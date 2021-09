En un acto público celebrado en el Edificio Activa Jaén, Sánchez avanzó que el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Linares “estará puesto en marcha antes de que termine el mes de septiembre ya con jóvenes contratados” y puso en valor los “hechos” del Gobierno con Jaén, como la reciente norma aprobada “para modernizar y seguir garantizando la calidad de un sector tan importante como el sector olivarero”. “El Gobierno cumple con Andalucía. El Gobierno cumplirá con Jaén”, remachó.

Sánchez advirtió que sólo pide al PP y a la Junta de Andalucía que “también se comprometan” y que “se pongan las pilas”, porque no puede ser que le pidieran ayudas directas al Gobierno de España, que éste les enviara 1.000 millones de euros para esas ayudas directas a las empresas y que la Junta de derechas sólo haya ejecutado 50 millones en Andalucía. “Hay que ser rigurosos”, les reclamó.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE comenzó su intervención subrayando que “cuando decimos España avanza, estamos hablando de todos y todas, no vamos a dejar a nadie atrás”. Recordó que esta semana España ha alcanzado un 70% de la población con la pauta de vacunación completa, una cifra que, tal y como lo transmitieron los epidemiólogos, podía representar el inicio de la superación de la pandemia, y en palabras de Sánchez, “esto marca la diferencia, no estamos hablando de un porcentaje sino de salvar vidas”, “la oposición dijo que nunca alcanzaríamos esa cifra, y el 31 de agosto marcamos el objetivo complido”, un compromiso alcanzado, “esa es la diferencia, el gobierno de España cumple y la oposición lo único que hace es gritar y crispar” .

“El Gobierno de España cumple y va a hacer que España avance y supere la pandemia”, un éxito colectivo de un país donde, en palabras del presidente, “en la estrategia de vacunación ha primado la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el Covid 19”, igualdad, equidad, eso ha representado la estrategia de vacunación, gracias al personal sanitario y a una ciudadanía que confía en su sistema nacional de salud, en la ciencia, y que ve la vacuna no solo como un derecho sino como un deber.

Sánchez ha recalcado el extraordinario compromiso de los más jóvenes, frente a algunos debates que hemos visto estos últimos meses sobre una supuesta estigmatización e irresponsabilidad de los jóvenes, Sánchez ha dado la gracias a los jóvenes, a sus padres y a su madres por su compromiso social”, “son un orgullo”. El Gobierno cumple y España avanza, ahí están los datos del paro, 6 meses consecutivos reduciéndose el paro juvenil, femenino, superando la pandemia y acelerando la recuperación económica, agregó. “Frente a los que negaron que España avanzaba hacia el 70% de la vacunación que son los mismos que ahora niegan que España vaya hacia la recuperación, se equivocan y se volverán a equivocar, porque España lidera la vacunación y liderará la recuperación económica en Europa”, apuntó.

La gran diferencia entre gobierno y oposición es, en palabras de Sánchez, que “cuando gobierna la derecha las recuperaciones son lentas, injustas y sufren corrupción y cuando gobernamos nosotros las recuperaciones son rápidas, justas y gestionamos los recursos públicos con ejemplaridad”. Pedro Sánchez se ha mostrado rotundo: “donde hubo recortes, hoy hay y defensa de lo público, donde hubo corrupción hoy hay ejemplaridad, donde hubo devaluación de los salarios hoy hay un gobierno comprometido con el Salario Mínimo Interprofesional y con su subida, donde hubo un gobierno que no luchó en Europa por defender posiciones de justicia social hoy hay un gobierno que va a traer a España, 140.000 millones de euros para abordar la recuperación económica y la modernización de nuestro país durante los próximos seis años”. Porque, tal y como ha señalado Sánchez, “la recuperación solo será recuperación si es un recuperación justa, si es una recuperación que se traduce en mejores salarios, en mejores pensiones, especialmente para nuestros mayores que son los que más han sufrido en esta pandemia”.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, comenzó denunciando la “vergüenza política” de una Junta de Andalucía que “no cumple sus compromisos políticos” con la provincia de Jaén y valoró por el contrario la gestión de las administraciones socialistas, advirtiendo que “sin la Diputación de Jaén o sin ayuntamientos comprometidos como el de Jaén, estaríamos en otra situación”.

Espadas apuntó que el PSOE andaluz ha puesto en marcha un proceso de escucha activa para hacer un diagnóstico crítico y elaborar un proyecto de progreso: “primero escuchar y luego dar respuesta. Eso es lo que no está haciendo la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a hacer el programa de gobierno que Andalucía necesita”. En este sentido, reprochó que la Junta del PP diga como resumen de su gestión que “no lo están haciendo tan mal”. “Lo que hace falta es un Gobierno que lo haga bien, que tenga un proyecto y que tenga a Andalucía en la cabeza. No un Gobierno andaluz como éste, de rebote, de último minuto, que no tenía proyecto y que ha tenido que improvisar”, señaló.

En este punto, manifestó que la Junta “lleva 2 años ensuciando la imagen de los años de Gobiernos socialistas y gestionando la pandemia con los recursos que el Gobierno de España ha puesto a su disposición, con la mayor cuantía de la historia”. “Ése es su balance. No tienen nada que aportar”, reprochó.

