante otras administraciones”.

Contreras: “Reyes se ha perdido entre el autobombo y los datos macroeconómicos y no ha hecho ni una sola propuesta constructiva ni ninguna autocrítica”

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, Miguel Contreras se ha preguntado si realmente el señor Reyes tiene claro “para qué sirve el debate sobre el estado de la provincia” celebrado hoy y en el que no ha dado respuesta a los problemas de la provincia. Contreras ha criticado que el señor Reyes “se pierde en los datos macroeconómicos pero no plantea respuestas a los problemas que sufren los Ayuntamientos jiennenses, que tienen congeladas desde hace años las aportaciones económicas de la Diputación”. El discurso de Reyes es “descaradamente” de autobombo, un discurso del líder del PSOE y no del presidente de la Diputación provincial además de haber demostrado “no tener argumentos para defender su gestión y ha optado por la vía de la soberbia y la superioridad moral que se creen los del PSOE tener”. Es indudable que Reyes no quiere asumir que “le ha fallado a los jiennenses, le ha fallado a los Ayuntamientos, y, en definitiva, le ha fallado a la enorme responsabilidad que ostenta en defensa de los intereses de la provincia por encima de los partidistas”. Pero poco se puede esperar cuando Paco Reyes ha dicho claramente “le digo a los dos grupos políticos que pacto político por la provincia no”. “Eso es lo que le importa a Reyes Jaén”.

Al PSOE “le da igual el estado de la provincia”, y eso lo demuestran los 1.491 días que llevan sin hacer un debate de este tipo. “Debatir está bien, algunos opinarán que para qué debatir si se está bien así, y otros que para qué debatir si todo seguirá igual y lo cierto es que los socialistas han demostrado una y otra vez la poca receptividad a las propuestas de la oposición y la poca capacidad dialogante”, ha señalado Contreras. “Reyes ha pedido respeto pero en su réplica el respeto ha brillado por su ausencia”.

En este sentido, Contreras ha manifestado que las políticas de Reyes en materia de empleo son “un fracaso”. Deja ayudas sin conceder de fondos europeos como el programa de reto demográfico ejecutado sólo en un 25%. O deja a más de 200 autónomos de la provincia sin ayudas. “Cómo puede Reyes decir que el empleo debe ser su principal caballo de batalla cuando esa batalla él ya la dio por perdida hace tanto tiempo”, se ha preguntado el dirigente popular. “Pregonan mucho pero lo cierto es que solo saben mentir. En 2021 las ayudas a autónomos han sido solo de 600.000 euros frente a los 800.000 del 2020 cuando 260 autónomos se quedaron sin subvención y tienen la desfachatez de reducirlo 200.000 euros. Así no se puede presumir de nada y mucho menos de apostar por el empleo”.

Hoy el PSOE y Reyes han demostrado en su discurso que lo único que les preocupa es defender su sillón, “así ha sido siempre y ahora con más empeño todavía”. Han presentado como el resto de Grupo Políticos, sus 25 propuestas en las que no hay ni una sola mención a reivindicaciones dirigidas al Gobierno de España porque “como hacían antes con la Junta, si ellos gobiernan no piden nada, lo primero es no molestar a sus jefes”. Por eso el PSOE hoy se ha olvidado de la A-32, esa autovía que “el PSOE jamás ha defendido y que desde hoy han quedado aun más retratados como el partido que nunca apostó por la A-32”. Como tampoco han apostado por la presa de Siles, a la que tampoco han mencionado, ni a las mejoras de infraestructuras para Policía y Guardia Civil. “Los presupuestos generales del Estado son una auténtica vergüenza para esta provincia, nos han ninguneado mientras Sánchez pretende negociar con los herederos de ETA las cuentas y ante esto el PSOE se ha callado y ha agachado la cabeza y ni siquiera hoy que tenían el escenario perfecto para demostrar su defensa de esta tierra, han optado por no dirigirse al Gobierno central y enfocar sus demandas a la Junta de Andalucía”, ha denunciado Contreras.

Y también se ha referido el portavoz popular al Turismo, pues el señor Reyes y el PSOE siguen sin defender al sector y sin desarrollar las medidas que se demandan para convertir a Jaén en un referente del turismo de interior. “Reyes se ha perdido entre tanta palabrería, le ponen nombres muy bonitos a campañas que quedan en humo pero después no adoptan planes reales ni efectivos”. Ejemplo de ese abandono son las ayudas a los hoteles y camping que se anunciaron en marzo y a los que aun no les ha llegado el dinero. “Esa forma de proceder del PSOE en la Diputación es de auténtica vergüenza, vaguería y abandono de sus funciones”. Ante esta dejadez, el Grupo Popular ha solicitado medidas de apoyo al sector turístico para reforzar la creación de empleo.

