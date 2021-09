La Diputación Provincial va a llevar a cabo en los próximos meses un proyecto denominado “Atravesando la pantalla”, con el que pretende ayudar a empresas jiennenses a mejorar sus habilidades comunicativas on line. Ese es el objetivo de esta iniciativa, que responde a las nuevas necesidades que se han producido por la pandemia de Covid-19. “Todos somos conscientes de que 2020 y 2021 nos han traído la comunicación a distancia a nuestro día a día: encuentros virtuales, presentaciones on line,… y como tenemos claro que el teletrabajo y las comunicaciones on line han llegado para quedarse, ponemos en marcha este programa”, explica la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

Por ello, esta iniciativa aborda distintos contenidos: por un lado, como detalla Parra, se centra en ayudar a “diseñar el contenido en formato on line y cómo crear un entorno apropiado para la transmisión”. Por otro, ofrece “recursos al hablar en público, cómo cuidar la voz para comunicarse on line y cómo generar la conexión emocional, además de orientar en cómo atravesar con emociones la pantalla”. El programa se iniciará con “una sesión grupal de trabajo y puesta en común de necesidades, y posteriormente cada empresa beneficiaria tendrá 4 horas de trabajo personalizado con consultores especializados en esta temática”, apostilla la vicepresidenta segunda de la Diputación.

El formato de este proyecto será on line y totalmente personalizado. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre, la acción es gratuita y se trabajará hasta diciembre de este año. Un total de 25 empresas de la provincia serán seleccionadas para mejorar sus habilidades de comunicación a través de una plataforma de videoconferencias. Para solicitar una de estas 25 plazas hay que dejar los datos en el enlace https://forms.gle/6qHjhYPe3QkWKBM7A.