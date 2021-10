“Una broma de mal gusto”, así han calificado hoy el presidente provincial del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, lo que el Gobierno social-comunista ha destinado para la provincia de Jaén en los próximos presupuestos generales del Estado. “Son una auténtica vergüenza, son para que todos los dirigentes socialistas jiennenses agachen la cabeza, pidan perdón y vayan dimitiendo uno a uno”, ha señalado Domínguez. Este es el peso político y el resultado de la vaguería de los diputados y senadores socialistas de la provincia, esto es lo que han conseguido Felipe Sicilia y compañía para la provincia de Jaén, “migajas que saben a una auténtica tomadura de pelo”. Ahora habrá que ver si “el señor Reyes, que es el delegado de Sánchez en Jaén, siguiendo las órdenes de Espadas Cejas, alza la voz contra unos presupuestos que claramente perjudican a Jaén”. Evidentemente los PGE demuestran el “nulo peso que Reyes tiene ante Sánchez pues ante unos presupuestos expansivos y con dotación de fondos europeos, que podrían haber traído grandes oportunidades para la provincia, “lejos de suponer un aumento de inversión, para Jaén lo que suponen es una reducción del 50%”.

Las cuentas de 2022 para la provincia de Jaén son “indignantes”, ha manifestado el dirigente popular, quien ha señalado que “decir que los presupuestos generales del Estado para la provincia son un insulto es quedarse muy corto”. Las partidas de unos presupuestos con un techo de gasto de 196.142 millones de euros se resumen en Jaén a terminar unos tramos de la A-32 que están prácticamente concluidos, dejando aún en un cajón los tramos restantes desde Villanueva del Arzobispo al límite con Albacete, y arreglar la techumbre de la catedral. “Tres diputados y tres senadores del PSOE de Jaén en Madrid, cobrando sus sueldos para esto, para que a penas lleguen 70 millones de euros que servirán únicamente para dejar las cosas como están”, ha apostillado.

El presidente de los populares jiennenses ha tachado de “tomadura de pelo” las cuentas para 2022 que se han olvidado por completo de la provincia de Jaén y “nos preguntamos que tendrán que decir los socialistas al respecto, aunque entendemos que deben estar en sus despachos dándole vueltas a ver como arreglan este desaguisado”. Para el PSOE y Pedro Sánchez culminar la A-32, construir la Comisaría de Policía en la capital o la de Andújar, construir la nueva sede del Archivo Histórico provincial, proyectar la autovía A-81, construir las conducciones de la presa de Siles, traer la alta velocidad a Jaén, o ayudar a la industrialización del eje de la N-IV “obviamente no está en sus planes”. No hay nada de estos proyectos para la provincia de Jaén a la que el PSOE “vuelve a marginar, maltratar y herir de muerte”, ha señalado Domínguez.

El dirigente popular también ha hecho referencia a la ausencia de partidas con cargo a la ITI de Jaén. “No sabemos nada de las inversiones de la ITI por parte del Gobierno de España, ha sido un auténtico timo hacia los jiennenses”. Y también ha incidido en el Activa Jaén, “el otro timo de la estampita del PSOE con esta tierra”. Un plan que “se vendió a bombo y platillo en el año 2006 y que no ha traído absolutamente nada a la provincia en estos 14 años”. Y por si eso fuera poco, ahora además “Pedro Sánchez le pega un tijeretazo supino pasando de 11 millones de euros a 4 millones, aunque ciertamente ni se han invertido los supuestos once millones ni se invertirán los cuatro porque el Activa Jaén no ha sido más que humo”, ha lamentado.

En definitiva, los presupuestos generales del Estado para 2022 en la provincia confirman lo que “el Partido Popular llevamos denunciando desde que Sánchez fuese nombrado presidente del Gobierno y es que con los socialistas y los comunistas en Moncloa, la provincia de Jaén no tendrá ningún futuro”, ha apostillado Domínguez. Porque Sánchez para poder seguir en su sillón “ha premiado a Cataluña con la mayor inversión de Estado y margina y castiga otra vez a la provincia de Jaén”. Además, ha afirmado que los PGE corroboran que el Gobierno de Sánchez es el mayor “obstáculo para el crecimiento y el empleo en la provincia de Jaén”. El PSOE ha trasladado inversiones en los territorios en función de los intereses partidistas de Sánchez.

Porque estos presupuestos “riegan de millones a Cataluña y castigan a Andalucía y a Jaén, dejando fuera los grandes proyectos que necesita esta tierra, en materia ferroviaria, de carreteras, en materia de infraestructuras de puertos y aeropuertos”. Una vez más, el Gobierno de Sánchez quiere castigar a Andalucía y favorecer a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a los presupuestos, a los que, además, reserva 200 millones más para cumplir una disposición de su estatuto que exige inversión por PIB, mientras con Andalucía no cumple la inversión por peso poblacional. “Para el PSOE y Pedro Sánchez un jiennense no vale lo mismo que un catalán y es indignante que los socialistas jiennenses no digan de una vez basta contra este agravio”, ha concluido Domínguez.