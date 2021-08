Tarde de contrastes en el coso de Santa Margarita. Llegaba con ganas la primera de la Feria de Linares 2021 para los diestros: Javier Cortés, Adrián De Torres y Tomas Campos,

El primero de la tarde fue para el Maestro Javier Cortes que tuvo una buna actuación hasta que el astado a la hora de entrar a matar provocó una espectacular cogida de 2 trayectorias que dio con el diestro directo para la enfermería. No solo no pudo acabar su faena si no que dio por terminada la tarde. Esperemos una pronta recuperación. El maestro Adrián salió a matar el astado de su compañero.

El Segundo de la tarde fue para linarense Adrián de Torres. Vaya tarde inolvidable la suya. En su primero, con el capote sereno, tranquilo y laces de gran maestría. Con la muleta su actuación tuvo momentos de muchísima altura. La mano izquierda fue su gran valedor, enlazando uno tras otro pases de torero consagrado. El público en pie ovacionó en varias ocasiones. Mató al segundo intento, obteniendo su primera oreja con gran ovación.

En su segundo la faena fue aún mejor, gustándose tanto en el capote por chicuelinas como con la muleta al natural y rematando con espectaculares pases de pecho que provocaron la admiración del respetable. Mata de gran estocada que el respetable lo agradece pidiendo y consiguiendo las 2 orejas. Puerta grande asegurada para el maestro de Linares.

El tercero de la terna fue Tomás Campos. Voluntarioso en su primero pero poco pudo hacer a este toro que se fue apagando y que sin fuerza le impidió cualquier recompensa. Mata a la segunda estocada y ovación. En su segundo ya mas sereno y con un toro de más fuerza y encaste pudo lucir su arte que no es poco, pases ajustados con el capote levantan aplausos. Con la muleta una gran faena por ambos pitones. Mata de estocada y puntilla, suficiente para que una oreja sea suya y bien merecida.

Hay que reseñar que Adrián tuvo que lidiar un tercer toro por la cogida de su compañero. El sexto de la tarde era el toro ideal, fuerte, con raza y encaste; pero una desafortunada lesión a la hora de pisar en el albero provocó que el diestro no pudiera terminar la faena y ni tan siquiera poder saborear la salida por la puerta grande. Fue trasladado a la enfermería y mató el astado el único diestro que en el Coso de Santa Margarita , el Maestro Tomas Campos.

Toros de Santa Coloma que ofrecieron raza, fuerza nobleza y de gran aguante físico. Aplausos para esta ganadería que presentó una corrida como pocas hemos visto por esta plaza en años

Mañana, día 28 de agosto, a las 19 horas, la segunda de Feria.