Después del éxito logrado por el Boss del descenso linarense y andaluz en el europeo, Juanfra López acudía al mundial DHO celebrado en la estación de ski Pra Loub situada en los Alpes Franceses donde la participación fue espectacular con 280 corredores de todo el mundo y donde López se mediría con los 43 descendedores de la categoría Master50 donde participo.

Después de un largo viaje, el martes y miércoles serían los días para reconocer el circuito de 1,5 Km de distancia y llevar a cabo los entremos libres. El viernes se celebraría la manga de clasificación donde López terminaba en un espectacular catorceavo puesto mostrando sus cartas de presentación ante una concurrida participación de 43 Master50 y el alto nivel de rivales presentes.

El trazado, muy seco, polvoriento y con irregulares roderas, dificultaron le manga de carrera del sábado y poniendo en dificultades a Juanfra López y la escasa visibilidad que dejaba el polvo en suspensión, lo roto del trazado y las roderas que frenaban la bajada del piloto linarense.

Al final, en un descenso vertiginoso y cargado de riesgos, Juanfra López lograba un mas que meritorio onceavo puesto solo superado por el catalán Jorge Lago que le impidió clasificarse en el TOP diez, objetivo de López. Tanto Lago como López fueron los mejores españoles clasificados en la cita con el mundial en otra de las magistrales lecciones de pilotaje en el espectacular circuito donde se alternaban partes de bosque con zonas rápidas, rotas y polvorientas.

Según ha manifestado Junafra López, “ ha sido una carrera espectacular y muy difícil donde cualquier pequeño fallo te alejaba del TOP10. Al final terminar el once ha sido un éxito absoluto. Aprovecho para agradecer en apoyo que recibo y las muestras de cariño que me motivan en cada compromiso deportivo. Solo queda la ultima prueba del Open de España DHO que se celebrara en próximo día 26 de setiembre en Granada, valedero para el andaluz también, donde me juego la victoria absoluta en ambos compromisos”.