Espadas destacó que el PSOE-A ha puesto en marcha “otra forma de hacer oposición”, que piensa en todo momento “en los andaluces y en sus necesidades, no en los intereses de partido”. Por ello, anunció que pedirá una reunión urgente con Moreno Bonilla para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos de Andalucía de 2022, para que sean útiles en la salida de la crisis. “Somos una oposición seria y vamos a ser un Gobierno riguroso”, avanzó.

Advirtió que “lo más peligroso es normalizar que la extrema derecha tenga secuestrado al Gobierno andaluz” y mostró su sospecha de que el PP “cada vez se siente más cómodo con la extrema derecha”.

El responsable socialista también garantizó que el PSOE-A va a estar “peleando” por mejorar la situación de la comunidad en materia de infraestructuras, especialmente en materia ferroviaria y de tráfico de mercancías, planteando proyectos con financiación europea. Asimismo, defendió que los socialistas van a pedir “un modelo de financiación autonómica que sea justo para España y para las comunidades autónomas” y preguntó a Moreno Bonilla si será capaz de pedir lo mismo a la presidenta de Madrid.

Espadas declaró sentirse “orgulloso de nuestro país, de nuestro sistema sanitario y del Gobierno de España”, porque han hecho posible la vacunación del 70% de la población, lo que “demuestra que el Gobierno trabaja y se coordina con lealtad institucional con las comunidades autónomas”. Añadió que los buenos datos de empleo de agosto demuestran además “un segundo éxito”, porque en el peor momento para nuestro país, “se ha aguantado con políticas socialistas de apoyo a trabajadores y trabajadoras”.

En este contexto, afeó la actitud destructiva de la derecha, que “no pone por delante al país, sino que pone por delante sus intereses”. “Ésa es la diferencia con el PSOE. Y lo estamos viendo con su oposición en España, que es de todo menos constructiva”, criticó.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó a Jaén como “tierra de talento que siempre ha aportado a este partido, con una militancia que tiene las pilas puestas en cualquier periodo, en el día a día”.

En la lucha contra la pandemia, la sociedad española “entendió que era imprescindible ir todos a una” y apuntó que en este proceso “todos han ayudado, excepto los de siempre, los que tienen interés en poner chinas en el camino, pensando que van a llegar a la Moncloa de la mano del desgaste del Gobierno y les avisó por ello: “Quien no haya arrimado el hombro en las malas, se verá rechazado en las urnas por la ciudadanía”.

En clave andaluza, Montero señaló que hay que “continuar la senda de progreso en Andalucía que ha quedado paralizada con la llegada de la derecha a la Junta”, y ello a pesar de que el Gobierno de España le ha dado 24.000 millones de euros más en los últimos años a Andalucía. “Esto no es fruto de la casualidad, sino de un presidente que cree en las autonomías”, añadió. Así las cosas, afirmó que “todos estamos detrás de Juan Espadas” y que de su mano el PSOE volverá al Gobierno andaluz, por lo que aconsejó a Moreno Bonilla que “prepare la maleta”.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que tuvo unas palabras dedicadas al poeta Miguel Hernández y su esposa Josefina Manresa, destacó el buen trabajo realizado por el Gobierno frente a la pandemia y la crisis derivada de la misma, valorando especialmente que España haya conseguido liderar el proceso de vacunación. Consideró que éste “es un éxito” de la sociedad española, de la cohesión y de los profesionales sanitarios y preguntó “por qué la derecha quiere destruir los éxitos de España en vez de valorar la fortaleza y capacidad demostradas”. “El Gobierno ha afrontado la situación con la peor oposición de Europa. Pero a pesar de esa derecha, España es un gran país”, resaltó.

Puig indicó que estamos “en el camino correcto” y que el PSOE tiene “una enorme responsabilidad” vinculada a la oportunidad de “volver a la mejor Europa” a través de la socialdemocracia, que algunos “habían dado ya por enterrada”. En esta línea, quiso trasladar su respaldo a Juan Espadas, que ha dado con su oposición constructiva y útil “un valiente paso adelante que piensa en el interés general de Andalucía por encima de cualquier interés particular”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía y parlamentaria jiennense, Ángeles Férriz, preguntó “dónde está el dinero que le está llegando” a la Junta de Andalucía procedente del Gobierno de España y denunció que esos fondos “no han llegado a las familias, ni a los municipios, ni a los centros de salud y hospitales, ni a los planes de empleo, ni a la reindustrialización, ni la educación pública, ni a los sectores afectados, como los autónomos, el turismo, la cultura o los feriantes”. “Moreno Bonilla lleva 2 años practicando el escapismo político, incapaz de asumir su responsabilidad de gobierno”, criticó

Por ello, Férriz afirmó que Andalucía “necesita un Gobierno andaluz fuerte, con compromiso, sensibilidad y liderazgo” encabezado por Juan Espadas. “Estamos más que preparados para volver a gobernar esta tierra, con la fuerza y la convicción de que mucha gente nos está esperando y de que somos lo mejor que le puede pasar a esta tierra”, proclamó.