En definitiva, frente a las 25 propuestas del Grupo Popular, que han sido constructivas y buscando el beneficio de todos los Ayuntamientos y ELA`S, por parte de Reyes solo se ha escuchado “autobombo, propaganda y palabrería”. “Palabras vacías, sin propuestas”, en un discurso “enlatado y en el que se notaba que a Reyes los 50 minutos le venían largos porque no tenía nada que decir ni defender y se ha perdido en datos que nada tenían que ver con el quehacer de la Diputación”. Sin embargo en el Partido Popular de Jaén “creemos en el potencial de nuestra provincia, de nuestra agricultura, de nuestra industria, en los emprendedores, en los autónomos, en el potencial de nuestras administraciones, en la iniciativa privada. En quien no creemos es en la gestión que Paco Reyes está haciendo de la Diputación”.

El PP ha pedido incrementar la dotación para el Plan Provincial de Cooperación de obras y servicios con tres líneas: “Cooperación Municipal”, destinada a los municipios menores de veinte mil habitantes, con una dotación de 14 millones de euros. “Cooperación ELAS”, destinada a las entidades locales autónomas con una dotación de 500.000 euros. Y “Cooperación 20.000+”, destinada a los municipios de más de veinte mil habitantes, con una dotación de 3.000.000 euros. Además se ha solicitado un incremento de la dotación y extender las ayudas a las ELA´s, “las eternas olvidadas por el PSOE que hoy se ha llenado la boda de decir que nuestros pueblos no pueden vaciarse y sin embargo no aportan nada para que esto no ocurra”, ha señalado Contreras.

Igualmente se ha solicitado la modificación de las condiciones de prestación de los Servicios Sociales Comunitarios a fin de que los gastos de conservación, mantenimiento y suministros que generan los centros de servicios sociales comunitarios sean incluidos en el coste total del servicio y asumidos por la Diputación Provincial previa liquidación por parte de cada uno de los ayuntamientos de los municipios donde se ubican los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Además, la Diputación Provincial acometerá con urgencia el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a gasto social.

La creación del Consorcio Provincial de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento; el mantenimiento de plazas y empleo en residencias “Santa Teresa” y “López Barneo”; adoptar medidas de apoyo a los ayuntamientos para invertir en la recuperación patrimonial y cultural; apoyo al AOVE y la agricultura; son algunas de las propuestas llevadas por el PP a debate.

El Grupo Popular ha solicitado un plan de Infraestructuras en las carreteras y vías de titularidad provincial, en caminos rurales, así como reclamar una apuesta por el desarrollo del ferrocarril. Estrategias para el emprendimiento, una apuesta por el desarrollo tecnológico logrando que Jaén sea una provincia 5.0, o medidas contra la sequía y apuesta de la Diputación para colaborar en mejoras de sistemas de abastecimiento de los municipios.

El PP también ha reclamado siempre y defendido la necesidad de adoptar medidas de reindustrialización de la provincia y ha sido también argumento de otra de las propuestas porque siguen siendo necesarias la adopción de estas medidas al resto de administraciones. Se ha solicitado un proyecto logístico “Puerta de Andalucía” y un proyecto industrial de Martos, cooperar con los municipios de más de 20.000 habitantes, así como exigir desde la Diputación una PAC justa que no perjudique al olivar de Jaén pese a que “Reyes ha dicho estar de acuerdo con esta PAC contra la que están todas las asociaciones agrarias porque como siempre van en contra de los intereses generales”. También se ha solicitado que los fondos de reconstrucción sean realmente la gran oportunidad de la provincia, “y no ocurra como los fondos de Sánchez para la ITI que se han volatilizado”, y que sean las entidades locales las que gestionen el 14% pues son las que verdaderamente conocen los problemas a resolver, ha apostillado Contreras quien además ha pedido a la Diputación el reconocimiento al incremento de la inversión de la Junta en educación, sanidad y servicios sociales.

Desde el PP de Jaén se ha instado al Gobierno de España para que en los Presupuestos Generales del estado para 2022 consigne partidas económicas que garanticen la continuidad de las obras de la A-32; que acometa las obras de construcción de la A-81, conversión en autovía de la N-432 entre Córdoba y Granada, a su paso por la Sierra Sur del a provincia; que contemple partidas presupuestarias que establezcan soluciones reales al servicio ferroviario en la provincia y seguir impulsando las obras de la Velocidad Alta; la construcción de la nueva Comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Jaén y la Comisaría de Andújar y la galería de tiro en la ciudad de Linares; la construcción de nuevos cuarteles en Arroyo del Ojanco, La Guardia y Huelma, así como acometer importantes obras de reforma y mejora en diversos centros de la provincia, como Torredonjimeno y Úbeda; aumentar la dotación de personal de Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias en la provincia de Jaén; acometer las obras de limpieza generalizada en los cauces de los ríos a su paso por la provincia y en especial en las zonas de la Estación Linares-Baeza, La Puerta de Segura, Andújar, Villanueva de la Reina y la ciudad de Jaén en las zonas de los Puentes; mejorar las carreteras de titularidad de la CHG en la provincia de Jaén y destine los recursos económicos suficientes para ir acometiendo dichas obras de mejora; y acometer las obras de las conducciones de la Presa de Siles. Lamentablemente, “de ninguna de estas demandas se ha acordado el PSOE, que frente a las 12 propuestas que hizo en 2017, ha hecho 2 en este pleno. Solo dos reivindicaciones a su gobierno social-comunista y, por tanto se ha preguntado Contreras “con qué seriedad podemos afrontar este debate sobre el estado de la provincia si se olvidan de importantes reivindicaciones como la A32”.

