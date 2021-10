Indignación en la Confederación de Empresarios de Jaén tras conocer el descenso del 50% en la inversión contemplada para la provincia en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en un contexto de gasto récord anunciado por el ejecutivo. La organización considera que la reducción a la mitad de la inversión para el próximo año en Jaén supone enésimo agravio del Gobierno con esta provincia que constata, de este modo, la falta de sensibilidad hacia un territorio que lleva décadas padeciendo la indiferencia de sus gobernantes.

La CEJ considera inexplicable que las partidas inversoras para la provincia en 2022 se enmarquen, tal y como se viene comprometiendo el Gobierno, en el objetivo de hacer converger Jaén con el resto de provincias. “Nos preguntamos qué excusa pondrá el Estado para justificar unas cuentas que no hacen sino ahondar en los desequilibrios de un territorio castigado y olvidado en las políticas inversoras por parte del ejecutivo de la nación”, lamenta el presidente de la CEJ, Bartolomé González.

La organización empresarial entiende que era el momento de asumir un compromiso real con la provincia mediante una discriminación positiva en inversiones que desbloqueen las grandes infraestructuras que se dilatan incomprensiblemente en el tiempo para desesperación de todos los jienenses. En este sentido, la CEJ considera prioritario y urgente la actualización de la redacción de los proyectos de la A-32 para comprometer partidas presupuestarias hasta la finalización de los tramos de este proyecto vertebrador de tres comunidades autónomas: Andalucía, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

En la misma línea, la CEJ considera muy insuficiente la inversión destinada al ferrocarril. Así, lamenta que no exista partida presupuestaria para el desarrollo de la Línea de Altas Prestaciones, un proyecto que en 2022 cumplirá 20 años y que resulta vital para una provincia que no mantiene conexión de Alta Velocidad con Madrid ni ninguna provincia andaluza. No corre mejor suerte el proyecto del Corredor Central, con una pírrica inversión de 6 millones de euros que, en ningún caso, supondrá avanzar en el impulso a esta importante infraestructura, vital para el desarrollo de los nudos logísticos de Bailén, Linares y Andújar.

La Confederación de Empresarios de Jaén echa en falta, asimismo, inversiones y compromisos en las cuentas estatales en torno al desarrollo de energías renovables, actividad con gran potencial en la provincia y uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Por último, y en un contexto de análisis para el conjunto de los PGE 2022, la CEJ valora que se incrementen las partidas destinadas a gasto social, pero advierte de que aumentar la presión fiscal sobre el ahorro y las empresas va en contra de apoyar la actividad empresarial en un momento como el actual. La organización empresarial recuerda que invertir en empresas y en tejido productivo es hacerlo también en empleo y bienestar social.