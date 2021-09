El segundo Congreso Internacional Innovación Social ‘V Centenario Magallanes-Elcano, que comenzó el martes en Cádiz, sirvió para la presentación de los proyectos seleccionados por el Congreso de Innovación Social.

Ese apartado contó con la actuación musical en directo de Shidow, la banda linarense que lidera Javier Hernández Aranzana, y que contó con la colaboración de Álvaro Avilés al piano y Salvador Lara a la guitarra. Interpretaron tres temas del segundo disco, titulado ‘I love you’. Kisses and glory, The games of love, y el último single, Crazy, junto a su vídeo musical, sonaron en el auditorio principal de Cádiz.

La actuación de Shidow en Cádiz sirvió para poner sobre el escenario el nuevo disco que se ha grabado en vinilo para conservar la esencia musical de antaño, pero también presentaron la iniciativa que la banda linarense encabeza y que se llama ‘Family Sound Festival Arte en Movimiento’.

Un proyecto multicultural e inclusivo, en el que personas de todas las edades formarán parte de procesos creativos junto a artistas con discapacidad. La primera edición tendrá lugar en 2022 en Linares, con actividades en todo tipo de espacios públicos, donde se producirán momentos artísticos.

«Estamos muy agradecidos al Congreso de Innovación por abrirnos sus puertas en un evento que fue retransmitido para todo el mundo, y darle importancia a este proyecto. Pensamos el Family Sound Festival Arte en Movimiento como una forma de tocar todas las ramas culturales posibles, no sólo la música, también la danza, poesía o teatro, todo lo que podamos abarcar. La columna vertebral será que contaremos con artistas que forman parte de proyectos de inserción para personas con discapacidad, a los que se les da muy poca visibilidad y que son tan artistas como cualquier persona sin discapacidad», explicó Javier Hernández.

El festival será presentado la próxima semana en el ayuntamiento de Linares, donde se darán a conocer más detalles de los actos que incluirá. De momento, la excelente acogida en el Congreso Internacional Innovación Social de Cádiz es un gran primer paso para el Family Sound Festival.