Por último, se insta también a la Junta de Andalucía, “porque hicimos reivindicaciones en 2017 gobernando el PSOE y las hacemos ahora gobernando el PP”, a mejorar la capacidad de la A-306 Jaén-Torredonjimeno-El Carpio-Córdoba y de la A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar; construir los tramos de la Autovía del Olivar desde Martos hasta el límite de la provincia; intervenir en las vías de acceso y tránsito por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, principalmente en la A-315 y en la A-319; construir un nuevo puente del Aguadero en la A-317 que mejore el tránsito en dicha zona de la Sierra de Segura; ejecutar las obras en la A-6201 Sorihuela del Guadalimar-Villanueva del Arzobispo, así como en la variante de Mengíbar y acceso al parque de GEOLIT y al avance del proyecto de obras en la A-6000 Mengíbar—Villargordo-Torrequebradilla; consignar en el Presupuesto de 2022 de una importante dotación para la puesta en marcha del proyecto de construcción de la Ciudad Sanitaria en la Jaén, así como para el equipamiento final y puesta en funcionamiento pleno del CHARE de Cazorla; aumentar el número de plazas conveniadas en Unidades de Estancia Diurna, Centros Ocupacionales y centros de atención especializada; e iniciar las actuaciones necesarias para el desarrollo del Nodo Logístico de Jaén, el cual está integrado por actuaciones en Linares, Bailén, Andujar y Martos.

Ciudadanos saca adelante once propuestas de “gran calado e importancia” de las veinticinco presentadas al Debate del Estado de la Provincia

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial, Ildefonso Ruiz, ha lamentado que el debate “haya sido más una batalla electoralista que una defensa de la provincia de Jaén”, pero ha valorado que “se haya dado luz verde a propuestas de Cs como la creación de una oficina de Jaén en Bruselas”

Jaén, jueves 21 de octubre de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial, Ildefonso Ruiz, ha valorado que la formación naranja haya conseguido sacar adelante once de las veinticinco propuestas que ha presentado al pleno del Debate del Estado de la Provincia, celebrado hoy en la Diputación de Jaén. Propuestas “de gran calado e importancia” entre las que destaca la puesta en marcha de una oficina permanente de Jaén en la sede de la embajada andaluza en Bruselas, “para que esta provincia tenga una ventana abierta a la Unión Europea”.

Ruiz, quien ha explicado que “a pesar de que este debate ha sido más una batalla electoralista que una defensa del futuro de la provincia”, desde Ciudadanos “hemos conseguido arrancar acuerdos para reclamar al Gobierno central la apuesta definitiva por una conexión energética de primer nivel que nos permita atraer empresas e impulsar la biomasa como fuente de energía renovable”. De la misma forma se ha aprobado por unanimidad la petición de la formación naranja para que el Estado y la Junta de Andalucía “trabajen de manera conjunta en convertir al Museo Ibero en un museo de carácter nacional”.

Otra de las propuestas de Ciudadanos que ha salido adelante ha sido la adhesión de la provincia de Jaén al programa de la ONU ‘Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas’.

Frente a esto, el diputado naranja ha lamentado que no se hayan apoyado otras medidas reclamadas por Cs y “que son problemas serios a los que se enfrentan los jienenses”, como la exigencia de que el nuevo Plan Hidrológico Nacional, que definirá el nuevo modelo de regadío, “no ningunee una vez más a los jienenses” o que “el Gobierno de España defienda los intereses de los agricultores de Jaén ante la PAC”.

“Hemos visto como se daba la espalda a la petición de un plan de reindustrialización de Linares, que complemente al ya puesto en marcha por la Junta de Andalucía, y como el PSOE se ha negado a reclamar al Gobierno central que revise los criterios de aplicación de los fondos ITI”, ha continuado Ruiz.

El portavoz de Cs ha recordado que las 25 propuestas que “hemos traído a este pleno estaban planteadas como acuerdos vertebradores para hacer crecer a Jaén como provincia”, de ahí que estuvieran planteadas en torno a tres ejes “claves para Jaén”, como son “la defensa de la agricultura y el olivar jienense, la vertebración a través de nuevas y necesarias infraestructuras, y “una apuesta firme de las políticas sociales en nuestra tierra”.