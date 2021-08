El diputado autonómico y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha reprochado la “inmoralidad” que supone que alguien del PSOE “venga a Linares a exigir al PP nada, cuando son ellos los culpables del hundimiento de una ciudad tan próspera como era esta”. “Es absolutamente una desvergüenza política que quien representa al partido culpable del hundimiento de la industria linarense por sus tejemanejes en Santana, al partido de las continuas mentiras con el Parque Científico-Tecnológico, al partido que provocó que Linares fuese la ciudad con más paro de España, venga a darse golpes de pecho y exigir al Partido Popular que en dos años y medio rehaga lo que destruyó el PSOE durante 37 años”. Aun así, Domínguez ha mandado un mensaje de tranquilidad a los linarenses porque “el Partido Popular está trabajando duro, tiene a Linares en su punto de mira, ha invertido más de 37 millones en 30 meses y sigue ideando estrategias para revitalizar el sector industrial y empresarial de Linares”.

Obviamente, según el dirigente popular, lo que ha hecho Espadas en Linares “es mandar un mensaje basado en mentiras, sembrar el miedo, crear incertidumbre, porque eso es lo único que sabe hacer el PSOE para ganar votos pero los vecinos de Linares ya no creen ni una palabra de los socialistas”. En palabras del diputado autonómico, lo que ha hecho Espadas es “tratar de insultar a la inteligencia de los linarenses, pero ellos saben perfectamente que el culpable de la ruina de Linares es el PSOE y que el cambio, sin embargo, se va notando poco a poco desde que Juanma Moreno gobierna la Junta”.

Domínguez ha reprochado a Espadas que no haya “estudiado un poquito” lo que ha hecho su partido en 37 años en Linares para, al menos, “ya que se supone que él iba a representar el cambio en el PSOE, pedir disculpas a los ciudadanos, porque eso hubiese supuesto un buen comienzo, en lugar de venir a Linares con más de lo mismo, más mentiras sobre mentiras, más miedos infundados, más fotos sin valor”. En este sentido, el presidente popular jiennense ha recordado que el PSOE es el mismo que dejó morir un proyecto ilusionante y esperanzador para Linares, el CITPIC, y tras una inversión cercana al millón de euros lo convirtieron en un simple edificio de oficinas acabando con los sueños de una llegada importante de empresas. El PSOE es el culpable del cierre de Santana sin ningún “plan B” para la ciudad y para sus vecinos a los que dejó “en la calle sin ninguna alternativa de empleo” frente al Gobierno de Juanma Moreno que ha cedido los terrenos al Ayuntamiento en cumplimiento de una promesa histórica de los socialistas. El PSOE es el partido que no apostó verdaderamente por un Parque Científico-Tecnológico imponente, fuertemente comunicado y atractivo para las empresas, frente al Gobierno de Juanma Moreno que ha retomado el tramo Vadollano-Linares paralizado desde el 24 de marzo de 2009. El PSOE es el que votó en contra de la iniciativa del PP de crear una galería de tiro en Linares, que vendría a completar la apuesta de Juanma Moreno al nombrarla delegación del nuevo IESPA en Andalucía oriental que traerá decenas de puestos de trabajo indirectos al pasar por la ciudad centenares de efectivos para su formación. El PSOE es el que no consideró lo importante que sería para Jaén y Linares el Plan COLCE. El PSOE es el que ha paralizado la A-32 cada vez que ha gobernado en Madrid. “Y así podíamos seguir con un largo etcétera del que Espadas tendría que haber mostrado un poquito de arrepentimiento por lo que su partido ha hecho con esta ciudad y con el resto de la provincia pues si ampliamos el punto de mira, es el PSOE el que no quería la Ciudad Sanitaria para Jaén, ni la Ciudad de la Justicia, ni otras muchas infraestructuras como centros de salud o el CHARE de Cazorla que tuvieron paralizados durante años y ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que las ha concluido”.

Por último, “invitamos al señor Juan Espadas a que no haga lo mismo que su antecesora Susana Díaz” que borró esta provincia del mapa y sus visitas frente a las de Juanma Moreno son “como las del España-Malta, 12-1”, ha ironizado. Por eso le ha invitado a que visite un poquito más la provincia y Linares, para conocer de primera mano lo que ellos hicieron para dejarnos en el furgón de cola de todos los proyectos y lo que está haciendo el PP para darle una nueva oportunidad industrial y empresarial” y, por supuesto que no sean visitas puramente electoralistas.