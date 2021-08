¿Te suena el lema “Búscame en la cima”? ¿Has visto a alguien con una camiseta de “Pintando cimas”?

Pues si no lo recuerdas, o no lo has escuchado, aquí os explicamos brevemente la historia de este proyecto solidario.

El lugar donde germinó la idea en sus inicios fue como un fascículo del blog de carreras por montaña titulado “Búscame en la Cima”, editado por Carlos Chamorro. Este corredor de montaña de Linares y maestro de primaria en SAFA (Baena – Córdoba), solía escribir sus vivencias y emociones al correr por parajes naturales novedosos. A modo de diario, describía la pureza de las sensaciones que notaba al correr por montañas nevadas, pendientes sinuosas, ríos, bosques, llanuras, amaneceres, atardeceres…y lo bonito de poder compartirlo con otras personas. Y fue así, gracias al tiempo compartido con otro amigo enamorado de la montaña, Zaid Ait Malek, como saltó la chispa y le surgió la idea de poder vincular sus dos inquietudes: el mimetismo con la naturaleza y la pasión por enseñar a los más pequeños. Y de esta manera fue como nació la idea de trasladar con sus propias manos material escolar a los pueblos de montaña más pobres y humildes, como en el que había nacido y crecido Zaid.

A veces, las personas que se interesan por el funcionamiento del proyecto se preguntan cuestiones como la de ¿cómo se financia Pintando Cimas?

Para cubrir los gastos de esta iniciativa, se pensó en vender camisetas con el lema “Búscame en la cima” y bragas para el cuello.

Poco a poco, Carlos fue contando con un equipo humano que ha creído en esta propuesta desde el principio. Brindaron su ayuda desinteresada todo tipo de amig@s; desde médicos, escritores, cantantes, músicos, fotógrafos o guías de montaña, pasando por grafiteros, compositores, periodistas, editores web, profes de teatro, policías o bomberos. Y cómo no. Un sinfín de personas anónimas y familiares, afines a la montaña y a la solidaridad, que han creído en este reto, y que han nutrido y sustentan lo que hoy por hoy es Pintando Cimas.

También os puede surgir alguna duda acerca de ¿cómo se le da difusión al proyecto?

Pues, fundamentalmente a través de las redes sociales, compartiendo tus fotos con la camiseta del proyecto, en el lugar donde hayas finalizado tu ruta, haciendo el símbolo de búscame en la cima y describiendo dónde te encuentras. Así se ha ido contagiando la marea de colaboradores del proyecto, de tal manera que se han enviado camisetas a infinitos puntos de la península y de las islas, desde La Coruña, País Vasco o Cataluña, hasta Cádiz, Almería, Tenerife, Valencia o Madrid.

Y… ¿dónde ha llegado el material de Pintando Cimas?

Los primeros pueblos a los que llegaron los materiales fueron los de la región del Atlas (Marruecos), en octubre de 2015, por la escasez de recursos escolares de los niños y niñas en esta zona. La segunda entrega tuvo lugar como consecuencia del terremoto sucedido en Nepal en abril de 2015, y en agosto de 2016 se entregaron materiales a los pueblos del valle de Lantang y en la capital, Katmandhú. “En 2018 fuimos a la zona del volcán Cayambe (Ecuador) donde pintamos una escuela y pudimos entregar gran cantidad de material fungible, más sillas e incluso cristales para las ventanas”, manifiestan desde la iniciativa.

¿Y ahora qué?

Desde hace 6 meses están centrados en volver, y de qué mejor manera que relanzando el proyecto con un documental que recapitule la historia de PINTANDO CIMAS. Para este nuevo propósito, cuentan con la voz del actor baenense Antonio Reyes (que narrará la historia), los dibujos de Ramón Torres Piernagorda (que la ilustrará coloridamente), la edición y montaje del filmmaker Manu Cano (que captará con su objetivo todo tipo de detalle para hacérnoslo llegar, junto a las imágenes filmadas por Rubén Fueyo, Pep Cuberes y Aitor Acordagoitia). Este trío de baenenses se han volcado en esta nueva acción del proyecto poniendo toda su pasión, su tiempo y de manera desinteresada, con el proyecto.

Además, desde una posición más secundaria, pero no menos importante, cabe destacar la colaboración de Jose Chamorro y Maribel Ramos (redacción del guion escrito del documental), así como del ilustrador linarense Carlos Buendía (por el diseño de la nueva braga del cuello), y la argentina María Paola “Afuera”, que ha diseñado un nuevo material muy divertido que saldrá próximamente.

Y como colofón los creadores de la banda sonora del proyecto: Lucas Vidal y Morgana Acevedo, como compositores junto a su equipo. Lucas Vidal es un compositor musical que está considerado a nivel internacional como uno de los más prestigiosos del mundo. Entre sus logros, cuenta ya con dos Goyas y ha participado en BSO de películas de Hollywood con bastante renombre.

El próximo día 16 de agosto viajarán a Madrid a los estudios de grabación MG, para grabar la voz y terminar los último destalles de la BSO.

El documental será subido al canal YOUTUBE de Pintando Cimas a finales de septiembre, y se anunciará el nuevo objetivo del proyecto -que nos adelanta Carlos que será un pais de África-.

Os animamos a que estéis todos atentos al lanzamiento de este nuevo sueño. Y mientras tanto… sal a la montaña y comparte momentos con los tuyos, para nunca dejar de encontrarte en la cima.