El vicesecretario de Desarrollo Industrial del Partido Popular de Jaén, Alberto Rubio ha señalado la gran oportunidad que supondrá para la provincia de Jaén el Plan de acción Crece Industria 2021-2022, que va a articular la nueva política industrial de la Junta. Rubio ha recordado que el PP siempre ha defendido que para que la provincia de Jaén despegue y pueda desarrollarse industrial y comercialmente, “es necesaria la colaboración público-privada” y este plan recoge este instrumento, acompaña a las empresas e impulse las cadenas de valor industriales que se desarrollan o pueden desarrollarse en Andalucía. “Es aquí donde va a tener una gran oportunidad nuestra provincia porque tenemos un lugar estratégico, privilegiado, no solo el eje de la Nacional IV o Puerta de Andalucía, si no la comarca de Martos, Linares o Alcalá la Real”, ha aseverado.

Tal y como ha reiterado estos días el presidente provincial, Rubio también ha señalado que los jiennenses “no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente del olivar y municipios como Guarromán –del que es alcalde- hemos sentado las bases para el desarrollo industrial de nuestro territorio”. Y ahora con el Plan Crece Industria “vamos a tener una gran ayuda para promover nuestra transformación mediante la diferenciación como región industrial, así como el crecimiento de su industria en solvencia, dimensión, calidad y valor para la sociedad”.

Es evidente, ha continuado el dirigente popular, que se trata de una estrategia a largo plazo, “el desarrollo industrial de Jaén y Andalucía no lo podemos lograr en dos días, pero esa es la grandeza del Gobierno de Juanma Moreno, su visión de futuro de una Andalucía de progreso, de bienestar y de desarrollo”. Mientras el PSOE “hablaba de la industrialización y no hacía nada más, el PP se ha puesto a trabajar en una industrialización real”. Y como marca la hoja de ruta del Gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular, “trabajamos siempre de la mano de las asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, patronal y agentes sociales, porque el diálogo representa a este gobierno del cambio”.

En palabras de Alberto Rubio, “la provincia de Jaén necesita creer en su potencial, lo tenemos todo, nos falta creérnoslo, y con el Plan Crece Industria nos daremos cuenta que esta provincia es estratégicamente perfecta, con un capital humano excepcional, que necesita que le den oportunidades laborales, y un tejido empresarial motivado, decidido y con ganas de poner en marcha sus proyectos”. Antes no tenían ningún aliado en la Junta, ahora cuentan con el Gobierno de Juanma Moreno que en la oposición apostó por la industrialización y ahora en gobierno está sentando las bases para llevar a cabo esta transformación.

Un Plan Fantasma para el PSOE

La parlamentaria socialista, Mercedes Gámez, insta a la Junta de Andalucía a que “deje de anunciar planes fantasma para la provincia de Jaén” y abogue por “planificar inversiones reales”. “El Partido Popular sigue sacando rédito político a las promesas incumplidas que realizó hace ya más de dos años y medio”, apunta.

En este sentido, la parlamentaria menciona “los 5 planes especiales para la provincia de Jaén que proclamó a los cuatro vientos Moreno Bonilla” y que a día de hoy todavía no han visto la luz. “Es un auténtico timo que el Gobierno de las derechas siga engatusando a la ciudadanía con planes, promesas y proyectos que no se están ejecutando y que no tienen cabida en los Presupuestos regionales”.

Mercedes Gámez expresa que “a la Junta de Andalucía se le acumula el trabajo y se le amontonan los proyectos en los cajones”. Relata la portavoz socialista que “la administración regional ha anunciado el Plan Jaén Avanza, el Plan Mejor Comunicada, el Plan de Reindustrialización, el Plan de Reacción Inmediata para Linares y un Plan que Moreno Bonilla divulgó y que no concretó porque titubeó cuando lo hizo público”. “Ahora, nos dicen que van a realizar otro plan para el desarrollo industrial en nuestra tierra, pero han perdido toda la credibilidad y sospechamos que lamentablemente tampoco se desarrollará”.

La parlamentaria socialista explica que “estos incumplimientos no se deben simplemente a una falta de cálculo por la pésima gestión de Moreno Bonilla y su equipo, sino que pertenece a una estrategia sesuda y muy costosa para los bolsillos de los jiennenses, puesto que además de los 21 millones de euros destinados a la propaganda y el autobombo, la ciudadanía no está viendo ningún tipo de inversión en sus municipios”.